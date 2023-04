"La recuperación de la pieza olmeca más buscada", escribe Jorge Islas en #ColaboraciónEspecial

"Mr. Consul General, please allow me to be the first to share the good news: We have the olmec stone relief ready to repatriate to Mexico". Palabras más, palabras menos, fue lo que me comentó el coronel Bogdanos vía telefónica en días recientes.

El coronel Bogdanos; Fiscal especial para el tráfico ilícito de antigüedades de la Fiscalía de la ciudad de NY, mismo quien nos apoyó para recuperar los 16 manuscritos originales de Hernán Cortés, los cuales fueron sustraídos ilegalmente del Archivo General de la Nación y estuvieron a punto de ser comercializados en una casa de subastas muy importante de NY. El mismo Fiscal que recuperó para México, libros históricos de la colonia que son únicos en su género, también a punto de ser subastados.

Esta vez, nos da la agradable noticia de haber recuperado en coordinación con los agentes investigadores de Home Land Security, la pieza olmeca más buscada y solicitada por México en los últimos 50 años. Citando a los especialistas en la materia: "La restitución de este relieve permitirá el retorno a nuestro país de una creación olmeca cuya importancia es comparable a la de las icónicas cabezas colosales." No tengo duda que por la antigüedad, formato, calidad y expresión de la pieza, estamos frente a una de las figuras prehispánicas del periodo preclásico temprano más importantes de la antigua Mesoamérica.

Se trata de un relieve de piedra de 1.8 metros de altura por 1.5 metros de ancho, con un peso cercano a los mil kilos. Una tonelada. Sobre la antigüedad de la pieza hay diversas referencias. Para el INAH, es del período preclásico medio (800-400 a.C.), para el museo Metropolitano de NY, es del 800-100 a.C. y para otros especialistas, es del año 3000 a.C. Sea cual fuera la fecha exacta, es un relieve de 3000 a 5000 años de antigüedad. El penacho de Moctezuma es del siglo XVI de nuestra era, solo por tener una referencia cronológica.

¿Cómo fue que una pieza de estas dimensiones fue sustraída ilegalmente del país? ¿En qué momento? Se presume que fue desmontada en los años 50 por personas de la localidad, y transportada por tierra hasta la frontera norte. Supongo que el paso de la aduana, así como por tantos municipios no despertó ninguna sospecha para ninguna autoridad. Seguramente fue un escándalo silencioso cuando se supo del hurto, pero las alarmas y primeras acciones se iniciaron cuando el museo Metropolitano de NY, presentó en los años 1970 y 1971, con bombo y platillo la exhibición, Before Cortés, Sculpture of Middle America, en donde aparece el relieve el Monstruo de la Tierra, también conocido como Monumento 9.

Durante los años 2004 a 2008, el gobierno de México intentó recuperarla de nuevo, pero en junio del 2022, por instrucciones del canciller Ebrard, a través de la Consultoría Jurídica de la SRE, se le solicitó al Consulado de NY iniciar acciones legales con el nuevo mecanismo que hemos implementado para la recuperación exitosa de otros importantes bienes artísticoculturales, que son patrimonio de la nación.

De esta manera, presentamos la denuncia respectiva ante la Fiscalía de NY, ante la oficina del coronel Bogdanos, quien nos comentó lo difícil del caso, si es que no acreditábamos alguna referencia que diera cuenta de que formalmente el monumento 9, fue sustraído ilegalmente. Las referencias de la estela eran de la literatura especializada de los EUA, en especial un artículo de 1968 del arqueólogo David Grove. Nada más.

Con información adicional que fuimos recabando, presentamos nuevos documentos para conformar una mejor defensa del bien reclamado. Esto amplió el espectro de la denuncia. En menos de 8 meses se logró encontrar el relieve olmeca e iniciar las acciones de restitución y repatriación al lugar del que nunca debió de haber salido.

El Monstruo de la Tierra volverá a su lugar de origen para que lo valoremos, cuidemos y preservemos, tal como en la cosmovisión olmeca fue pensado, en el antepaso hacia el inframundo.