"De Avdiivka a Navalny: Putin cada vez más firme y asertivo", escribe Mauricio Meschoulam en #ColaboraciónEspecial

Acaba de morir Andrei Morozov, un bloguero ruso que escribía frecuentemente desde el frente de Donetsk. Lo apodaban Murz. Murió, de manera misteriosa, en la misma semana que Navalny, quien quizás fuera el mayor opositor de Putin. Navalny es globalmente conocido. Murz no. Pero su muerte es hermanada por las circunstancias: ambos eran altamente críticos de Moscú. La diferencia es que Murz formaba parte de ese sector que se queja de la falta de firmeza de Putin, del desorden ruso en el frente, de las altísimas bajas entre los soldados rusos. Navalny, en cambio, era la voz de ese sector liberal que ahora mismo protesta la guerra, pero que desde hace décadas ha denunciado la corrupción, la falta de democracia y derechos en Rusia. Ambas muertes, la de Navalny y la de Murz serán investigadas, y probablemente nunca tendremos evidencia para afirmar que Moscú los eliminó. Lo que podemos hacer, sin embargo, además de sospechar, es observar el momento en el que se encuentra Putin, probablemente el de mayor fuerza desde hace dos años que inició su ofensiva sobre Kiev, y conectar todo con otras medidas que está tomando:

1. Los avances rusos en el campo de batalla. Con una ventaja de 10 a 1 en capacidad de artillería (según generales ucranianos), Rusia consigue tomar la posición de Avdiivka, un sitio por el que lleva años luchando, y amenaza a Ucrania en otros 4 frentes, claramente recuperando la iniciativa de la guerra.

2. El desplome del respaldo a Ucrania que se vive en países que han sostenido su guerra como EU. El propio Biden declaró que la pérdida de Avdiivka estaba directamente vinculada con la incapacidad de su Congreso de aprobar el paquete de ayuda a Ucrania.

3. Las recientes declaraciones de Trump respecto a la OTAN. La preocupación de que EU pudiera no salir en defensa de un aliado en caso de ser atacado, está siendo considerada con seriedad.

4. La entrevista que dio Putin a Tucker Carlson y la narrativa que buscó comunicar. Es evidente que Putin se autopercibe con una enorme resiliencia y poder. Está convencido de que, a pesar de sus varios descalabros de los últimos años, Rusia ha podido recuperarse y está saliendo bien librada.

5. Hace pocos días, por ejemplo, el Kremlin emitió órdenes de aprehensión contra distintas/os funcionarias/os de los países Bálticos, lo que incluyó a la primera ministra de Estonia, país que indica que Rusia se prepara para una guerra mayor con la OTAN en los próximos años. Washington ya informó a sus aliados que Rusia podría insertar un arma nuclear antisatélite en órbita espacial tan pronto como en 2024.

6. Ahora sí, regresamos a Navalny (y de paso, a Murz). Insisto, a pesar de no contar con evidencia acerca de la responsabilidad del Kremlin en las muertes de personajes como ellos, si observamos el panorama amplio, veremos que las voces críticas de Putin —a su izquierda y también a su derecha— han sido silenciadas una a una. No significa que Putin carezca de un enorme respaldo en su país, pero ese presidente se siente más cómodo en un entorno en donde puede operar libre de críticas.

7. Navalny era una de esas fuerzas incómodas. Y no sería la primera vez que se le intentó matar, ni tampoco el único opositor que ha sufrido intentos de asesinato. Las cosas desde 2022 a la fecha han cambiado. Las primeras fases de la guerra en Ucrania no salieron como Putin esperaba. La economía rusa ha sufrido. La OTAN se ha expandido. Con las movilizaciones masivas, la alta aprobación de ese presidente tuvo descalabros. Hace unos meses Moscú vivió una insurrección armada interna. Hoy, no obstante, todo se ve diferente. Al menos Putin lo ve diferente y eso le empodera para tomar pasos más firmes, adentro y afuera.

Mauricio Meschoulam

X: @maurimm