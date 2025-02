"$Milei entre las cuerdas por cripto escándalo de la $Libra", escribe Irene Selser en #Entrevías

La prensa argentina sigue debatiendo el cripto escándalo con la moneda virtual $Libra que en los últimos días sacudió al gobierno del economista Javier Milei, con repercusiones en Wall Street y en Estados Unidos, donde el argentino viajará este jueves pese a los intentos de juicio político por parte de la oposición. En Washington, Milei se reunirá con Elon Musk, interesado en el litio sudamericano; con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, con la cual se está terminando de sellar un nuevo préstamo; pronunciará un discurso en el BID y hablará el sábado ante el auditorio de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), un evento que tendrá a Donald Trump como principal orador. La CPAC reúne a líderes políticos, empresarios y académicos afines a las ideas conservadoras y de derecho en el mundo. El último cónclave se celebró en Buenos Aires, en diciembre pasado.

De acuerdo con Paula Lugones, corresponsal en Washington del diario porteño Clarín, algunos inversionistas y expertos consultados afirmaron que el caso de $Libra golpea la imagen de Milei y puede crear dudas en los círculos financieros, si bien otros minimizan el tema y consideran que el presidente argentino debe mantenerse firme en sus reformas neoliberales. Un estudio jurídico argentino presentó el lunes una demanda ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI para que investigue a los protagonistas de la trama cripto, incluido el papel desempeñado por el jefe de la Casa Rosada.

En opinión de Mark Jones, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Rice, experto en la relación Argentina-Estados Unidos, “este es un golpe a la imagen de Milei en los mercados y en los gobiernos en el exterior. (…) Como es economista, había una idea de que él conocía muy bien las criptomonedas. Si lo hizo a propósito queda involucrado con algo turbio en el que miles de personas perdieron dinero no sólo en la Argentina sino en el exterior. El primer problema para Milei es que su imagen está golpeada y este error no forzado siembra dudas en los inversores”.

También, añadió, “es un retroceso para su gobierno que le puede complicar en conseguir inversiones. Hasta ahora había mucho optimismo entre los inversores de que Milei iba a ganar las elecciones intermedias de octubre y así podría profundizar sus reformas con posibilidades de reelección en el 2027. Ahora su credibilidad entre inversores ha caído un poco”, advirtió.

El viernes 14 de febrero, a las 19:01, el presidente Milei publicó un mensaje en su cuenta personal en X, en la que promocionaba el lanzamiento de una criptomoneda llamada $Libra:

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $Libra”, publicó Milei, un entusiasta como Trump de la tokenización de la economía.

El mensaje incluyó un link del emprendimiento, llamado “Viva la Libertad Project”, en alusión al eslogan de Milei que desde la campaña electoral gusta de finalizar sus mensajes al grito altisonante de “¡Viva la Libertad, Carajo!”.

Gracias a este espaldarazo, la capitalización de mercado de la criptomoneda -en realidad una meme coin, llamadas así por su volatilidad-, rebasó rápidamente los cuatro mil millones de dólares, impulsada por unos 44 mil compradores, en su mayoría extranjeros. Pero en unas horas el valor de $Libra se desplomó. Se informó que más de 74 mil inversionistas perdieron 286 millones de dólares. Pasada la medianoche en Buenos Aires, Milei borró su mensaje en X y posteó uno nuevo para deslindarse del aparente fraude, que decía: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

El escándalo no se hizo esperar y el lunes, en entrevista con el canal local TN, el presidente evadió su responsabilidad y aseguró que él no promovió la moneda, sino que sólo difundió la información: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?”, se justificó.

En tanto, el joven empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, asesor de la meme coin de Milei y acusado de fraude, dijo “temer por su vida” y ratificó su amistad con el presidente, luego de que la Casa Rosada negara el vínculo. En una entrevista de más de una hora con el periodista y youtuber Stephen Findeisen, especializado en el mundo de la cripto, Davis afirmó que no fue un “Rug pull” (estafa) y recordó que él también estuvo detrás de la meme coin de Melania Trump, $Melania y de la $Trump, lanzadas en vísperas de la asunción del republicano en enero. La $Melania, lanzada el día 19, tuvo una ganancia inmediata de 2.4 millones de dólares, según la firma Bubblemaps.

La $Libra no fue un fraude sino “un plan que salió mal con 100 millones de dólares en el colchón esperando qué hacer”, dijo llanamente Davis a Findeisen. “No tengo ningún deseo de ser el enemigo número uno. No me estoy beneficiando de esto y tampoco Milei ganó plata con esto”. Pero “mi vida está en riesgo”, insistió.

Según el periódico argentino La Nación, “para la derecha global, Milei es el experimento libertario que tiene que salir bien; con el escándalo de $Libra, el apoyo de Trump y de Elon Musk es todavía más clave”. Si bien en una ocasión Trump calificó a las criptomonedas como un engaño, en su última campaña electoral prometió convertir a Estados Unidos en la “cripto capital del planeta” creando una “reserva estratégica de bitcoin”, al margen de los entes reguladores.