#LoQueDiceMrX Con devoción vivieron miles de personas el Viacrucis del Viernes Santo, tanto en las comunidades del Real del Alamito, El Tronconal, así como un vistoso ceremonial que realizaron grupos de la Parroquia San Juan Capistrano, ejes Arcoíris y Jornada...

***

VIACRUCIS, REALIZAN VISTOSOS CEREMONIALES

Con devoción vivieron miles de personas el Viacrucis del Viernes Santo, tanto en las comunidades del Real del Alamito, El Tronconal, así como un vistoso ceremonial que realizaron grupos de la Parroquia San Juan Capistrano, ejes Arcoíris y Jornada, en las inmediaciones de la Quinta Emilia.

Mediante este evento, organizadores y espectadores acompañan a Jesús en su Pasión. Y como es sabido, el pasaje rememora las últimas horas de Cristo, la tortura a la que fue sometido y la crucifixión de Jesús de Nazaret.

Recobra especial importancia el hecho de que se realicen estos eventos, toda vez que debido a la pandemia por Covid 19 también entraron en pausa, además de que por cuarto año consecutivo no se concretó llevar a cabo el tradicional Viacrucis del Cerro de la Campana, al que convoca la Arquidiócesis de Hermosillo.

No es ahora cuando se deban cuestionar los motivos de esa inacción y si en cambio celebrar el interés, la devoción y el fervor con que se vive el Viacrucis del Viernes Santo, donde sea que se realice.

Tener conciencia del dolor que Jesús padeció durante el recorrido que hizo al cargar la cruz, sus tropiezos o caídas y el sacrificio que asumió por toda la humanidad. Es, pues, una nueva oportunidad para la reflexión y renovación de sus valores católicos.

***

CASO NATHAN KARIM, ASUNTO EMBLEMÁTICO

Más que un vuelco en el caso de la familia atropellada el 5 de marzo en la colonia Cuauhtémoc, con la excarcelación de Gabriela “N” y Sergio Alberto “N”, padres de Nathan Karim -presunto responsable de causas del accidente- se dio un paso, o acuerdo contemplado dentro de la legislación penal.

Y es que las familias afectadas aceptaron la reparación del daño por el delito de encubrimiento, una disculpa pública y el reconocimiento de los hechos por parte del padre y la madre de Nathan Karim. Aceptan también la disculpa y esperan que actúen de manera correcta y presenten a su hijo ante la justicia.

Luego entonces, establecidos los acuerdos, el Juez Oral Penal dictó suspensión condicional del proceso por el delito de encubrimiento y se estableció un plazo de siete meses en el que deberán cumplir una serie de compromisos.

Gabriela “N” y Sergio Alberto “N” no deberán cambiar de residencia, entregarán documentos migratorios, como visas y pasaporte mexicano a la autoridad, se comprometen a no viajar al extranjero y otra serie de condicionantes que contemplan el no comunicarse o molestar a las víctimas, así como dejar de frecuentar a determinadas personas y lugares y, por último, someterse a la vigilancia que determinó el Juez.

Se ha convertido este en un caso emblemático en la vida contemporánea de Hermosillo y la región y ojalá que algo se aprenda por parte de la ciudadanía en general, también de las autoridades, sobre todo en el sentido de no cejar en su objetivo de hacer justicia de manera pronta y expedita. Tener presente que nada ni nadie está por encima de la Ley.

***

DERECHO A LA SALUD, PRIORIDAD EN EL SUR DE SONORA

El Centralismo dentro de la política pública o de acciones y obras de gobierno se conoce como la manera de decidir sobre lo que se debe de hacer o no en ciertas regiones, la mayoría de la veces sin estudiar las necesidades reales y sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, lo que deriva en muchos de los casos en la inviabilidad de los proyectos.

Ejemplo de lo anterior es que hay infraestructura que se edificó con recursos del erario y están convertidos en verdaderos “elefantes blancos”. De ahí, pues, la importancia de planear de forma integral, valorando el costo-beneficio y el alcance de cada proyecto.

Lo anterior conlleva una serie de pasos a seguir, valorar y revalorar el plan, lo que al parecer está sucediendo para la construcción del nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Navojoa, donde se avanza con la presentación del proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda.

Acompañado por supuesto con el plan ejecutivo, los trabajos de mecánica de suelo del predio donde se edificará y por supuesto el alcance del beneficio, en este caso previsto para atender a 85 mil 621 sonorenses en aquella región del sur de Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño visitó la zona y explicó que este hospital se construirá en una superficie de 40 mil 489 metros cuadrados, contará con 90 camas, áreas de cirugía y 19 especialidades.

Lejos de echar las campanas al vuelo y avalar de manera simplista una tarea de gobierno, es importante considerar que el objetivo último es garantizar el derecho a la salud a los habitantes de una región que había estado un tanto olvidada y donde las necesidades en este rubro son reales y es también una prioridad.

***

ESFUERZO EXTRA EN PRO DE LA NIÑEZ

Quienes a pesar de que tienen una carga de trabajo extra en este periodo vacacional, policías de Cajeme adscritos a la Dirección de Programas en Prevención del Delito organizaron un campamento recreativo en beneficio de al menos 60 niños de comunidades vulnerables.

Ahí, además de proporcionarles diversión les imparten pláticas sobre la labor que realizan los policías y se abordan también diversos temas educativos con el fin de promover el autocuidado entre los menores de edad.

Para animarlos realizan recorridos a bordo de las patrullas, con el cuidado de los elementos de la corporación y los conminan a tener cuidados en casa como no jugar con fuego, con electricidad, abstenerse de maniobrar productos de limpieza o tóxicos y así evitar accidentes.

Con este entretenido e interactivo plan los gendarmes han visitado ya comunidades como el ejido Francisco Villa, Matías Méndez, ejido Yucuribampo, ejido Tesopobampo, Delegación Buena Vista y Quetchehueca, en el sur de Sonora.

Son temas sencillos que seguramente servirán de mucho en la formación desde la infancia. No cuesta mucho lanzar este tipo de programas y sería bueno que se retomara en otras latitudes.

mrx@expreso.com.mx∫