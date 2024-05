#LoQueDiceMrX Mientras autoridades federales hacen un llamado a extremar precauciones debido a un alza en casos de dengue, en Sonora...

***

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Mientras autoridades federales hacen un llamado a extremar precauciones debido a un alza en casos de dengue, en Sonora no se han confirmado infecciones.

Hasta la fecha, en el país se tienen registrados oficialmente 13 mil 398 casos de dengue, lo cual representa un crecimiento de 407% anual.

Afortunadamente, la entidad no enfrenta esta problemática, que se recrudece en Guerrero, Tabasco y Veracruz, donde suman siete mil 102 contagios, más de la mitad del total nacional.

Así pues, además de Sonora, hay otros estados que permanecen sin casos confirmados: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Zacatecas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues en la región del Mayo suman más de siete casos de rickettsia en lo que va del año.

Eso sí, aunque el sur de Sonora es una de las regiones con mayor incidencia de rickettsia (a la fecha registra 21% de los casos totales en el estado), contrario a años anteriores, hay una reducción de 25% de casos no fatales, así como una disminución de 50% en defunciones respecto a años anteriores.

Entonces no hay de otra, a seguir con la prevención y mantener las acciones que han surtido efecto.

***

LLEGAN BOLETAS ELECTORALES

Bajo un riguroso operativo de seguridad arribaron desde el Estado de México a Sonora cuatro millones 799 mil 960 boletas para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales que se celebrarán el próximo domingo 2 de junio.

Custodiadas por elementos de la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Seguridad Pública, las boletas fueron resguardadas en la bodega del IEE Sonora ubicada en Hermosillo.

Las autoridades electorales aseguraron que todas las bodegas en donde se resguarda este valioso material cuentan con las medidas de seguridad correspondientes, incluso en los municipios más grandes fue instalado un sistema de videovigilancia que se transmite en línea para brindar mayor transparencia y que todos los ciudadanos pueden consultar las cámaras en la página www.ieesonora.org.mx.

Como bien dicen, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y el traslado del material electoral a los 72 consejos municipales ya inició cuando ya estamos a la vuelta de la esquina para el día de la votación.

***

MÁS VALE PREVENIR

Pues como dicen por ahí, vale más prevenir que lamentar y 25 candidatos a diferentes puestos de elección popular en el estado pidieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) seguridad para lo que resta de la contienda electoral.

Ciertamente no se tienen registros en el estado de violencia electoral, pero conforme se va acercando el día de las elecciones y los sucesos que han ocurrido en otras entidades más vale cuidarse.

Tan sólo el fin de semana pasado en Guanajuato, Guerrero y Chiapas se registraron agresiones a personas que buscan un puesto de elección popular.

Afortunadamente en Sonora en lo que va de las campañas los candidatos y candidatas no han presentado ninguna situación de preocupación y han podido realizar sus actos de manera pacífica y segura.

El IEE, en atención a las solicitudes y por no dejar nada al aire, ha dispuesto los servicios de la Secretaría de Seguridad para cada uno de los candidatos que así lo hayan solicitado.

Ya estamos cada vez más cerca del “día D” y no hay que dejar nada suelto.

***

CASILLAS EN RIESGO

Y al respecto de la inseguridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene ubicadas 14 mil 343 secciones electorales, 20% del total, donde la jornada electoral del 2 de junio se desarrollará en un contexto de inseguridad o violencia y, otras 927, tienen conflictos políticos.

Sin embargo, por ambas situaciones sólo están en riesgo alrededor de 800 casillas, de las cuales 519 se ubican en Chiapas, por lo que es considerado el estado más crítico.

En cuanto a las secciones con problemas políticos, son 927 en 23 estados, donde ello podrían repercutir el día de la elección.

Esto, señalan autoridades, podría derivar en impedir la instalación de casillas, hostigamiento a los votantes o enfrentamientos al momento de contar los votos o dar el resultado.

También en este rubro a la cabeza está Chiapas, con 236 secciones. Le siguen Oaxaca, con 175; Jalisco, con 147; Estado de México, con 114; Puebla, con 81 y Guanajuato y Veracruz, con 37.

Ojalá que prevalezca la calma y como dicen por ahí, que la sangre no llegue al río.

mrx@expreso.com.mx