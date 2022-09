#LoQueDiceMrX Si de por sí el inicio de clases tuvo un escenario complicado con escuelas que no estuvieron listas a tiempo, robos de equipo de refrigeración, padres de familia demostrando su queja con bloqueos y ahora se le agrega un ingrediente más: las riñas escolares.

***

SIGUEN LAS PENURIAS EN LA SEC

De seguro el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante, debe de estarse preguntando qué hizo en otras vidas para enfrentar este panorama complicado y más cuando Sonora fue el primer estado que visitó la recién nombrada secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya.

A la fecha suman dos incidentes en planteles escolares donde los alumnos se enfrentaron a golpes y en uno de ellos un educando resultó lesionado con arma blanca.

Y ante esto la dependencia se limitó a decir que no cuenta con área que intervenga en los conflictos, siendo una Secretaría que tiene una plantilla de las más abultadas en el gobierno. En fin, alguien no entiende que no entiende.

***

PRUEBA SUPERADA

Vaya respuesta que tuvo el ejercicio organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo para que la ciudadanía decida qué obras se requieren en sus colonias y que sean prioritarias.

De acuerdo con información proporcionada por el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, fueron más de 20 mil hermosillenses que participaron durante la semana.

El “Toño” Astiazarán mencionó que mañana se darán a conocer los resultados de este ejercicio histórico e inédito, como se decía en ya saben qué tiempo, que permitió a los ciudadanos seleccionar las obras de su importancia.

“Estoy muy contento sumamente agradecido por este voto de confianza de la sociedad que ha salido a expresarse en un ejercicio que es inédito, que nunca antes lo hemos tenido, ni en el municipio, ni en el estado, y que creo puede servir como punta de lanza para que en futuros años se asiente ya como un ejercicio de participación ciudadana, estamos muy motivados, muy agradecidos con el equipo que lo hizo posible”, expresó el alcalde.

***

DURAZO ANUNCIA MÁS APOYO A LA JUVENTUD

El que está dispuesto a seguir los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador de beneficiar al pueblo bueno y sabio, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Y es que ayer anunció que se ampliará el beneficio de 508 a 750 millones el programa de becas para el próximo año, con la consigna de incrementarlo cada año en 250 millones de pesos.

“Le doy un gran valor al tema de las becas porque para mí fue la diferencia entre comer o no por uno o varios días”, contó como experiencia personal, y así es para muchos niños, niñas y jóvenes de Sonora.

El anuncio hizo en el marco del Foro Regional para el intercambio de experiencias educativas durante la pandemia, donde destacó la importancia de garantizar a los niños y niñas la oportunidad de formarse, si no con educación gratuita, al menos sí con el apoyo efectivo del estado.

***

DE NUEVO CANAAN

Parece que al que le dieron las gracias y ya no vive del cheque verde es Alfonso Canaan Castaños, porque a un año de que terminaran las protestas en las casetas de cobro anunció que planean volver a la lucha.

Y es que tomar las casetas le redituó en tiempo electoral ser invitado al mesón del duracismo, primero dentro de la nómina de Bienes y Concesiones, de donde salió por la puerta de atrás.

De esa dependencia fue enviado a un área de la Secretaría de Gobierno desde donde tuvo ciertos de eventos de protagonismo y ahora aparece con este anuncio de una actividad a la que ya le tiene tomada la medida.

Pero viejo colmilludo como es, ahora salió que no tomarán las casetas sino que se trata de una manifestación pacífica para invitar a los conductores a no cumplir con este pago. ¿Le creemos?

***

LES IRÁ MEJOR A LOS MEXICANOS

A propósito del Presidente que recién rindió su Cuarto Informe de Gobierno, ayer informó que en los dos años que le restan a su sexenio les irá mejor a los mexicanos.

La respuesta la dio durante una gira de trabajo por Chetumal a donde acudió a supervisar de los trabajos del Tren Maya y para verificar la remodelación del aeropuerto internacional.

A pregunta expresa de los medios de comunicación de “¿Qué nos espera en los últimos dos años de gobierno, de su presidencia?”, el inquilino de Palacio Nacional respondió: “Vamos a seguir trabajando por el pueblo, y nos va a ir mejor a todos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se apresta para dar el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en lo que promete ser de grandes proporciones, anunciando que se contará con la presentación de Los Tigres del Norte.

mrx@expreso.com.mx