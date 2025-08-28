"Les dieron cash… ¡hasta en cajas!", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

Acorralado, el régimen dice que el dinero en efectivo que recibieron clandestinamente diversos personajes -entre ellos dos hermanos del expresidente López Obrador- no provenía del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y no estaba destinado a la campaña de Morena.

Niegan lo evidente porque el hecho implica un abanico de delitos que van desde lo penal hasta lo electoral.

Pero las pruebas operan en su contra… y son cada vez más.

Antier y ayer en Latinus aportamos tres nuevos videos que apuntan en la misma dirección: el dinero venía del Gobierno de Chiapas y el dinero fue a parar a las campañas de Morena.

Primer video. David León entregó 300 mil pesos en un sobre al candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores y dice: "Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gober".

Segundo video. No sólo fueron sobres. Fueron hasta cajas de cash. David León entregó dinero en efectivo en una caja blanca a Jorge Horacio Díaz Guillén, exconsejero nacional de Morena y exesposo de Manuelita Obrador, prima del expresidente López Obrador. "Te traigo un recursito, no completo, pero lo espero completar mañana", le dice David León. ¿Para qué era ese recursito? El encuentro se dio un día antes de una gira que Andrés Manuel López Obrador realizó en Chiapas. De hecho, Horacio Díaz se queja de que tiene que organizar 15 actos públicos de Morena.

Tercer video. David León le pasa una bolsa al dirigente fundador de Morena en Chiapas, Marcelo Toledo. La escena es casi idéntica a la de Pío.

Todo mundo en Chiapas y en la Ciudad de México sabía que David León era operador de confianza del entonces gobernador Manuel Velasco. No era un desconocido en la política local ni en la nacional.

Las entregas de dinero, según el testigo de fecha de los videos, se dieron justo durante las campañas de 2015, el primer proceso electoral en el que participó Morena como partido político.

Y, por si fuera poco, al día siguiente de que revelamos los primeros videos de su hermano Pío, el entonces presidente López Obrador lo dijo con todas sus letras: eran "aportaciones para apoyar al movimiento". O sea, dinero para Morena.

Las pruebas ahí están. No fueron casos aislados. Fue un modus operandi. Un sistema para el financiamiento ilegal del partido Morena. Reina la impunidad.

Carlos Loret de Mola

