***

VAN PRI, PAN Y PRD POR CANDIDATO PRESIDENCIAL

Superados los resultados de las jornadas electorales en el Estado de México y Coahuila, donde el PRI perdió la gubernatura mexiquense que ahora será de Morena, los partidos enfocan su artillería con miras a 2024.

De tal manera que este lunes los integrantes de la coalición Va por México firmaron un acuerdo para construir una candidatura con la participación de todos, lo que echa abajo la rumorología de que los candidatos a la gubernatura de Coahuila y Estado de México los definía el PRI, mientras que la elección del candidato a la Presidencia de la República sería decisión del PAN.

El acuerdo de la coalición conformada por PRI, PAN y PRD lleva por nombre “La defensa de México continúa” y desde ayer se iniciaron los trabajos para construir una candidatura a la Presidencia de la República “con la participación de todos y el respaldo de los ciudadanos”.

Trascendió que se llevarán a cabo reuniones con la sociedad civil a lo largo y ancho de los 32 estados del país para construir un frente político de la mano de la ciudadanía.

La idea es buena, pero algo tardía, porque la preferencia que a estas alturas del partido mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador parece más que suficiente para asegurar el triunfo en la elección del próximo año.

***

MORENA DEFINIRÁ PROCESO PARA ELEGIR 'CORCHOLATA'

Mientras la oposición empezará a buscar candidato, en Morena desde hace rato están más que apuntadas las llamadas “corcholatas” Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, para ser los sucesores del inquilino de Palacio Nacional.

En ese sentido, se informó que el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estará sesionando el próximo domingo 11 de junio a fin de proponer el método de selección para definir a la “corcholata” ganadora.

"Reflexión y propuesta para el proceso de selección del coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030", el punto tres del orden día de la sesión que se realizará de manera virtual.

Por cierto, ayer por la tarde habría sido llamado de urgencia al mismísimo Palacio Nacional el Secretario de Relaciones Exteriores, por lo que habrá que esperar el resultado de esa reunión y el alcance de la misma.

***

CÓMO QUEDÓ EL PASTEL

Finalmente se cumplieron los pronósticos y Coahuila seguirá siendo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional y el Estado de México tendrá un gobierno diferente al que tuvo desde hace más de siete décadas, ahora con Morena al frente.

Aunque al cierre de las casillas tanto Alejandra Del Moral como Delfina Gómez se alzaron como las ganadoras de la jornada electoral, una vez que empezó la difusión del programa de Resultados Preliminares Electorales no le quedó de otra a la candidata de la Alianza Va por México que aceptar la derrota.

En Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena, no esperó mucho para reconocer que “las bases no se encapricharon” y que las preferencias no eran hacia su persona.

En el recuento de los daños o de los resultados, Morena con el triunfo en el Estado de México será gobierno en 21 estados, sumándole Morelos que mantiene en alianza con el PES y San Luis Potosí, que comparte con el PVEM. El PAN tiene cinco gubernaturas, el PRI con la derrota mexiquense se queda con dos al igual que Movimiento Ciudadano.

***

GUARDERÍA ABC, A 14 AÑOS DE DISTANCIA

Con el mismo dolor con el que han vivido durante 14 años, familiares y sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC conmemoraron un año más de la tragedia que conmocionó al mundo entero.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez expresaron muestras de solidaridad con las familias, indicando que es un hecho que no debió ocurrir jamás.

Las palabras de Patricia Duarte Franco, madre de una de las 49 víctimas que fallecieron en el siniestro, dan cuenta del sentimiento que prevalece a través del tiempo: "La situación de impunidad y falta de justicia sigue siendo la misma como hace catorce años".

mrx@expreso.com.mx