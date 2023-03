#LoQueDiceMrX Seis millones y medio de pesos es la meta que se han planteado en la Cruz Roja y que pretenden recaudar mediante las acciones de boteo que son parte de la colecta anual de la Benemérita Institución, que por cierto ayer arrancó.

VAMOS TODOS A APOYAR

VAMOS TODOS A APOYAR

Seis millones y medio de pesos es la meta que se han planteado en la Cruz Roja y que pretenden recaudar mediante las acciones de boteo que son parte de la colecta anual de la Benemérita Institución, que por cierto ayer arrancó.

Sobre esto no hay mucho que decir ni explicar para justificar que se requiere de recursos para que los de por sí eficientes servicios que ofrecen paramédicos, socorristas, hombres y mujeres que conforman la Cruz Roja se presten sin regateos.

El espíritu de servir está fuera de toda duda, pero tampoco es posible y debamos permitirlo, que los llamados héroes anónimos se las vean negras para cumplir con su labor, salvar vidas a veces arriesgando la suya propia.

Dicho lo anterior el exhorto a todos a apoyar en esta colecta, pues hay interesantes planes para que se trabaje con más eficiencia. Hay que reiterarlo, no hay explicación que valga que los condicione a uno a cooperar. Platique mejor con su vecino, su vecina socorrista sobre la importancia y lo vital que resulta su apoyo para salvar vidas.

Si no acérquense a una base y vea su trabajo, pero sobre todo atendamos ahora su llamado, al fin que, como decía aquel eslogan: no hay persona tan rica que no pueda necesitarla, ni tan pobre que no pueda apoyarla.

LAS DOS CARAS DEL DÓLAR BARATO

A un mes de poner en marcha las trillas en los valles del Yaqui y Mayo para lo cosecha de maíz y trigo, un panorama adverso es el que advierten productores del sur de Sonora, al señalar que no son redituables los precios de dichos granos, a como se cotizan en los mercados internacionales.

La preocupación es tal que solicitan el apoyo urgente de las autoridades federales, pues de lo contrario, dicen, las pérdidas serían superiores a los tres mil millones de pesos, y explican que esto se avizora así ya que tanto la tonelada de trigo como la de maíz se venderían por debajo del precio real, es decir, ocho mil pesos por la tonelada de trigo y siete mil por la de maíz.

El presidente del Distrito de Riego, Luis Antonio Cruz Carrillo, ha dicho que han expuesto este tema con autoridades estatales y federales y pese a que reconocen que hay riesgos de un problema económico para los productores, no se habla de un plan de apoyo, que bien podría ser el de establecer precios emergentes en los granos, como se hace en otros casos similares y que se conoce como precios de garantía.

Y saben también los productores que de mantenerse la tendencia de precios bajos en el ámbito internacional, ellos inevitablemente caerán en carteras vencidas y por consecuencia con “tache”, o historial adverso ante las instituciones crediticias que les prestaron dinero para el inicio del ciclo agrícola. Por supuesto que, de animarse, iniciarán el otro con el pie izquierdo.

Vaya que sí es de preocupar, también están conscientes de que todo se deriva por el valor del dólar, esa situación que por otro lado emociona a mucha gente que tiene la oportunidad de adquirir la divisa verde barata. Son, pues, las dos caras del dólar barato.

CRECE DEMANDA PARA ALOJAMIENTO

Hasta hace no mucho tiempo el común de la gente salía a vacacionar sin tener la certeza de que encontraría alojamiento en el lugar de destino; una, porque reservar con tiempo no era una costumbre y, otra, por los elevados precios de los hostales.

Poco a poco las cosas han cambiado y ahora lo primero “que se amarra” es el lugar a donde se va a llegar, pues es preferible prevenir la acción de los amantes de lo ajeno en un sitio cerrado, en lugar de acampar por ejemplo en una playa, así como se estilaba antes.

Además, como lo marca la premisa de la ley de la oferta y la demanda, ahora muchas personas tienen más opciones y los empresarios del ramo, a sabiendas de que habrá clientela, pueden incluir un extra dentro de los paquetes que ofrecen o, reiteramos, los potenciales clientes se les van.

Pero ha surgido también con gran fuerza, digamos, el concepto de renta por día, tanto de casas como de departamentos, conocidos como Airbnb, que de acuerdo con promotores una de las ventajas que ofrece es el ambiente familiar de quien opta por vacacionar así.

En Sonora la demanda también es vasta, de tal forma que la comunidad organizada de Airbnb tiene registrados a 300 anfitriones y quienes por cierto ya se preparan para el próximo periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.

Las opciones están puestas y corresponde a los vacacionistas revisarlas con tiempo, checar la veracidad de las ofertas, para evitar desagradables sorpresas y, sobre todo, que se les garantice la seguridad de los lugares. Ahora sí, a vacacionar.

CENTROS DE REHABILITACIÓN

A últimas fechas han surgido una serie de quejas sobre algunos centros particulares donde se atienden a personas adictas a las drogas, no sólo porque quién sabe por qué extraña razón están ubicados en los lugares “muy raros” y sobre todo en viviendas con algunas adecuaciones y que no parece que sean las más idóneas para funcionar como centros de atención.

Pero el hecho de que a algunas personas les parezca extraño o raro el modo de operar, no obsta para satanizarlas de buenas a primeras, o como se dice por ahí, medirlas con el mismo rasero.

Lo que sí es pertinente es recordar que se han registrado situaciones preocupantes que van más allá de los pleitos entre los pacientes, derivados la mayoría por el estrés que les genera la abstinencia a las drogas, sino que en más de una ocasión se han registrado conatos de incendios y también, por qué no decirlo, amotinamientos.

Sobre este delicado asunto se ha hecho viral un video captado en el sur de la ciudad donde un grupo de civiles somete con lujo de fuerza, a plena luz del día y frente a un grupo de personas, a un hombre a quien incluso le propinan golpazo, lo arrastran y se lo llevan. Un modus operandi digno de quienes andan en malos pasos.

La persona que divulgó el material visual identificó incluso el nombre de la agrupación a la que pertenecen “los violentos hombres” en cuestión, que por cierto aquí no diremos, pero que sí permite lanzar las siguientes inquietudes:

¿Saben las autoridades cuántos centros están autorizados para la rehabilitación de personas adictas?, ¿realizan operativos para supervisar las condiciones de los inmuebles y sobre los suministros de medicamentos, en especial los llamados “calmantes”?. Y ¿está capacitado el personal?

También alguien debe aclarar si los empleados de dichos centros están autorizados para "levantar" por la fuerza a los drogadictos, aunque sea por petición de familiares. Somos todo oídos.

