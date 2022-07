"Los Pitagóricos de Google, Larry Page y Sergey Brin (I)", escribe Ulrich Richter (@UlrichRichterM) en #ColaboraciónEspecial

El título de esta columna hace referencia a mi próximo libro que está por salir llamado: “Los Filósofos en la era Tecnológica, Los Pitagóricos de hoy”, de Editorial Océano.

Como se desprende del mismo texto, una de las figuras centrales es el filósofo griego Pitágoras, leyenda mística que según la tradición se dice que nació alrededor del año 570 a. C. en la Isla Samos del Mar Egeo, hoy Turquía, y viajó por Egipto y Persia, donde aprendió y enseñó filosofía y matemáticas.

Se dice que Pitágoras fundó un pequeño círculo de estudiosos llamado “Los Pitagóricos”, que eran una especie de grupo de numéricos combinado con un poco de metafísicos, de ahí su mística que perdura hoy en día.

Así refiero que de la escuela clásica de los Pitagóricos han resurgido o han reencarnado en la era moderna en los líderes tecnológicos como: Larry Page y Sergey Brin (Google), Bill Gates (Microsoft), Tim Berners-Lee (World Wide Web), Steve Wozniak, Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Facebook-Meta), Jack Ma (Alibaba), entre otros.

Sin duda para profundizar habrá que mirar el libro para analizar si dicho planteamiento es válido o no. No obstante, es innegable que los citados líderes digitales son matemáticos, y falta comprobar si son o no filósofos.

Una vez introducidos al mismo, conviene recapitular la historia de mi litigio estratégico que inicie en 2015 demandando al oráculo de la antigua Grecia Google Inc., Google México, S. de R.L. de C.V., y al exdirector general de la misma, Lino Esteban Cattaruzzi, ya que en su plataforma blogspot se subió un blog que contiene fake news en relación con mi persona llamado “Ulrich Richter y sus chingaderas a la patria” y por lo cual solicité al coloso tecnológico que éste fuera retirado por violar sus propias políticas, ya que fomentaba una conducta ilícita y atentaba contra mis derechos de la personalidad. Al haber sido omisa el titán tecnológico, procedió la comentada demanda.

El 4 de marzo de 2021 se dictó sentencia definitiva de primera instancia, donde se condenó al Gigante Tecnológico Google Inc. por daño moral y daños punitivos. Es decir, la empresa pitagórica fue hallada culpable.

Resulta que los demandados Google Inc., Google México, S. de R.L. de C.V., y Lino Esteban Cattaruzzi se inconformaron contra la sentencia definitiva y contra múltiples resoluciones que se dictaron durante el juicio, por lo que interpusieron los recursos correspondientes.

A la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le tocó conocer de dichos recursos de apelación. En estos días, el Tribunal ha resuelto 125 recursos que interpusieron Google Inc. y Google México S. de R.L. de C.V., que en el mundo jurídico se conoce como apelaciones intermedias, declarándolos improcedentes. Acto seguido, el citado Tribunal de apelación entró al estudio de la cuestión principal, resolviendo que los motivos de inconformidad de la empresa de los pitagóricos de Silicon Valley eran infundados y por ello confirmó el fallo de la Juez Décimo de lo Civil. En otras palabras, se condenó a Google a la reparación del daño moral y de los daños punitivos.

Uno de los puntos importantes del fallo es que el coloso tecnológico, propiedad de los pitagóricos Page y Brin, deberá de cumplir sus políticas y tomar en cuenta que cuando un ciudadano común y corriente le pida la eliminación de un blog que es notoriamente falso y que daña los derechos fundamentales de la persona, deba actuar de manera inmediata y no ser omiso despreciando uno de los valores fundamentales del hombre: la dignidad humana.

Esta historia tendrá un capítulo más que se escribirá sin duda alguna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde las y los Ministros resolverán en definitiva el presente caso, que será sin duda un precedente de suma importancia en esta era tecnológica no sólo en México, sino a nivel mundial.

Así es que la lucha seguirá en contra de la empresa de los pitagóricos, en donde se deberá tomar en cuenta que, como lo expongo en mi próxima obra, “Los Filósofos en la era Tecnológica Los Pitagóricos de hoy”, no solo la tecnología desarrolla las máquinas, sino que la misma no debe de perder nunca su eje: el humanismo.

Ulrich Richter

Twitter: @UlrichRichterM

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales