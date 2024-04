"Elecciones en EU: el impacto de la política exterior", escribe Mauricio Meschoulam en #ColaboraciónEspecial

En 2016 la contienda Trump-Clinton, una elección en la que votaron 137 millones de personas, fue definida por 78 mil votos. Trump venció a Clinton en Pensilvania por 44 mil votos, en Wisconsin por 23 mil votos y en Michigan por 11 mil votos. Esos 78 mil votos otorgaron al candidato republicano 46 votos electorales de un total de 270 que requería para ganar. ¿Por qué eso es importante recordarlo hoy? Primero, porque, en la mayoría de las encuestas los temas de política exterior están siendo valorados como sumamente importantes por parte de los electores en ese país. Segundo, porque en las recientes primarias demócratas, Biden tuvo que enfrentar un voto de protesta específicamente en dos de los tres estados que señalé, situación íntimamente relacionada con la política de Biden para Medio Oriente.

En concreto, según los promedios de encuestas, 60% de estadounidenses desaprueba el manejo de la política exterior de Biden y sólo 37% de electores lo aprueba en ese rubro. Veamos:

1. Desde los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamás contra Israel, ese asunto se mezcló con la política interna y electoral en Estados Unidos. Los republicanos inmediatamente vincularon a Hamás con Irán y criticaron a Biden por haber sido débil con ese país. Más adelante el propio Trump declaraba que si él fuera presidente, esos ataques terroristas no hubiesen nunca ocurrido.

2. Además de ese tipo de críticas, Biden tuvo presiones dentro de su propio gabinete y en otros sectores. De modo que su decisión fue otorgar un respaldo a Israel de pocos precedentes. Esto no solo ha incluido la provisión de las armas, sino un importante escudo diplomático tanto en los organismos multilaterales, como ante toda clase de aliados. Además, EU envió dos portaaviones, decenas de aeronaves de guerra y miles de tropas adicionales a la zona, amenazando a Irán y a sus aliados con intervenir en caso de que éstos optaran por atacar a Israel y expandieran el conflicto.

3. Todo esto, no obstante, ha venido cambiando. Con su ofensiva sobre Gaza y la crisis humanitaria desatada, Israel se transformó narrativamente de víctima de atentados terroristas a victimario de una represalia masiva. Esto empezó a generar una gran presión internacional y una enorme presión interna.

4. La protesta interna contra Biden ha incluido renuncias dentro de su propia administración, cartas abiertas, condenas por parte del sector más progresista de su propio partido, o bien, el voto de castigo o "no comprometido" que observamos en Michigan y en Wisconsin. Las encuestas muestran que el respaldo de la sociedad estadounidense hacia Israel está marcadamente disminuido. Ya una mayoría de personas expresan su oposición a que EU siga financiando la guerra de Israel contra Hamás. Esto es más pronunciado entre sectores jóvenes y liberales.

5. Por tanto, es completamente plausible asumir que el tema de Medio Oriente ha sido crucial en el incremento de la desaprobación de Biden en cuanto a su gestión de política exterior en general.

En una elección cerrada, en la que ambos candidatos tienen altos niveles de desaprobación en general, se necesita observar con mucho detalle lo que sucede con las percepciones del electorado en estados específicos acerca de temas específicos, la política exterior uno de ellos. Por lo que nos dicen las encuestas, y para efectos estrictamente electorales, la presión que Biden está ejerciendo sobre Israel en estas últimas semanas parece estar siendo leída como "too little, too late", demasiado poco y demasiado tarde. Esto, en una elección que podría estar definida por unas decenas de miles de votos, puede ser determinante.