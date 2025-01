"¿Será cierto?", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

¿Será cierto que le tienen miedo a Rocha? ¿Será cierto que el Gobernador de Sinaloa no cae, a pesar del desgobierno y las nutridas protestas de la sociedad, porque tiene en la bolsa a todos los de Morena? ¿Será cierto que recibía en su estado a todos los candidatos y sus operadores financieros que tocaban a su puerta? ¿Será cierto que repartió dinero en campañas presidenciales, de gobernadores, diputados, senadores, alcaldes? ¿Será que por eso nadie se atreve a meterse con él? ¿Será que por eso lo consideran un amigo, un aliado y lo respaldan al costo que sea? ¿Será cierto que por eso el Gobernador se siente tan seguro? ¿Será cierto que por eso sus desplantes de soberbia? ¿Será por eso que nadie se atreve a corregirle las declaraciones torpes y poco empáticas, ni se atreve a sugerirle que no hable tanto?

¿Será cierto que ese dinero que repartió en campaña tenía orígenes inconfesables? ¿Será cierto que él es el garante del acuerdo entre el partido y el cártel? ¿Será cierto que en Sinaloa esos amarres -y no los programas sociales- son los que terminan inclinando la balanza de la elección? ¿Será que por todo eso no lo pueden quitar, aunque quisieran? ¿Será cierto que no lo quitan por gratitud, pero también por la preocupación de que al verse abandonado decida contar todo lo que sabe?

¿Será cierto que entonces sólo una fuerza mayor es capaz de removerlo? ¿Será cierto que esa fuerza mayor puede ser el nuevo Gobierno de Estados Unidos? ¿Será cierto que si la presión viene de Estados Unidos entonces el Gobernador no tendría por qué enojarse con sus compañeros de partido? ¿Será cierto que el Gobierno mexicano está esperando señales del vecino del norte sobre qué hacer con Sinaloa, si irse con unos, con los otros o aniquilar a los dos? ¿Será cierto que esta definición la facilita que Estados Unidos tenga en su poder, en sus cárceles, a los patriarcas de las dos facciones en guerra? ¿Será cierto que un primer punto de inflexión en esa guerra que lleva cuatro meses puede ser la toma de posesión de Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene una opinión muy formada sobre la narcopolítica mexicana?

¿Será cierto que un segundo punto de inflexión, más interno, pueden ser las nutridas manifestaciones de jueves y domingo en Culiacán? ¿Será cierto que el vaso ya estaba demasiado lleno cuando maestros, padres de familia y ciudadanos hartos de la violencia irrumpieron en Palacio de Gobierno y casi llegan al despacho del gobernador Rocha? ¿Será cierto que el empuje del grito "¡Fuera Rocha!" sorprendió en Palacio Nacional donde se sintieron atrapados?

¿Será cierto que pronto sabremos las respuestas a muchas de estas preguntas, sospechas o explicaciones?





SACIAMORBOS

Leo en el diario El Clarín de Argentina un reportaje: "El tren de Cristina (Fernández de Kirchner) que costó 70 millones de dólares y funcionó apenas un día".

Y agrega: "Bautizado Eva Perón, con fines de promoción turística e industrial, recorrió con dos vagones el tramo Río Gallegos-Río Turbio. Fue el día en que Alicia y Máximo Kirchner (cuñada e hijo) lo inauguraron, en la campaña 2015. No volvió a moverse. Un nuevo informe de la Sigen detectó un entramado de convenios millonarios y todo tipo de irregularidades".

Parece que entre los mandatarios izquierdistas latinoamericanos se contagian.





Carlos Loret de Mola

historiasreportero@gmail.com