Denuncian por acoso a director del Inai, escribe Salvador García Soto en #SerpientesYEscaleras

El director General de Comunicación Social y Difusión del Inai, Óscar Flores, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el delito de acoso sexual en contra de una funcionaria de ese mismo instituto a la que le habría enviado mensajes inapropiados vía WhatsApp que incluían una fotografía de él completamente desnudo y mostrando sus partes íntimas. La denunciante, cuya identidad fue reservada por el Ministerio Público Federal, acusó al funcionario de haber utilizado su número telefónico personal, por el que tenía contacto para asuntos de trabajo, para acosarla el pasado 21 de abril cuando le hizo llegar la imagen junto con mensajes que luego eliminó, provocándole miedo, ansiedad y una crisis emocional al sentirse violentada y acosada.

"El día viernes 21 de abril de 2023, me dirigía al Inai a bordo de mi vehículo aproximadamente a las 7:45 horas, estaba a la altura del Metrobús Centro Cultural Universitario, es decir, a unos cuantos metros de llegar al Inai, cuando prendí mis datos móviles en mi teléfono celular, ya que recordé que no los había activado antes de salir de mi domicilio; al activar los datos me llegaron varias notificaciones del Director General Óscar Flores, me orillé ya que pensé que me iba a encontrar con algo relacionado con las capacitaciones presenciales de la primera semana por lo que abrí el WhatsApp desde su número de teléfono (cita el número) cuatro mensajes, los cuales tres de ellos habían sido eliminados por Óscar Flores Flores, y el cuarto mensaje era una fotografía de él, de cuerpo entero, estando completamente desnudo, tomada de arriba hacia abajo, mostrando su pene y haciendo un gesto como si estuviera mandando un beso", narra la joven denunciante.

En la Carpeta de Investigación FED/FEMDH/FEVIMTRA-CDMX/oooo8g6/2023 abierta el pasado 12 de septiembre ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, por la agente del Ministerio Público Berenice del Rosario Pulido, la funcionaria del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dice trabajar como Enlace en dicha institución y narra que como parte de su trabajo participó en las Jornadas de Capacitación a Sujetos Obligados, del 18 al 27 de abril y por tal motivo entró en contacto con el aludido Director General de Comunicación Social, Óscar Flores, a quien le proporcionó su número telefónico por instrucciones de su jefe inmediato, con la finalidad de coordinarse para que el área de Comunicación pudiera transmitir vía YouTube las citadas jornadas de capacitación.

En su narración de los hechos, la víctima de acoso, quien acudió a la FGR acompañada de un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuenta el impacto emocional que sufrió tras recibir la fotografía con el desnudo del funcionario acosador: "Me alteré demasiado, entré en crisis emocional sintiendo miedo, ansiedad y sentí cómo mis pies me empezaron a hormiguear, por lo que ya no pude seguir manejando. De inmediato le marqué a mi mamá A.H.L.C, platicando lo sucedido y ella me tranquilizó y me dijo que de inmediato se lo comunicará a mis jefes… retomé mi camino para llegar al Inai, perdí la noción del tiempo, sintiéndome con mucho miedo de llegar… temor y asco de encontrarme a Oscar Flores".

Luego cuenta que primero le contó lo sucedido a su Director de Área y a su Director General, aclarando que "jamás he dado motivo para este tipo de situación" y que desde que ingresó a trabajar en el Inai (2020) donde hizo su servicio social y prácticas profesionales "siempre me he dado a respetar", y les enseñó a sus dos superiores la fotografía que le había mandado Óscar Flores y ellos verificaron que efectivamente se trataba del director General de Comunicación. "Durante toda la plática que tuvimos no aguanté más y me puse a llorar desconsoladamente, e incluso estaba hasta temblando del miedo que sentía, así que los dos directores me dijeron que me fuera a mi casa, para que me sintiera segura", dice la joven.

Cuenta que sus jefes llevaron el asunto ante la comisionada Julieta del Río Venegas, quien a su vez informó a la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, de los hechos y ambas junto con los comisionados Adrián Alcalá y Josefina Román Vergara, hablaron con Óscar Flores para confrontarlo y preguntarle sobre la fotografía que le envió a la joven, ante lo que él negó todo y la acusó de mentir, diciendo que él nunca se tomaba fotos desnudo. El 9 de mayo la denunciante fue citada por tres de los comisionados mencionados en la oficina de Josefina Román donde le pidieron que les contara lo sucedido y les mostrara la fotografía y al verla los tres comisionados confirmaron que se trataba del Director General de Comunicación Social y Difusión, Óscar Flores, y le ofrecieron que la apoyaban en todo.

A sugerencia de los comisionados, la víctima presentó una denuncia por acoso sexual ante el Comité de Ética el 29 de mayo de 2023 y el Órgano Interno de Control, el 5 de junio de 2023, ambos del Inai. En todo ese lapso y aun después de sus denuncias internas el señor Óscar Flores siguió laborando de manera normal y, según cuenta en su narración ante la FGR, el presunto acosador intentó tener contacto físico con ella pidiéndole a su jefe inmediato que quería verla y hablar con ella, "por lo que temo por mi seguridad dentro y fuera del Inai", dice la joven en su declaración oficial. Y se queja de que los dos procedimientos administrativos ante el Comité de Ética y el OIC "han tenido bastantes deficiencias y se me ha revictimizado en distintas ocasiones, incluso han llegado a filtrar de mi denuncia y de mi descripción física, por lo que diversos compañeros han venido a comentar y preguntar si era yo la persona que denunció".

Ante la MP la joven acosada presentó un expediente que incluyó 17 documentos, entre los que se encuentran sus dos denuncias ante los órganos internos del Inai y las capturas de pantalla de su celular en las que se observan los mensajes eliminados que le mandó Óscar Flores y la fotografía de él desnudo, en donde se puede apreciar su número telefónico, su foto de perfil y el archivo enviado. Hasta ahora, cinco meses después de lo ocurrido, y a casi tres semanas de presentada la denuncia penal ante la FGR, no se ha tomado ninguna medida en contra del funcionario señalado como presunto acosador sexual del Inai, quien sigue laborando en su cargo sin ninguna afectación. Veremos qué tan transparente es el Inai cuando se trata de sus funcionarios y de acusaciones de delitos sexuales interpuestas por sus propias trabajadoras.

Los dados mandan Escalera Doble. Bien inicia la semana.