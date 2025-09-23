"Andy y su Airbnb del Bienestar", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

Las puertas corredizas con marcos de madera te transportan mentalmente a Japón. No se diga las camas casi pegadas al piso estilo futón o la chimenea encendida para el duro frío del invierno en Tokio. El sitio ideal para descansar después de extenuantes jornadas de trabajo.

La lujosa casa se llama Kamimeguro Kominka. Es un inmueble con valor histórico, recién restaurado. El día que Andy López Beltrán estuvo en Tokio a finales de julio, se estrenó esta residencia en la plataforma Annex, el nuevo negocio de El Clan que encabeza el hijo del expresidente de México: una especie de Airbnb de ultra lujo, con un puñado de propiedades en distintas partes del mundo. Lo reveló un reportaje de Isabella González en Latinus el viernes.

Según su propia confesión, Andy hizo escala en Seattle de camino a Tokio. En Seattle, Annex tiene una acogedora residencia en renta, atada a la gastronomía vanguardista. Se llama Harry’s Guest House: "Sábanas suntuosas, cocinas completas, entornos bellamente diseñados".

Ofrece igualmente dos propiedades en Venice Beach, el carísimo barrio hípster en la zona de Los Ángeles, California.

Annex (www.stayannex.com) tiene también varios inmuebles en la Ciudad de México. Su casa en la Colonia Juárez, llamada Jardín Prim, presume: "Es un ejemplo clásico de la arquitectura del Porfiriato y se ha convertido en un referente cultural moderno en la Ciudad de México". Vaya paradoja: El Clan del hijo del autonombrado heredero de Juárez admirando el porfiriato. Hay dos en la San Miguel Chapultepec y una más en la Roma Norte.

¿Dónde pasó Andy su cumpleaños más reciente? En una propiedad Annex.

Annex, que se presenta bajo el slogan de "una colección de lugares basada en relaciones que honra la historia, el entorno y la artesanía", es una empresa en la que convergen Diego Jiménez Labora y Seth Peterson.

Si le suena el apellido Jiménez Labora no es casual. Son íntimos amigos de Andy López Beltrán. En redes sociales tienen un montón de fotos juntos. Y, según ha documentado Latinus en varios reportajes, no sólo eso. El negocio de desmantelar el aeropuerto de Texcoco que canceló el expresidente López Obrador, fue un negocio encargado a Alejandro Castro Jiménez Labora, primo de Diego. El negocio de rehacer el malecón de Villahermosa, Tabasco, se lo dieron también a él. Lo mismo que el proyecto del edificio del Registro Nacional Agrario.

Y además está lo del balasto del Tren Maya, los contratos de Dos Bocas, lo de las medicinas en varios estados y la aparición -cuatro veces: en las páginas 30, 37, 317 y 489- en el expediente de la FGR sobre la red de huachicol fiscal en la Marina.

Es un descaro.

Carlos Loret de Mola

