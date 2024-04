#LoQueDiceMrX Por esfuerzos no quedará. En Cajeme se sumaron más organismos empresariales y de la sociedad civil para la promoción del voto...

***

TODOS A VOTAR

Por esfuerzos no quedará. En Cajeme se sumaron más organismos empresariales y de la sociedad civil para la promoción del voto y acabar con la apatía ciudadana que se extiende en la entidad.

Para ello, firmaron un acuerdo que tiene como finalidad llevar más ciudadanos a las urnas el 2 de junio, para que no quede en una minoría decidir el destino de todos... El slogan lo dice muy claro: “México vota, México gana, Cajeme unido gana”.

La dinámica es sencilla, pues los líderes empresariales llevarán la iniciativa a sus agremiados, quienes a su vez la promoverán entre sus trabajadores. Una cadenita, pues.

Destacaron también una de las razones por las que la gente no quiere salir a votar: que los candidatos hacen compromisos y no los cumplen, que no regresan a las colonias después de pedir el voto y que la persona por la cual votaron tiempo después se revela que ha cometido actos de corrupción... Pues sí, es entendible el hartazgo, pero por lo mismo hay que participar y elegir la mejor opción.

Esperemos que logren su cometido y se incremente la participación ciudadana en las urnas.

***

SOLICITA AYUDA EL INE

Y siguiendo con el tema electoral, quienes también promueven la participación ciudadana, pero como funcionarios de casillas, son los funcionarios del Instituto Nacional Electoral en la entidad.

Esto porque ya es preocupante la negativa de la gente a inmiscuirse en el proceso electoral, lo cual deja patente a los visitadores del INE.

Por ello, la presidenta de la Junta Distrital 02 del INE con cabecera en Nogales, Emma Arellano Peñaloza, solicitó el respaldo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Nogales para incentivar a los trabajadores y que participen en la recepción y conteo de votos.

Aunque en primera instancia las personas seleccionadas han accedido a participar, después se arrepienten, por lo que el instituto se ve obligado a buscar ciudadanos que apoyen en las casillas el 2 de junio... y el tiempo se agota.

Será importante la participación de Index Nogales, que preside Daniel Rivera Ontiveros, ya que una de las razones de la gente para no participar es que deben trabajar o bien, pueden resultar afectados en sus beneficios laborales.

Por ello, Rivera Ontiveros aseguró que van a apoyar a los trabajadores que participen de las elecciones.

Toda iniciativa es bien recibida para sacar adelante el proceso electoral.

***

DEBATES MUNICIPALES

Ya hay fecha, será del 6 al 12 de mayo cuando se lleven a cabo los debates de candidatos a seis presidencias municipales, destacando la de los contendientes por la capital sonorense: el actual alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, por la coalición Fuerza y Corazón por México; María Dolores del Río Sánchez, representando a Morena y sus aliados, así como Natalia Rivera Grijalva, por Movimiento Ciudadano.

Estos debates se antojan interesantes ya que los candidatos a la alcaldía de Hermosillo son gente conocedores del tema y que seguramente van a acudir lo suficientemente preparados cada uno de ellos.

También, cabe mencionar, en el caso de Hermosillo la más beneficiada será Natalia Rivera, quien ampliará el margen de que la conozcan los electores.

El IEE Sonora también autorizó en sesión extraordinaria la realización de debates para los municipios con más de 100 mil habitantes como son Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado, Nogales y Cajeme.

Por cierto, todos los debates se realizarán en Hermosillo.

***

PROTECCIÓN A CANDIDATOS

En el ambiente de violencia que vive en la actualidad, hasta el momento van 200 solicitudes de protección para candidatos en el país, según informó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien detalló que 11 ya habían hecho el trámite e incluso tenían asignada ya seguridad y desistieron. En cuanto al motivo, no lo explicó.

De los más de 20 mil 480 cargos que se están disputando en todos los niveles y comparado al número de solicitudes en medio del ambiente que se vive, puede parece un número menor, y es cuando cuestionas si es exceso de confianza de parte de los candidatos quienes han reportado ataques armados en diferentes partes del país.

En cuanto a Sonora, no se ha informado quiénes de los aspirantes a puestos de elección popular han solicitado protección en materia de seguridad para realizar sus actividades proselitistas.

Es fundamental que las autoridades electorales, en coordinación con las fuerzas de seguridad, implementen medidas para garantizar la integridad física de todos los participantes en el proceso electoral. Esto incluye no sólo a los candidatos, sino también a los ciudadanos que acuden a presenciar mítines, acompañar a los candidatos y hasta el día de las votaciones.

