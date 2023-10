"Las señales", escribe Ulrich Richter en #ColaboraciónEspecial.

Cada uno de los actores del escenario de la política están mandando mensajes o su actuación está llena de señales.

El primero de ellos fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum Pardo, algunos pensaron que era un teatro, pero no lo fue, era real y simbólico. Además, al Presidente se le ha visto tranquilo debido a que ha dado buenas señales.

En efecto, la doctora Claudia Sheinbaum, desde que fue designada Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, continúa como puntera en las encuestas, todavía en esta semana, se publicaba en EL UNIVERSAL una encuesta donde arrasaba en la preferencia electoral.

La misma generó polémica entre los principales actores políticos; incluso Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que le daba risa, en lugar de verlo con algo de seriedad. Sheinbaum reitera su mensaje sobre la Unidad de Morena y de los que fueran sus contrincantes. Así, a Adán Augusto López lo nombró Coordinador Político, mientras que a Monreal, Coordinador de Organización y Enlace Territorial. Su paso por estos días ha sido con firmeza, mandando mensajes de que está preparando un equipo con personajes del tamaño de Juan Ramón de la Fuente, cómo aconteció esta semana.

Por otro lado, Marcelo Ebrard da muestras contradictorias, seguir en Morena presentando sus recursos o lanzarse con Movimiento Ciudadano para dar la batalla.

Movimiento Ciudadano tiene señales encontradas, el coqueteo de Dante Delgado con Marcelo Ebrard y la oposición de ciertos gobernadores de Movimiento Ciudadano a la postulación de este último.

Mario Delgado mostró su prudencia por la unidad, poniendo por encima los intereses de su Partido al declinar por la candidatura de Morena en la Ciudad de México.

En otro entorno, las señales que ha dado Xóchitl Gálvez no son las esperadas, después de haber subido como la espuma se está desplomando, lo que tiene preocupados a los del Frente Amplio debido a su descenso en las preferencias. Omar García Harfuch sigue dando señales respecto a que las preferencias electorales continúan lanzándolo como puntero. Ha sacado su chaleco antibalas ante los ataques internos y externos.

Clara Brugada, por su parte, sigue dando las señales de que tiene con qué seguir en la pelea. Otros personajes andan medio perdidos en este entorno político, ya que no encuentran que señales mandar, como la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que hasta sus motocicletas se llevó la grúa, ¿será por qué no vio el señalamiento de no estacionarse? Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue mandando las señales que su compromiso es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el Estado de Derecho, de ahí la resolución en estos días sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Senado.

“Alito” Moreno sigue dando muestras de sepultar al Partido Revolucionario Institucional y más con la salida de prominentes militantes como Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio y Eruviel Ávila.

La ciudadanía manda mensajes de que está atenta a cualquier movimiento en el escenario político. Así es que, si de señales se trata, algunos van por buen camino.

(Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “Los filósofos en la era tecnológica. Los pitagóricos de hoy”)