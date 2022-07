#LoQueDiceMrX Cuentan que el que no pudo dormir por la regañada que le dio su jefe, "Alito" Moreno, de no lograr la fórmula única en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI, es Jorge Meade Ocaranza.

***

SE LE HACE BOLAS EL ENGRUDO AL DELEGADO

Cuentan que el que no pudo dormir por la regañada que le dio su jefe, "Alito" Moreno, de no lograr la fórmula única en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI, es Jorge Meade Ocaranza.

El súper delegado que llegó con las credenciales de haber sacado sin problema los procesos de renovación a los que había sido comisionado, no contaba con que los priistas sonorenses no son dejados y no aceptaron la imposición que venía del centro del país.

Al final del día del registro se expidieron las constancias que validaron las solicitudes de Zaira Fernández y Pascual Soto, así como de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez, que iniciarán el proceso interno con pronóstico de infarto el próximo 24 de junio, día en que habrá de realizarse la votación.

El día de ayer Zaira y Pascual, que se autodenominaron “equipo Sonora por la dirigencia del partido”, anunciaron que este lunes empezarán sus recorridos por toda la entidad para seguir sumando apoyos; la fórmula de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez ya también están definiendo su agenda.

***

VUELO HISTÓRICO E INÉDITO

La que verdaderamente hizo algo histórico e inédito, fue Katya Echazarreta, al convertirse en la primera mexicana en ir al espacio en la misión Shepard NS-21, de Blue Origin.

La mexicana nacida en Guadalajara resultó seleccionada de entre siete mil solicitantes de más de 100 países y entre sus acciones estuvo el estudiar el Efecto Perspectiva, para referir al cambio cognitivo que experimentan los astronautas en órbita.

La joven inmigrante, que desde los siete años se fue a Estados Unidos, es una apasionada de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pasión que la llevó al espacio.

Katya que se graduó de Ingeniería Eléctrica y Computacional por la Universidad de California en Los Ángeles, y actualmente cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Universidad Johns Hopkins, dedicó su viaje al espacio a su país y a toda la comunidad latinoamericana.

***

A MEJORAR ESTRATEGIAS

El que fue muy sincero es Claudio Cruz Hernández, secretario de Seguridad Pública de Cajeme, quien manifestó que el incremento de la violencia registrado en mayo se debió a que en ocasiones las estrategias son rebasadas por la delincuencia organizada.

El funcionario municipal mencionó que la esencia de la corporación a su mando es la prevención, por lo que para atacar los delitos de alto impacto se apoyan de manera coordinada con otras instituciones.

Explicó que en la tarea de la prevención se trabaja en la parte de la proximidad social, ya que es en el núcleo familiar donde nacen ese tipo de situaciones y conductas delictivas, pero reconoció que se han presentado algunas situaciones que se han salido de control.

Sin duda bajar el índice delictivo de uno de los municipios más peligrosos del mundo no es tarea fácil, por lo que el Secretario de Seguridad Pública debe de afinar mejor sus estrategias para dar tranquilidad a los cajemenses, que ya no ven lo duro sino lo tupido.

***

VAN POR TODAS LAS CANICAS

Una prueba de fuego con miras a lo que depara 2024, será el que enfrenten este domingo los partidos políticos que renovarán gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; además de Congreso local en Quintana Roo y 39 ayuntamientos en Tamaulipas.

De acuerdo con cifras dadas por Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral serán más de 11 millones 700 mil ciudadanos los que podrán votar en 21 mil casillas programadas.

En los diversos estados las campañas han estado álgidas, llenas de descalificativos, denuncias por compras de votos y hasta la exhibición de conversaciones secretas, todo para disminuir al adversario y alzarse con el triunfo.

El presidente del INE se dijo listo para realizar la elección este domingo e hizo un llamado a las autoridades, funcionarios y partidos políticos a permitir el voto libre, comportarse a la altura y permitir que la voluntad ciudadana se exprese de manera libre.

***

POR LA MEJORA DE AGUAH

El que evidenció que algo no está bien en Agua de Hermosillo fue el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al señalar que gasta más de lo que le ingresa.

Resaltó que de las 300 mil tomas de agua existentes en la capital del estado, la mitad no tiene medición de su consumo, por lo que se requiere hacer una inversión importante en medidores y para perder lo menos posible del vital líquido en el trayecto de extracción.

Para revertir esta situación y tener un organismo operador más eficiente y mejorar la distribución del agua, dijo que ya se trabaja en el Programa de Mejora Integral de Gestión con el Fondo Nacional de Infraestructura.

Diversos presidentes municipales de Hermosillo han ido y venido y aunque saben cuál es el problema poco han hecho por mejorar la red de distribución porque representa hacer una inversión importante en obras que no se ven y prefieren las de relumbrón, ojalá y el “Toño” agarre “el toro por los cuernos” y los hermosillenses se lo agradezcan en el futuro inmediato.

mrx@expreso.com.mx