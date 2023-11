"Claudia no va a la FIL, ¿para no contrariar al señor?", Escribe Salvador García Soto en #SerpientesYEscaleras

Extraña, por decir lo menos, resulta la decisión de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, de cancelar sorpresivamente su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a donde había sido invitada para asistir a presentar un libro y su equipo de campaña había confirmado su asistencia. Sin dar una explicación clara de por qué cambió de parecer y decidió no acudir al principal foro literario y cultural de América Latina y uno de los más importantes del mundo, la doctora en ciencias ambientales, que presume su carácter de académica, dijo simplemente en un video difundido en sus redes sociales que "por motivos de agenda" no acudirá, dejando la impresión de que tuvo otras razones para desairar a la FIL.

"Me han estado preguntando si asistiré a la FIL DE Guadalajara. Fui invitada por mi querido compañero y amigo Paco Taibo II a presentar su libro, sin embargo por motivos de agenda no podré estar ahí", luego de echarle flores y elogios al ideólogo radical de la 4T, la doctora solo tuvo al final un par de líneas para la mayor feria editorial y cultural de México: "A las y los organizadores de la FIL les deseo mucho éxito este año".

La cancelación de Sheinbaum generó reacciones inmediatas. Su contrincante en la carrera presidencial, Xóchitl Gálvez, se le fue directo a la doctora: "Zacatito pa'l conejo. Le dijeron que no fuera", escribió en su cuenta de twitter la candidata del Frente Amplio por México, quien aprovechó para anunciar que ella sí acudirá este lunes a la FIL y estará participando en sus foros y exposiciones, mientras que el rector de la Universidad de Guadalajara, patrocinadora del evento, confirmó que la precandidata de Morena le avisó que no asistiría: "A todos los que quieran venir, esta feria es de todos, tuvimos a Samuel García, tendremos a Xóchitl Gálvez viene al homenaje de Raúl Padilla, el lunes tiene su evento y hoy Claudia Sheinbaum nos comentó que no va a poder venir, pero todos han estado invitados y como siempre la feria es de todos y para todos".

Y es que, desde el 9 de noviembre pasado, la directora de la FIL, Marisol Shulz, confirmó que la precandidata de Morena ya había sido invitada para asistir al evento, igual que dijo que también invitaron a Xóchitl Gálvez y ella desde esa fecha ya les había confirmado. Por eso cuando Sheinbaum habla de "problemas de agenda", es difícil creerle porque justo el 24 de noviembre, un día antes de que se inaugurara la Feria literaria, ella estuvo en Guadalajara, a donde acudió a la designación de la precandidata de Morena al gobierno estatal, Claudia Delgadillo. ¿No pudo ajustar su agenda para que coincidiera con la fecha en que estaba invitada a la FIL?

Más allá de las razones que tenga Claudia Sheinbaum para negarse a asistir a un evento de la importancia de la FIL y de sus supuestos "motivos de agenda", lo que preocupa es que a estas alturas, la aspirante presidencial siga cargando las filias y las fobias de su jefe político, López Obrador. Porque es bien sabido que, desde que llegó al poder y, por un pleito político absurdo que mantenía con el difunto Raúl Padilla López, el presidente de México emprendió una campaña de ataques en contra de la reconocida feria del libro de Guadalajara y llegó al absurdo de calificarla como "una feria de conservadores" y de prohibirles a todos los miembros de su gabinete que asistieran a invitaciones a ese evento.

Porque si bien se comprende su lealtad incondicional al presidente, algo que le valió el apoyo para que se convirtiera en la aspirante oficial de Morena y sus aliados a la Presidencia, lo que no se entiende a estas alturas es que una mujer política como Sheinbaum, que reivindica la igualdad de género, la defensa de los derechos femeninos y la necesidad de "un tiempo para las mujeres" en el máximo poder de la República, no pueda aún tomar decisiones autónomas e independientes, en algo que claramente no le gusta a López Obrador, como es la FIL, pero que a ella como candidata en campaña claramente le conviene asistir.

A querer o no, y más allá de lo que piensen en la 4T, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un foro plural y abierto donde convergen por casi una semana completa escritores, pensadores, académicos, editores, promotores culturales, periodistas e invitados de todo el mundo y un enorme público general de todas las edades, estratos sociales y orígenes. Es un foro democrático y diverso por excelencia para el debate de ideas, la presentación de novedades literarias y todo un mundo de reflexiones y conocimientos que en los últimos años la convirtieron también en una parada obligada para los aspirantes presidenciales que justo en esta época del año están en fase de precampañas.

Por eso resulta extraña y difícil de entender la decisión de Sheinbaum; no porque esté obligada a ir, sino porque su ausencia, que se suma a las de todo el sexenio en las que dejó de acudir a la Feria tras las críticas de AMLO al evento, sí parece tener un trasfondo político y confirma que Claudia no tiene ninguna autonomía de Palacio Nacional, ni parece interesada en salirse de la protección y el halo que le brinda el presidente, en parte porque sabe que sola no podría ganar una elección y en parte porque no quiere molestar en lo más mínimo a su jefe político al que, como todos en ese movimiento, le tiene una mezcla de admiración, devoción, pero también miedo.

Y es inevitable a estas alturas volver a preguntarse si en algún momento la mujer que aspira a convertirse en la primera presidenta de México en su historia, demostrará a los mexicanos que de verdad tiene una personalidad, ideas y decisiones propias y autónoma, o si su candidatura y eventual triunfo electoral, sólo son una pálida sombra y una mala copia del liderazgo de López Obrador. Porque si no empieza a dejar de repetir lastimosamente los mismos conceptos, frases y discursos del presidente, si no es capaz de tomar sus propias decisiones, aunque algunas no le gusten del todo al inquilino de Palacio, difícilmente logrará convencer de que puede ser una presidenta real, más que la marioneta que no se mueve si no se lo autorizan por temor a la furia del señor.

Los dados abren con Escalera Doble. A darle con todo a la semana.