"Es ‘fuego amiga’", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

No es fuego amigo. Es fuego amiga. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, está bajo fuego de la presidenta Sheinbaum y su gobierno. Es tan obvio como sumar dos más dos.

Las declaraciones fiscales de Adán Augusto López -que reportan ingresos multimillonarios incluso provenientes de empresas contratistas de su gobierno- salieron del Servicio de Administración Tributaria, el SAT de la presidenta Sheinbaum.

La persecución contra el cártel de La Barredora, cuyo líder, Hernán Bermúdez Requena, fue el secretario de Seguridad de Adán Augusto López, ha sido encabezada por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

El expediente de 512 páginas sobre la red de huachicol fiscal en la Marina, donde aparece mencionado Adán Augusto López y destaca el papel estratégico que jugó en esta trama uno de los grandes amigos empresarios que ha financiado sus proyectos políticos, es una investigación realizada por la Fiscalía General de la República. El documento, que fue amplia y velozmente repartido entre la prensa nacional, salió de ahí, del Gobierno federal.

Adán Augusto López ha tenido que romper su soberbia costumbre de no ofrecer conferencias de prensa. Lleva tres encuentros con los reporteros en cinco días. El primero para aclarar las acusaciones en su contra. El segundo fue para aclarar lo que no quedó claro en el primero. El tercero fue para para aclarar lo que se interpretó del segundo. Cada que habla, se hunde más, se entrampa más, confiesa -sin querer- una irregularidad más.

Si se diagnostica que Adán Augusto López es un cadáver político es porque, con ese estilo pasivo-agresivo que le caracteriza, la Presidenta ha dejado correr el agua que ya le llegó a la nariz.

Hoy cumple un año de gobierno la presidenta Sheinbaum.

Están claras las complicaciones que brinda el caso Adán Augusto López para la presidenta Sheinbaum y que tienen que ver con la lealtad a López Obrador y su posible reacción. Pero destaco las tres oportunidades que le ofrece: que nadie pueda seguir diciendo que manda López Obrador, que legitime la lucha anticorrupción al demostrar que no sólo es contra los rivales políticos sino también contra los propios y mandar una señal fortísima a Estados Unidos.

Ya recorrió un camino. Le falta un paso nada más.

SACIAMORBOS

Los gobernadores de oposición le dieron un ultimátum a la presidenta Sheinbaum. Si los morenistas acarreados siguen abucheando a los mandatarios opositores en sus giras por los estados se van a parar, se van a ir y la van a dejar con sus huestes.

Yo sé que suena muy fuerte eso de "ultimátum", considerando la actitud francamente servil de los gobernadores cada que reciben a la Presidenta, a pesar de los maltratos e insultos que reciben y del avance autoritario del régimen y el apetito por construir un régimen autoritario, pero pues a eso sonó. Por ejemplo, cuentan que la portavoz de los mandatarios panistas fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La presidenta Sheinbaum y su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, prometieron que ya no iba a pasar. Sigue pasando. Le acaba de suceder en Jalisco al emecista Pablo Lemus, quien denunció que Morena acarreó en 100 camiones a los asistentes al mitin de la doctora.

Carlos Loret de Mola

historiasreportero@gmail.com