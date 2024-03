#LoQueDiceMrX La rápida e inflexible respuesta del Comisario Manuel Emilio Hoyos ante los videos que involucran a Natanael Cano y a algunos agentes de la policía de Hermosillo...

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

La rápida e inflexible respuesta del Comisario Manuel Emilio Hoyos ante los videos que involucran a Natanael Cano y a algunos agentes de la policía de Hermosillo es un mensaje claro: la corrupción no será tolerada dentro de la corporación. Separar de sus funciones a los elementos involucrados mientras se realizan las investigaciones demuestra un compromiso con la transparencia y la justicia. Es una acción necesaria para mantener la confianza de la ciudadanía en la policía. Este caso también es un llamado a la responsabilidad, tanto para los agentes del orden como para las figuras públicas. Los policías tienen la obligación de actuar con integridad y apego a la ley, sin importar la fama o el poder de las personas con las que interactúan. Las figuras públicas tienen una responsabilidad social con sus fans y con la comunidad. Sus acciones deben ser un ejemplo de respeto a la ley y a las normas de convivencia. Es fundamental que las investigaciones se lleven a cabo con transparencia y que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables. Sólo así se podrá enviar un mensaje contundente de que la corrupción no tiene cabida en las instituciones de seguridad pública.

EXTORSIÓN EN AUMENTO

Pues vaya que son de preocupar las cifras que muestra el Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las víctimas de extorsión, ya que estas van en aumento en el país. Resulta que en el primer bimestre de 2024 se tuvo un incremento de 11% en el número de afectados por este delito en comparación con el mismo periodo del año pasado, que se ubicó como el segundo con más incidencia de este delito de alto impacto en este sexenio. Así pues, de acuerdo con estas cifras, las víctimas pasaron de mil 664 en los dos primeros meses de 2023, a mil 846 entre enero y febrero de 2024, en números absolutos. En pocas palabras, en el primer bimestre del año se registró un promedio de 31 víctimas de extorsión diarias en el país, sin contar las que no denuncian ante las fiscalías o procuradurías estatales por temor a represalias de los grupos criminales, lo que convierte a este delito del fuero común en uno de los que presentan la mayor cifra negra. En tanto, para el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) la extorsión es un delito que se ha diversificado y su cifra negra llega a más de 90%, además de que mata y destruye economías locales. De ese nivel la amenaza.

BAHÍA DE KINO SEGURO

El operativo Semana Santa 2024 en Bahía de Kino ha destacado por su enfoque integral y la coordinación entre las dependencias municipales. La seguridad, la limpieza y la organización han sido los pilares fundamentales para brindar una experiencia vacacional memorable a los miles de visitantes que han elegido este destino. Las letras monumentales de Bahía de Kino y el ancla en honor a Manuel Uruchurtu se han convertido en nuevos íconos del lugar, donde familias locales y extranjeras se toman fotos para recordar su paso por este bello destino. Es importante destacar la importancia de la corresponsabilidad de los ciudadanos para mantener el éxito del operativo. Se hace un llamado a conducir de forma responsable, respetar los señalamientos, cuidar las instalaciones y evitar el abuso de bebidas alcoholicas. Hagamos de esta Semana Santa un ejemplo de responsabilidad y civismo. ¡Disfrutemos de Bahía de Kino con respeto y cuidado!

MÉXICO VS ARGENTINA

En la cancha política también se viven fuertes batallas. No es un secreto que las ideologías políticas entre ambos actores son opuestas; sin embargo, no es posible justificar con ello las descalificaciones. En más de una oportunidad, el mandatario mexicano ha criticado posturas del argentino e incluso lo comparó con dictadores y en una ocasión lo llamó “facho conservador”. La respuesta de Milei se dio durante una entrevista, donde tildó de ignorante a López, la reacción de esté último no se hizo esperar y, aunque fue mucho más cuidadoso su comentario llevaba jiribilla y dijo que ciertamente es un ignorante pues no alcanza a entender cómo el pueblo argentino votó por él. Hasta el momento los comentarios entre ambos mandatarios cesaron y ojalá así se quede. Por otra parte, las emba jadas de ambos países están haciendo su trabajo diplomático para que esta lucha de dimes y diretes no trascienda. Pues esto puede ser el preámbulo de una ruptura tal como sucedió con Perú.

