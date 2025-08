"Hip-Hop por la paz", escribe Eunice Rendón en #Arasdesuelo

El proyecto Hip-Hop por la Paz es un esfuerzo conjunto entre colectivo Bendito Estilo y Red VIRAL al que se han sumado diversos aliados, entre ellos la colectiva 50+1, la Comisión de Cultura del CCE, Proyecto Kabbalah, Coscemex, comisiones estatales de derechos humanos y los sistemas penitenciarios de diferentes estados. Esta iniciativa rompe estigmas y propone una forma distinta de mirar y escuchar a quienes históricamente han sido invisibilizados. Se trata de una estrategia que convoca a jóvenes, artistas urbanos y personas privadas de la libertad de todo el país a crear canciones originales con un mensaje de paz. Está dirigida principalmente a jóvenes de 15 a 29 años en contextos de exclusión o riesgo, pero también a colectivos barriales, artistas consolidados, docentes, promotores culturales y a toda persona que crea en el poder del arte como respuesta frente a la violencia.

Las letras y composiciones enviadas por juventudes de distintas regiones son profundas y conmovedoras. Reflejan sentimientos, preocupaciones e historias de violencia, pero también transmiten esperanza: plantean cambios, enseñanzas y estrategias de construcción de paz nacidas de su propia experiencia y de su deseo de transformar la realidad. En las cárceles surgen las letras y se complementan con beats de hiphoperos reconocidos que se han sumado a la causa, incluso desde otros países. Esta colaboración dice mucho: en lugar de excluir, el proyecto invita a la unión y al reconocimiento, a la construcción desde las diferencias, pero a través de un lenguaje común. Fortalece la autoestima, crea vínculos positivos y fomenta la identidad colectiva.

La prevención funciona cuando se logra generar vínculos, identidad y sentido de pertenencia con las comunidades. En este contexto, el arte urbano, el hip hop, el rap y el freestyle se consolidan como herramientas poderosas: permiten expresar lo que muchas veces permanece silenciado, dar voz a quienes han sido estigmatizados y canalizar emociones como el dolor, la rabia y la frustración, al mismo tiempo que proyectan sueños y anhelos que difícilmente encuentran otros espacios legítimos de expresión.

El hip hop nació como un movimiento cultural de resistencia en los barrios afroamericanos y latinos de Nueva York, surge como una forma de vida entre jóvenes marginados, que encontraron en el rap, el DJing, el breakdance y el grafiti -los cuatro pilares que lo conforman- un lenguaje propio, distinto a cualquier otro. Esta subcultura se ha consolidado como un espacio de expresión colectiva que da voz a las periferias proyectando sus historias al mundo.

Z Xperimento lleva la piel tatuada hasta los ojos. En el camión, su aspecto le da espacio; en la vida, casi siempre le cierra puertas. Pero esto no lo define, detrás de cada línea de tinta -muchas marcadas desde el dolor- hay una persona sensible, comprometida con su presente y atenta a lo que lo rodea. Sus versos dicen: "Le pido que no se deje llevar por mi apariencia, porque lo que yo más sueño es un mundo sin violencia". Ayer, frente a más de cien internos en el Reclusorio Norte, esas palabras calaron hondo. Muchos no pudieron contener las lágrimas, cuando lo escucharon cantar: "A veces le pregunto a la vida qué fue lo que yo hice mal, por qué nadie me quiso amar, me pegaban como a un animal". Al cruzar la puerta del penal, su rostro cargaba dos cosas: la emoción de algo difícil de explicar, que se movió muy dentro, y el peso de dejar atrás a quienes no podían salir con él.

Amenaza MXM y el chino de San Luis Potosí, Vargas442 y Qro-Stylo de Querétaro, Skritor-7 de Cd. Juárez, Rulez SR de Michoacán, Pech films de Aguascalientes, Ceerreape del Edomex, el Romano Brisa, Bipz, JC classic de Veracruz, Zaga, Artemisa y Joselo de CDMX, S donsan de Jalisco, la clica de la Atlacho de Morelos, así como cientos de participantes más, se han sumado con sus letras y talento a este movimiento.

En tiempos difíciles, seguir apostando por la juventud, por el arte y por la comunidad es indispensable. Las canciones se recibirán hasta el 21 de septiembre, así que, si tienes algo que aportar para la construcción de paz, este proyecto es para ti.





Eunice Rendón

@EuniceRendon