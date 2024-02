"¿Quién quiere cazar a Arturo Zaldívar?", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

Al exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, lo están torpedeando desde distintos frentes y con información delicada que lo involucra en temas de corrupción y hasta narcotráfico. No queda claro quién o quiénes son los enemigos del exministro, pero sí que parecen querer anularlo en su nuevo rol político de propagandista jurídico de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Con videos en la plataforma de YouTube e información que circulan en columnas ayer lanzaron fuertes señalamientos contra el exministro, que parece haber dejado muchos frentes abiertos cuando decidió salir intempestiva y sorpresivamente de la Suprema Corte, casi un año antes de concluir su ministerio, y en un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Corte, para integrarse directamente a la campaña presidencial del oficialismo.

Porque a Zaldívar lo acusan en esos materiales que empezaron a difundir ayer de recibir presuntos sobornos de un grupo delincuencial a cambio de que facilitara información y la atracción para liberar a los integrantes de la banda de secuestradores de Hugo Alberto Wallace. Y en un asunto que ya había circulado hace un par de años, cuando la Corte decidió atraer el amparo de Juana Hilda González Lomelí, una de las mujeres involucradas con el grupo que lideraba Jacobo Tagle, acusan una presunta "colaboración" del ministro Zaldívar que hacía arreglos económicos con un presunto criminal de nombre George Khouri, para entregar información y promover la anulación del proceso del caso Wallace, para de esa forma liberar a Kohuri de la sentencia de 20 años de prisión que le fue dictada.

Los disparos en contra del exministro ocurren justo unos días después de que el presidente López Obrador confesara públicamente que como presidente de la Corte Zaldivar lo ayudaba presionando a jueces que llevaban asuntos de presuntos delincuentes que le interesaban particularmente a su gobierno. "Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’", comentó el mandatario en su mañanera del pasado miércoles.

Aunque salió a dar entrevistas para decir que los medios "malinterpretaron los comentarios del presidente", el expresidente de la Corte fue objeto de críticas no sólo mediáticas sino también de juristas, investigadores, académicos y hasta de sus antiguos compañeros de la Corte, como el ministro Luis María Aguilar y la ministra presidenta Norma Piña, que hablaron de que la independencia judicial y la autonomía de los jueces no deben confundirse con sumisión ni sometimiento a otros poderes. "Hay quienes me dicen que estoy en contra de la 4T o que estoy a favor de no sé quién, de la oligarquía. Eso no es posible por mi simple naturaleza. Yo toda mi vida, desde los 17 años, que empecé como mecanógrafo en un Tribunal, aprendí que la esencia del juez es la imparcialidad, porque un juez que no es imparcial, pues será mandadero de alguien, pero eso no es ser un juez", dijo el ministro Aguilar, también expresidente de la Corte.

Justo ese mismo día que el presidente exhibió y balconeo su relación cercana con Zaldívar, en esta columna documentamos, con base en información y documentos de la Dirección de Recursos Materiales de la Suprema Corte, del jugoso "haber de retiro" que solicitó Arturo Zaldívar en su anticipado retiro como ministro, en el que pretendía no sólo una pensión superior a lo que ganan hoy los ministros en activo, por 251 mil pesos mensuales por dos años y después, 200 mil mensuales de por vida, sino que le asignarán 11 personas de apoyo y seguridad con cargo a la Corte, igual que el mantenimiento y gasolina de dos camionetas Suburban y una serie de equipos de cómputo con valor de cientos de miles de pesos.

La posición y la imagen de Zaldívar se encontraba debilitada cuando llegan estos videos y tarjetas informativas sobre la presunta corrupción del exministro presidente. Y en medio del fuego abierto contra el exjuzgador ahora metido a político y fanático defensor de la 4T y de la candidata de Morena, no queda claro de dónde vienen los disparos que quieren cazar al extitular del Poder Judicial. ¿Del caso Wallace y de quién buscaría presionar para que la Corte no le otorgue el amparo a Juana Hilda por razones de género e invalide de esa forma todo el proceso? ¿De algunos otros enemigos o antiguos amigos del ministro? ¿De sectores militares como sugieren algunos? ¿O incluso de los varios enemigos que ya se creó, con su estilo prepotente y protagónico, dentro el equipo de campaña de Sheinbaum? Demasiados enemigos dejó en su paso por la Corte el exministro… Los dados mandaron Serpiente Doble. Muy pronto se descompuso la semana.