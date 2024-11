"El navegador de Google se hunde", escribe Ulrich Richter en #ColaboraciónEspecial

Desde hace un tiempo los acontecimientos políticos y judiciales no han sido favorables para los pitagóricos Sergey Brin y Larry Page, así como para su buscador Google, el actual oráculo de la era tecnológica. Desde las acusaciones y sentencias que lo declararon un ente monopólico, hasta haber apoyado a la candidata Kamala Harris en la contienda por la presidencia de Estados Unidos, donde salió victorioso un enemigo de antaño de Google: Trump.

Por si fuera poco, Trump sumó como mancuerna a su campaña a otro acérrimo enemigo de Page y Brinn, siendo este el pitagórico Elon Musk, lo que le dio excelentes resultados.

No terminaban de caer las malas noticias cuando esta semana, precisamente el Departamento de Justicia de la administración de Biden y Kamala Harris, les dio un duro golpe al pedir que Google venda Chrome, el navegador más usado en el mundo. El documento que presentó dicho Departamento a altas horas de la noche ante el juez Amit Mehta tiene como objetivo que el gigante tecnológico deje su posición de monopolio en las búsquedas en línea. A esta petición también se sumaron diversas fiscalías de varios estados de la Unión Americana.

Analistas del tráfico de la web como StatCounter, señalan que el 90% de las búsquedas se realizan en el buscador de Google.

Habrá que preguntarnos si el gigante tecnológico ha recibido este golpe en la administración de sus supuestos aliados, es decir, Kamala Harris, ¿qué será de Google cuando lleguen sus verdaderos enemigos?

Google ha reaccionado y como buen gigante tecnológico no le gusta que las cosas no le salgan como las planeó, así sea desde financiar ilegalmente a ONG´s en el extranjero para buscar resoluciones en favor de su buscador, como que estas acusaciones de monopolio que les indiquen que no pueden ir navegando violando las leyes y sobornando a placer; por ello, su presidente de asuntos globales, Kent Walker, se pronunció diciendo que esta petición era salvajemente exagerada e iba más allá de la decisión del tribunal.

Por otra parte, los analistas financieros, tecnológicos y políticos se preguntan ¿cómo será el futuro de estos casos en la nueva administración de Trump sobre la tecnológica de Google?, pues es muy simple, pregúntenle a Elon Musk, su principal asesor.

Ahora ni la abogada de Kamala, Karen Dunn, que también es de Google, pudo frenar este último embate del Departamento de Justicia.

En la reciente publicación de la revista Forbes, Elon Musk aparece en el primer lugar de los hombres más ricos de los Estados Unidos de América, con una fortuna estimada en 244 billones de dólares. Los fundadores de Google, Larry Page con 136 billones, ocupa el sexto lugar en la lista, le sigue Sergey Brin con una fortuna de 130 billones de dólares, ocupando así, el séptimo lugar.

Así es que si vas a navegar en Google tendrás que sostenerte fuerte porque seguramente atravesarás varias turbulencias, y eso que aún no ha llegado Trump al poder y este último que es experto en mandar misiles con Space X.

Ulrich Richter

X: @UlrichRichterM

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales