"Adán Augusto, el ajonjolí de todos los males", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

Si se trata de lujos que rompan con el discurso de la austeridad, ahí están los relojes de Adán Augusto.

Si se trata de excesos en los gastos de campaña, ahí están los anuncios espectaculares de cuando Adán Augusto era "corcholata" de Morena.

Si se trata empresarios favoritos, ahí están los que han recibido multimillonarios contratos de Adán Augusto en Gobernación y el Senado.

Si se cae el avión de un empresario y esto genera una disputa por 30 mil millones de pesos en El Clan de los hijos de AMLO, resulta que se cae saliendo de un mitin de Adán Augusto.

Si la senadora de su grupo político Andrea Chávez se mete en un escándalo de financiamiento millonario ilícito, es un empresario amigo de Adán Augusto el que está proveyendo los recursos.

Si se trata del huachicol fiscal, ahí está Adán Augusto mencionado en el expediente de la FGR: uno de los empresarios acusados es de los que impulsó su precampaña presidencial (la amistad tiene tanto tiempo que la empresa de este hombre de negocios fue creada en la notaría de Adán Augusto en Tabasco).

Si se trata de crimen organizado, ya detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, que fue el hombre fuerte de Adán Augusto cuando era gobernador y es acusado de ser el líder del cártel de La Barredora (en esta columna el miércoles de la semana pasada le adelanté que el gabinete de Seguridad de la Presidenta estaba muy optimista de su captura: sucedió dos días después).

Adán Augusto López no es el ajonjolí de todos los moles. Adán Augusto López es el ajonjolí de todos los males. No hay escándalo en el que no aparezca.

Pero los golpes de la realidad no le han restado un ápice de soberbia. Sigue con sus respuestas déspotas, sigue pavoneándose por el Senado como si las trajera todas consigo, como si el presidente siguiera siendo López Obrador, quien le dispensaba trato de "hermano", como si los mexicanos no nos hubiéramos enterado de todo lo que ha sucedido en el camino.

Adán Augusto López no parece acusar recibo de la realidad que se le está estrellando en la cara. Y la realidad es que hoy es hombre muerto políticamente. Tras la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena solamente dos cosas lo pueden mantener fuera de prisión: que Bermúdez actúe como la mafia y calle todo lo que sabe (y esto le dé pretexto a las autoridades para no actuar), o que la presidenta Sheinbaum tienda sobre él un manto de impunidad, ya sea por algún pacto político con el propio Adán Augusto para que deje de ser su rival y se vuelva su subalterno, o porque no quiera que el agua le llegue -todavía más- al cuello de Andrés Manuel López Obrador. Porque lo que es claro es que si Adán Augusto cae, López Obrador no tiene escapatoria.

SACIAMORBOS

Su "hermano" Adán Augusto López, pero su hijo Andy, pero su financiero Alfonso Romo, pero su secretario Rafael Ojeda. ¿Ya es mucho, no?

La historia está poniendo a cada quien en su lugar.

Y lo mejor: la exhibida no está viniendo de la prensa crítica ni de la oposición ni de Estados Unidos. Está viniendo desde adentro de su "movimiento".

Carlos Loret de Mola

historiasreportero@gmail.com