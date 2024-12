"Claudia vs. la percepción", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

Bitácora semanal en México. El gobierno quiere detener al alcalde de un pueblo de 800 habitantes en el Estado de México. Lo acusa de vínculos con el narco. El alcalde llega a la plaza central del municipio, toma posesión en un mitin y cuando los agentes se disponen a aprehenderlo con 15 camionetas, logra escapar. Poco antes habían matado a otro alcalde, en San Luis Potosí. En las investigaciones, buscando detener a un cacique de Morena, catean su casa y se encuentran hasta un leopardo. El día anterior se denunció que murieron dos soldados porque les lanzaron explosivos desde drones y los arrinconaron a una zona donde los narcos habían instalado minas antipersonales. La víspera, asesinaron a un famoso empresario del mundo del vino muy querido en Guanajuato, se difundió un video de niños que interrumpen su partido de beisbol para ponerse pecho tierra y evitar la balacera y circularon imágenes de unos sicarios entrando hasta el atrio de una iglesia para completar una ejecución en medio de unos XV años.

Mientras en la mañanera hablan de una reducción de 24% en los homicidios y la detención de más de seis mil presuntos delincuentes, la conversación cotidiana de la gente está inundada por hechos de alto impacto: un alcalde decapitado, una ciudad que lleva 100 días sin que la gente pueda salir tranquila, videos de asaltos múltiples en carreteras, narcobloqueos en un montón de estados, quema de tiendas de conveniencia.

El gobierno de Claudia Sheinbaum está peleando contra la percepción. No sólo por los hechos de violencia en el país. También en el ejercicio del poder político, ante el cuestionamiento de que ella no manda.

Esta semana atestiguamos el escandaloso pleito en la cúpula de Morena: Ricardo Monreal vs. Adán Augusto López. Graves acusaciones de corrupción entre ambos. El choque evidenció un vacío de poder que abonó a la percepción de que Monreal y Adán Augusto no ven a la Presidenta hacia arriba en la pirámide del poder, sino que la ven como una igual, una par. ¿Por qué nunca se dijo lo mismo de AMLO cuando el pleito entre Gertz y Scherer fue de proporciones aún peores? Porque a AMLO nunca le hubieran hecho lo que le hicieron a Sheinbaum con su candidata a la CNDH: decir que no a una línea expresa de Palacio Nacional. Y porque en cada discurso de cada morenista en cada rincón del país había -y sigue habiendo- una reverencia al expresidente… no a la Presidenta.

El problema de tener que pelear contra la percepción es que a veces es realidad.

SACIAMORBOS

En su reunión con los gobernadores, la Presidenta les dijo que traten de evitar la entrada de inversiones chinas… porque Trump.

Carlos Loret de Mola

historiasreportero@gmail.com