"Divulga Bartlett, ahora en la mañanera, atentado a la democracia mexicana", escribe Ulrich Richter en #ColaboraciónEspecial

El pasado jueves en la mañanera de Palacio Nacional estuvo presente el actual Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien en su exposición dedicó unos minutos para realizar una réplica a mi colaboración titulada: "De la caída del sistema a los apagones: el obscuro Bartlett", en la cual leyó sus argumentos respecto a mi publicación.

En primer término, le aclaro que no trabajé con ningún procurador panista, sino fui por varios años Consejero de Participación Ciudadana de la entonces Procuraduría General de la República. Donde sí trabajé por algún tiempo fue en el gobierno del ingeniero Cárdenas como Coordinador de Asesores del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el Dr. Samuel del Villar, contestación al tercer punto.

Precisado lo anterior, en el primero, segundo y parte del tercer punto de su réplica escrita, usted reitera en un foro más importante información crucial del fraude del 88, cito textualmente: "En el 88 se pusieron de acuerdo Salinas y H. Álvarez (presidente del PAN) para sacar a Cárdenas de la jugada y gobernar juntos en la derecha por 30 años". Lo anterior, me lleva a realizar las siguientes interrogantes: ¿por qué no lo divulgó en aquella época?, ¿será que hubiera perdido su designación como Secretario de Educación Pública y posteriormente como Gobernador de Puebla en el sexenio de Salinas?

Continúo con el cuarto punto, señala usted que habría que consultar a la Secretaría de la Función Pública para conocer el resultado, por ello al realizar dicha revisión arroja los datos de la empresa CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V., que tiene como uno de sus accionistas precisamente a su hijo, según consta en el folio mercantil electrónico: 414723; misma empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con el comunicado número: 056/2020 de la propia Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio de 2020, y posteriormente se impugnó dicha inhabilitación.

En cuanto al quinto punto, no se preocupe tanto respecto a quién será el próximo Fiscal Anticorrupción, si es Corral, Juan o Pedro; el que nada debe, nada teme.

Sexto y octavo punto, en la conferencia mañanera usted mismo confesó en cuanto a los apagones: "fuimos incapaces de atacar pico de demanda". A confesión de parte, relevo de prueba.

Séptimo, señor Bartlett, usted perteneció a una generación en la Facultad de Derecho de la UNAM, máxima casa de estudios donde surgieron eminentes y connotados juristas como Sergio García Ramírez, Salvador Rocha Díaz, Roberto Martínez Guerrero y su propio jefe Miguel de la Madrid Hurtado, por ello, me extraña que ni siquiera hubiera abierto usted el Código Penal Federal para advertir que el delito de difamación fue derogado, (Diario Oficial de la Federación del 13-04-2007). Ya que comentó que el suscrito era un "difamador", por tanto, su imputación o calificativo carece de contexto legal, por no encontrarse en vigor dicha figura, amén de que mi colaboración periodística no es difamatoria, sino veraz.

Ahora bien, negó que la empresa Temura, S.C., tuviera alguna participación en los proyectos de la CFE, pero señor Bartlett, hay pruebas que demuestran lo siguiente:

- Contrato de prestación de servicios profesionales de CFEnergía, S.A. de C.V., representada por Axel Rodríguez B., y Temura, S.C., por Roberto Altamura, cuyo objeto es por servicios relativos al Proyecto de Gasoducto Transístmico del corredor Interoceánico del Istmo.

Diverso contrato entre CFEnergía, S.A. de C.V., como coordinador del Fideicomiso Maestro de Inversión CIB/3602, y Temura, S.C., sobre la elaboración de los estudios de factibilidad del Proyecto Gasoducto Tuxpan-Tula, de fecha 31 de marzo de 2022.

Connotado señor Bartlett, este tipo de ejercicios basados en los artículos 6º y 7º constitucionales son muy valiosos para la opinión pública, así como para el Presidente de la República, cada uno hará sus conjeturas y juicios de valor, pero sobre todo sabrán de esos pactos tan obscuros que usted tuvo a bien divulgar en el 2023 (17 de septiembre-La Jornada) y ahora reiterar en un foro de suma importancia como lo es la mañanera, por lo que ahora son parte de la historia; lástima que dichos acuerdos hayan sido en contra de un bien supremo: la voluntad del pueblo mexicano.

Don Manuel, el tiempo se acabó y llegará un relevo generacional, ya lo verá usted con toda claridad. Por México.