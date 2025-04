"No nos pegó tanto… porque ya nos había pegado", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

Aquí van cinco lecturas del anuncio que hizo ayer en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump:

1.- No nos pegó tanto… porque ya nos había pegado. Con esta frase puede sintetizarse el impacto en México del anuncio de Trump ayer. México no apareció en la larga lista de países a los que impuso aranceles recíprocos. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que para México siguen vigentes los aranceles a la industria automotriz anunciados el mes pasado. Esto impacta a 17% de nuestras exportaciones. Súmele los aranceles vigentes al acero y al aluminio y el 25% de castigo por migración y fentanilo que afectan a los productos que no están dentro del TMEC. Así que festejar que ayer no salimos en la lista es como en futbol celebrar que "no nos metieron gol en el segundo tiempo".

2.- Canadá logró lo mismo, sin ceder nada. Esto parece ser algo que irrita al Gobierno federal mexicano, pero es verdad. México concesionó 10 mil soldados para que siguieran las órdenes de Trump en la frontera, le mandó 29 altos mandos del crimen organizado y arrancó una feroz campaña contra el fentanilo que ha significado el desmantelamiento de más de 600 narcolaboratorios. La presidenta Sheinbaum no ha perdido el tono cortés y respetuoso con Trump. No confrontó y anunció que no respondería aranceles con aranceles. En cambio, Canadá ha tomado la ruta opuesta: confrontar, contestar, amenazar con aranceles recíprocos. El Gobierno de Canadá no cedió nada y obtuvo el mismo trato que México. Si me apuran, hasta diría que a Canadá le ha ido mejor. Canadá tampoco apareció en la lista de ayer, pero a los canadienses no les dio el golpe que recibimos los mexicanos en lo automotriz. Y encima, el Congreso americano -con el voto de cuatro republicanos que se voltearon- bloqueó ayer los aranceles de Trump contra Canadá.

3.- …pero cayó Trudeau. Se puede argumentar que lo contestatario le costó el puesto al exprimer ministro de Canadá. Hasta cierto punto. Porque ya venía muy debilitado. Claramente el acoso de Trump contra Trudeau fue la gota que derramó el vaso. Pero también esa gota revivió al partido de Trudeau: su pleito con Trump lo resucitó en las encuestas: estaba 24% abajo y ya remontó.

4.- Que también nos pegue, pero más quedito. La estrategia de México ha sido conseguir que si Trump va a imponer aranceles contra todos y por todo, que al final, al hacer la suma, México tenga menos que los demás y siga siendo competitivo, atractivo para las inversiones. Pensando en los principales socios comerciales de Estados Unidos, de entrada a China le fue peor, pero a Canadá mejor. Veremos en el saldo final si la Presidenta y su equipo lo logran. Han puesto mucho sobre la mesa.

5.- Y todavía faltan mayo y el TMEC. ¿Ya se terminó esta sensación de amenaza permanente? ¡Ni cerca! En mayo viene la siguiente evaluación de uno de los paquetes de aranceles de Trump contra México (automotriz) y luego arranca la peor de todas: la renegociación del TMEC.

Carlos Loret de Mola

