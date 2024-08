"La implacable Sheinbaum, presidenta Electa de México", escribe Ulrich Richter en #ColaboraciónEspecial

El pasado jueves 15 de agosto fue un día histórico en la política mexicana y por ende, trascendente en todo el territorio nacional. Por primera vez, una mujer recibía de la autoridad electoral la constancia que la acredita como Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2024-2030. Así, con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo inicia una nueva era de las mujeres en la política del país, y seguramente trascenderá en otras vertientes de la vida de todas y todos.

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Mónica Soto Fregoso, manifestó en la ceremonia: "México ha roto el techo de cristal. Con esta sesión llegamos a la cuarta y última etapa del proceso electoral federal 2023-2024, en la cual se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra República después de 200 años y 65 hombres en el cargo".

En su discurso en el Teatro Metropolitan, la doctora Sheinbaum, dijo: "Como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos los mexicanos".

Asimismo, manifestó: "Nadie debe temer nada; al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país de un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo".

"Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo".

Vale la pena entender la profundidad de su mensaje porque marca una nueva etapa en este proceso que tendrá como colofón la toma de posesión el primero de octubre. Así, entre las directrices de sus discursos en ese día, en la sesión de festejo, la Presidenta Electa se mostró plenamente consciente del momento: "Dejo de representar una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos".

Ese es el poderoso significado que tiene la entrega de la constancia electoral en nuestro sistema democrático y todo ello dicho en voz de su principal protagonista. La doctora Sheinbaum es implacable porque tuvo una campaña electoral en ascenso, ordenada, sin errores, con lo que cada día fue sumando simpatizantes; prueba de ello es la consistencia en las preferencias electorales en las que siempre estuvo a la cabeza, y por supuesto el resultado que lo corrobora, con casi 36 millones de votos en su favor.

Las designaciones en su gabinete han tenido un timming perfecto y siempre provisto de seriedad y profesionalización, definiendo su estilo. Ha ganado el apoyo de diversos sectores de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La Presidenta, se puede observar, será implacable en su forma de gobernar, mesurada, analítica pero poderosa.

Volviendo al discurso expreso: "Tenemos la certeza de que, aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconociera que las mujeres también somos protagonistas de las grandes transformaciones. Y que las mujeres podemos también, tomar el rumbo de la Nación en nuestras manos y en nuestra mente".

Ahí radica una gran parte del significado social de este proceso democrático que vivimos y que tendrá múltiples repercusiones positivas -algunas aún por imaginar- para la vida nacional.

Tuvieron que pasar más 200 años de México Independiente. Dos siglos, varias generaciones de por medio; 65 presidentes para que hoy podamos decir: "Presidenta".

Al respecto es importante no confundir lo que estamos viviendo y, por ello, cito: "El feminismo, de manera general, es simple y llanamente querer que todas las mujeres sean aceptadas como iguales en todos los ámbitos; que por su condición sexual no sean miradas hacia abajo o hacia arriba, sino equidistantes de los hombres porque todos somos iguales". Sí, la autora no es otra más que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, libro titulado "Feminismo Silencioso" de Editorial Planeta, 2024, P. 153; y que acaba de presentar.

Llega una nueva era, la de las mujeres y enhorabuena.

#PorMéxico.

Ulrich Richter

X: @UlrichRichterM