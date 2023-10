"Cruje Morena en la CDMX; Sheinbaum acusa a Jesús Ramírez", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

La división interna del Partido Morena en la CDMX, además del tema de género para decidir las cinco candidatas mujeres que deberá postular en los estados, fueron las dos razones por las que la dirigencia nacional del partido oficialista decidió posponer el anuncio de los resultados de sus encuestas para elegir candidatos a gobernadores y Jefe de Gobierno de la capital hasta el próximo 10 de noviembre. Y es que el encontronazo entre los grupos que respaldan a los dos principales aspirantes capitalinos, Clara Brugada y Omar García Harfuch, subió de tono desde el pasado fin de semana y llegó directamente a las cabezas de los dos grupos que se disputan la candidatura: Claudia Sheinbaum Pardo y Jesús Ramírez Cuevas.

De acuerdo con fuentes morenistas la doctora habría tronado en contra de su antiguo amigo y aliado, Jesús Ramírez, a quien acusa de ser "el principal operador y orquestador" de la campaña de ataques, desprestigio y acusaciones en contra de su candidato, Omar García Harfuch, al grado que Sheinbaum le habría pedido directamente al presidente López Obrador que interviniera para parar a su vocero e incluso pedirle su relevo del cargo, por el daño que está haciendo a la unidad del partido en la CDMX. Y es que a Jesús lo ubican tanto en el cuartel claudista como en el de Omar, como "el jefe de la campaña de Clara Brugada" y la mano que está moviendo plumas, sitios informativos y hasta a intelectuales y militantes del partido para descalificar y tratar de cerrarle el paso a toda costa a la candidatura de García Harfuch, promoviendo publicaciones en su contra.

Fue principalmente el enfrentamiento y la división en la CDMX, junto con las reglas de paridad que han provocado brotes de rebelión en estados como Chiapas, Puebla y Morelos, los que llevaron a Mario Delgado a anunciar el pasado viernes que se pospondría por 10 días más el anuncio con los resultados de las encuestas por las que se elegirán a los nueve candidatos y candidatas a las gubernaturas para las elecciones estatales de 2024.

Aunque el líder morenista sólo reconoció en su conferencia de prensa que necesitaban más tiempo para el procesamiento de los sondeos y habló del retraso que está ocasionando la definición de los criterios por los que decidirán qué estados tendrán candidatos hombres y en cuáles postularán a las cinco mujeres, la realidad es que el problema real que los llevó a posponer las definiciones fue la tensión y el rompimiento que ya tiene lugar en la capital de la República.

Porque después de haber sido no sólo amigos, sino aliados estratégicos durante los cinco años de este gobierno, Claudia Sheinbaum y Jesús Ramírez hoy están confrontados. El influyente vocero presidencial no sólo era leal e incondicional al proyecto de la doctora, sino que fungía, literalmente, como la correa de transmisión entre el Presidente y la exjefa de Gobierno, que siempre tuvo un trato privilegiado en la Presidencia. Hoy, de acuerdo con las fuentes internas de Morena, la relación entre ambos está al punto de la ruptura, porque en el cuartel de campaña de Sheinbaum acusan que la mano de Jesús estuvo detrás del fracaso del evento del martes pasado en el estadio azul.

Y es que el conflicto en la CDMX estalló justo a partir de lo ocurrido el pasado martes 24 por la noche, cuando Claudia Sheinbaum tuvo que cancelar su participación en un evento masivo en el Estadio Azul, donde se firmaría el "Acuerdo de Unidad Nacional" promovido por la coordinadora, debido a que no pudieron llenarle las instalaciones deportivas y prefirió no salir ante las imágenes contundentes de un estadio semivacío. A pesar de que el evento se convocó y organizó con tiempo y de que se nombró a varios políticos de Morena, incluidos los aspirantes, como "responsables" de movilizar a las personas y militantes desde las 16 alcaldías capitalinas, el fracaso en la convocatoria hizo evidente que hubo fallas y descuidos en la logística y la organización que no necesariamente fueron casuales.

Tras la molestia que provocó este hecho en el cuarto de guerra de Sheinbaum y el enojo personal de la candidata, ante lo que en medios y redes compararon con la llamada "Maldición del Estadio Azul" que le ocurrió a Josefina Vázquez Mota en el arranque de su campaña presidencial en 2012, en la que la candidata panista terminó en el tercer lugar de las votaciones de aquel año, se investigó a fondo lo que había sucedido y, según la información que nos dan las fuentes de Morena, a la doctora le informaron que fue Jesús Ramírez quien operó para que varios de los "responsables" que debían movilizar y llevar a la gente al estadio, no cumplieran con las cuotas que les fijaron y de esa manera sabotear el que, creían sería también un evento para exaltar la candidatura de García Harfuch.

Veremos, pues, en qué termina esta confrontación interna entre los llamados "puros" de Morena que se dividen por la nominación para la Jefatura de Gobierno. El liderazgo de Sheinbaum, ya no sólo como la "Coordinadora de Trabajos de la 4T" a la que el Presidente le entregó el tan sobado "bastón de mando", sino además como la candidata de la línea dura de Morena, está en riesgo si no logra apaciguar a sus antiguos amigos que la apoyaban en todo, pero que se le han rebelado y enfrentado a partir de su decisión de que sea Omar García el candidato a Jefe de Gobierno, bajo el argumento de que sólo él puede recuperar el voto de las clases medias capitalinas que perdió Morena en los comicios intermedios de 2021.

En términos políticos se diría que, mientras Acapulco y la Costa de Guerrero están devastados y duramente golpeados por Otis, al interior de Morena, en la Ciudad de México está pegando también un huracán político que amenaza con fracturar al partido gobernante y con poner en riesgo la recuperación de la capital de la República, cuyo control político total perdieron en las últimas elecciones locales. Y si Sheinbaum no es capaz de mantener unido a su partido en la ciudad que gobernó y que podría sufrir los efectos de una fractura, entonces su liderazgo nacional como candidata también se debilitaría de cara a la contienda presidencial que se le podría complicar a la doctora… Los dados mandan otra doble Serpiente. Caída libre.