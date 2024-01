"Tiene Sonora cierre de año inesperado", escribe Mr. X en Entre Nos.

A la masacre suscitada en Cajeme que al momento suma ya ocho muertos y más de 20 heridos, se sumó un enfren tamiento entre autoridades policiacas e integrantes del crimen organizado en Sonoyta.

Y durante la madrugada del 31 de di ciembre, ocurrió otro enfrentamiento en tre bandas rivales en la carretera federal 15 en el tramo Trincheras-Santa Ana, que dejó como saldo 6 detenidos y el asegura miento de 3 mil cartuchos y 13 vehículos asegurados, cinco de ellos blindados.

Entre las festividades que se suspen dieron fueron el baile de Año Nuevo en Santa Ana y las fiestas típicas de Magda lena de Kino, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno iniciarán este 2024 con el reto de encerrar a los delincuentes y garantizar la seguridad de todos los sonorenses.

***

POBLACIÓN EN CERESOS VA EN AUMENTO

Y a propósito de delincuentes, la po blación en las cárceles de Sonora terminó el 2023 con un incremento en los ingresos comparados con el número de egresos según reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia informó que el año pasado ingresaron más de 9 mil personas en alguno de los distintos centros peni tenciarios que existen en la Entidad, de acuerdo al reporte de octubre ingresaron nueve mil 7 personas y fueron liberadas 8 mil 545 personas.

Las cifras de cierre registradas al mes de octubre, ubican a Sonora como el segundo estado del país con mayor sobrepoblación, ya que los 10 mil 829 internos alojados en 13 Centros de Re adaptación Social, supera los 7 mil 988 espacios disponibles.

La Entidad que registra la mayor sobre población es el estado de México, que en 23 centros penitenciarios la capacidad es de 14 mil 327 espacios disponibles, pero que albergan a 35 mil 638 internos.

***

CIERRA TOÑO ASTIAZARÁN 2023 CON ENTREGA DE OBRAS

Al que reportan que cerró el año con entrega de obras es al presidente munici pal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien inauguró la rehabilita ción del parque de la colonia Villa Verde.

Esta obra que consistió en la instala ción de pasto sintético en la cancha de futbol, iluminación y juegos infantiles, fue el proyecto ganador del presupuesto CRECES, en la que se invirtieron más de 2 millones 500 mil pesos.

“Toño” Astiazarán compartió con los vecinos del sector que la transfor mación de Hermosillo se da con he chos, resultados y acciones y no tiene colores, partidos ni militancia.

Además, se comprometió a que en este 2024, se instalará en el parque más iluminación, más juegos y una caseta de seguridad para que los vecinos tengan vi gilancia todos los días a todas horas.

***

BANDA PRESIDENCIAL, REGALO PARA CLAUDIA SHEINBAUM: AMLO

El que le sigue metiendo “goles” al Instituto Nacional Electoral (INE), y dejó claro que las medidas cautelares que la han sido impuestas le siguen haciendo “lo que el viento a Juárez”, es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuentan que en la inauguración del segundo tramo del Tren Maya, el inquili no de Palacio Nacional negó a pregunta expresa si continuaría en el poder detrás de la candidata de su partido, pero señaló que entregarle la banda presidencial sería un regalo.

El presidente señaló que la veda electo ral no significa que se deje de trabajar, ya que las obras continuarán pero no habrá inauguraciones, “nada más vamos a in augurar hasta finales de febrero”, “vamos a respetar la ley como siempre lo hemos hecho hasta que pasen las elecciones", comentó.

López Obrador mencionó que a nueve meses de que concluya su mandato sus objetivos son que se consoliden los pro gramas del bienestar, terminar las obras proyectadas y mejores condiciones para los trabajadores del estado.

Sonora cerró el año con un panorama impensable donde las festividades en algunos municipios, sobre todo del norte de la Entidad, tuvieron que ser cance ladas o pospuestas para salvaguardar la integridad de la población.