"Preparar nuestra Pascua", escribe Pbro. José Martínez Colín

1) Para saber

“Donde se prepara el amor la vida realmente florece”, dice el Papa León XIV. En el ciclo de catequesis jubilares dedicado a Cristo, nuestra esperanza, el Papa comenzó a reflexionar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hizo referencia al pasaje donde Jesús les pide a sus discípulos que “preparen” la sala donde celebrarían la Pascua, el lugar donde se ofrecerá el sacrificio de Cristo. De igual manera, nosotros hemos de preparar un espacio para recibir al Señor dignamente en nuestra vida.

El Señor quiso preparar el lugar donde manifestaría su amor infinito al ofrecer su sacrificio y darse en la Eucaristía. Así nos muestra que el amor requiere una preparación, no es fruto del azar, sino un acto libre.





2) Para pensar

Hoy también hay una cena que preparar, dice el Papa. Pero no se trata solo de la liturgia, sino de nuestra disponibilidad. En la Eucaristía se realiza una ofrenda, pero no solo se lleva a cabo en el altar, sino también en la vida cotidiana, donde es posible vivir todo como una ofrenda y acción de gracias. Ello significa quitar lo que estorba, rebajar las pretensiones, dejar de cultivar expectativas irreales. Jesús se ofreció a sí mismo y nosotros podemos hacerlo en las cosas de cada día.

En ocasiones hay la oportunidad de vivir de modo radical esa ofrenda de uno mismo. Eso sucedió en el caso del padre Vincent Robert Capodanno, quien nació en Nueva York y era hijo de inmigrantes italianos. Después de ser ordenado sacerdote católico en 1957 sirvió como misionero en Taiwán y Hong Kong hasta 1965. Posteriormente, se convirtió en capellán de la Marina de Estados Unidos y llegó a Vietnam en 1966 para servir durante la guerra. Con el rango de Teniente, participó en siete operaciones de combate, pero no peleaba, sino que asistía a los heridos en el campo de batalla. Durante la Operación Swift del 4 de septiembre de 1967, fue herido gravemente, pero él quiso continuar ayudando a los marinos. Al ir a atender a un marino herido, lo protegió con su cuerpo, muriendo al recibir 27 heridas de bala.

Recibió póstumamente la Medalla de Honor, la Cruz vietnamita de valor con Estrella de Plata y la Medalla del Corazón Púrpura. Se dedicó la primera capilla con su nombre en Vietnam. El 19 de mayo de 2002, se inauguró oficialmente su causa de canonización y en 2006 fue declarado Siervo de Dios.





3) Para vivir

Estamos llamados a "preparar la Pascua" del Señor en nuestra vida cotidiana. Hemos de lograr hacer de cada acontecimiento una ofrenda y una acción de gracias al Señor: preparar un sitio para el Señor en nuestros corazones. Por ello, cada gesto de servicio, cada acto gratuito, cada perdón ofrecido por adelantado, cada esfuerzo aceptado con paciencia es una forma de preparar un lugar donde Dios puede habitar. El Papa León XIV nos invita a preguntarnos: ¿Qué espacios de mi vida necesito reordenar para que estén listos para acoger al Señor? ¿Qué significa para mí hoy "preparar"? Quizás renunciar a una pretensión, dejar de esperar que el otro cambie, dar el primer paso. Quizás escuchar más o aprender a confiar más. Que sepamos preparar un sitio para entrar en comunión con Dios.





Pbro. José Martínez Colín

