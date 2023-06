"¿Por qué es crucial la visita de ministro de India a Washington?", escribe Mauricio Meschoulam en #ColaboraciónEspecial

Hace un año, me tocó escuchar al ministro exterior de la India en un foro internacional. Se percibía en él un sentimiento de que su país no es bien comprendido en Occidente. "Por supuesto que la guerra en Ucrania nos impacta, de eso no cabe la menor duda", nos decía, "lo notamos desde el alza de los combustibles hasta el alza en los alimentos; son temas globales de alto impacto". "Lo que pasa es que ustedes en Europa sienten que cuando ocurre una crisis en su continente, esa crisis significa lo mismo para ustedes que para países como el mío, y eso es impreciso. Nosotros tenemos otros problemas, y asuntos a los que ustedes no siempre ponen atención. Y, por tanto, nuestras decisiones se basan en intereses que ustedes no siempre comprenden". En esa línea iban sus respuestas cuando se le cuestionaba acerca de la neutralidad que ha elegido Nueva Delhi en cuanto a la guerra en Ucrania, o su decisión de incrementar sus compras de petróleo ruso. Aprovecho la visita del primer ministro indio a Washington para comentarlo.

Estamos hablando de un encuentro oficial entre el primer ministro indio, Narendra Modi, Joe Biden y otros importantes actores en EU, para "fortalecer la industria de defensa de la India y reforzar los lazos de defensa entre Estados Unidos e India".

Varios temas de contexto:

1. India sigue siendo un importantísimo importador de armas rusas y más recientemente elevó sus compras de petróleo ruso barato a niveles históricos.

2. India ha optado por abstenerse de condenar la intervención rusa a Ucrania y se ha negado a participar de las sanciones internacionales contra Moscú.

3. La justificación india es que Nueva Delhi tiene una infinita cantidad de problemas, y no quiere verse capturada por el conflicto Rusia-Occidente, sino asegurar que cada decisión tomada se encamina a atender sus verdaderas prioridades.

4. Adicionalmente, India forma parte de los BRICS (junto con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica), compartiendo una visión multipolar del planeta que no puede ni debe ser secuestrada por la bipolaridad "Occidente-contra-el-resto".

5. Mucho más en línea con sus intereses estratégicos, la India busca hacer frente a su competencia, rivalidad y conflictividad con China. No solo se trata de dos gigantes geopolíticos que compiten por espacios de influencia en su esfera asiática, sino de dos rivales nuclearmente armados que siguen teniendo fronteras en disputa, y otros asuntos conflictivos, lo que les sigue haciendo chocar.

6. En ese sentido, India forma parte del grupo Cuadrilateral de naciones (el Quad), junto con Estados Unidos, Japón y Australia, que busca establecer un contrapeso económico y de seguridad ante China.

El resumen es este:

a. En la relación Washington-Delhi hay una complejidad de componentes coexistiendo a la vez. Por un lado, la administración Biden se encuentra altamente frustrada por la posición india respecto a Rusia y su intervención en Ucrania, además de que sigue presionando para que Modi no continúe ofreciendo tanques de oxígeno a Moscú para alimentar su guerra.

b. Adicionalmente, Washington se muestra exasperada con el récord que presenta el gobierno de Modi en derechos humanos.

c. Al mismo tiempo, sin embargo, India es un socio estratégico para Washington en términos de su propia confrontación con China, y es indispensable para Biden tener a Modi cerca. Este es, quizás, el meollo de la visita que termina hoy.

Por ello, EU ha buscado apoyar los esfuerzos de la India para fortalecer su industria de defensa y diversificar sus fuentes extranjeras de armas y material bélico. Estamos presenciando, por tanto, una gran apuesta que podría tener repercusiones globales.

Mauricio Meschoulam

Instagram: @maurimm

TW: @maurimm