"2018-2024. Versión oficial", escribe Carlos Loret de Mola en #HistoriasdeReportero

El AIFA es el mejor aeropuerto del mundo. El relanzamiento de la nueva Mexicana de Aviación ha sido exitoso. La Mega Farmacia es la más grande del mundo y terminó con el desabasto de medicinas. Tenemos un sistema de salud como Dinamarca. El Tren Maya no afectó la selva. Las Islas Marías se convirtieron en un gran desarrollo turístico y cultural. Gas Bienestar lleva gas barato a todos los hogares de México. La gasolina no aumentó de precio. No hay apagones. La refinería de Dos Bocas está produciendo desde hace meses. Rescatamos a Pemex. Acabamos con el huachicol. No aumentó la deuda. Tenemos niveles récord de inversión extranjera. El Banco del Bienestar es el banco con más sucursales de México. Separamos el poder económico del poder político. Ya no hay pactos en lo oscurito con empresarios. Los programas sociales no fueron usados con fines político-electorales. Las Universidades Benito Juárez son el nuevo paradigma de la educación. Se logró abatir la delincuencia. No hay masacres. Hay más homicidios, pero no hay más violencia. No es el sexenio más violento. No hay 126 mil desaparecidos, hay 90 mil. No hay pactos con criminales. La violencia en Culiacán es culpa de Estados Unidos. El Ejército no es responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La investigación del caso Ayotzinapa es absolutamente diferente a la verdad histórica de Peña Nieto. Se acabó la corrupción. No hay nepotismo. No hay tráfico de influencias. Los sobres recibidos por Pío López Obrador son aportaciones al movimiento. La señora tiene dinero y por eso José Ramón López Beltrán y su familia vivían en una mansión en Houston. Si los amigos de mis hijos hacen negocios con el gobierno, qué culpa tienen mis hijos. En Segalmex no se desviaron 15 mil millones de pesos, sino tres mil. Ignacio Ovalle no tuvo la culpa del desfalco en Segalmex. El licenciado Bartlett es un patriota. Todos los medios de comunicación están contra mí. Este gobierno respeta la libertad de expresión. No se persiguen periodistas. Nunca he pedido que despidan a un periodista de su trabajo. La Fiscalía General de la República es autónoma e independiente. Si tienes 57% de los votos y te asignan 73% de los diputados no es sobrerrepresentación. No existe la militarización. No se está desmantelando el Poder Judicial, se está limpiando de corrupción y de intereses oscuros. No se están destruyendo los organismos autónomos, se están absorbiendo sus funciones dentro del gobierno, para no duplicar. No hay fuga de capitales por la reforma judicial. No hay incertidumbre financiera por la reforma judicial. No hay pleito con Estados Unidos. No nos metemos en asuntos de otros países. No se usan las procuradurías con fines de persecución política. El Presidente no se mete en las campañas. El Presidente no es un hombre autoritario. El Presidente no dice mentiras. El Presidente siempre fue empático y cercano a las víctimas. AMLO es el presidente más atacado de la historia desde Francisco I. Madero. La mañanera es un diálogo circular.

En un país así, cómo no va a estar la gente feliz, feliz, feliz.





Carlos Loret de Mola

