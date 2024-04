#LoQueDiceMrX Los hechos recientes en la Embajada de México en Ecuador han generado una serie de reacciones y preocupaciones...

***

SEDES DIPLOMÁTICAS

Los hechos recientes en la Embajada de México en Ecuador han generado una serie de reacciones y preocupaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Es crucial recordar que las sedes diplomáticas no son sólo espacios físicos, sino que representan la soberanía del Estado que las envía. La violación de su inviolabilidad constituye una grave afrenta al derecho internacional y puede tener serias consecuencias para las relaciones bilaterales entre los países involucrados.

Ante la situación actual, es fundamental que las partes involucradas se comprometan con el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas a través de los canales diplomáticos correspondientes.

La defensa del derecho internacional y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un asunto de interés para toda la comunidad internacional. El caso de la Embajada Mexicana en Ecuador nos recuerda la importancia de este principio y la necesidad de actuar con mesura y responsabilidad para evitar escaladas innecesarias y preservar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

***

QUE ‘SE PONGAN LAS PILAS’

Dicen que no hay plazo que no se cumpla y el 2 de junio cada vez se acerca más y los organizadores de la jornada electoral se están enfrentando a la apatía de la ciudadanía. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Nery Ruiz Arvizu, comentó que los ciudadanos electos para ser funcionarios de casilla han mostrado su rechazo a esta obligación.

Los sonorenses no están respondiendo como amerita el evento, quizá detrás de esa apatía se esconde en temor a ser vulnerado en el ejercicio de las responsabilidades que les compete. Pues, a pesar de que en la entidad no se han presentado actos de violencia relacionados a las elecciones, las condiciones en el país al respecto pueden afectar en el ánimo del ciudadano.

No obstante, el IEEyPC hace su luchita y lanza una invitación a los sonorenses a participar como funcionarios de casillas, espera que se pongan las pilas y apoyen.

***

LOS DETIENEN, PERO NO TANTO

Con la novedad de que el Gobierno de Estados Unidos le puso palomita a su contraparte mexicana por la contención del flujo de migrantes hacia el vecino país del norte.

De acuerdo a las cifras del Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, los controles migratorios implementados por el gobierno de Andrés ManuelLópez Obrador contribuyeron a una caída en los cruces irregulares durante marzo, alrededor de 2% respecto a febrero.

Sin embargo, al analizar los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, también en el actual sexenio se ha incrementado 168.7% la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, en comparación con las cifras de la pasada administración.

Así pues, a partir de 2019 y hasta febrero pasado se registró el arresto de tres millones 35 mil 515. O sea que ni la pandemia de Covid-19 frenó a los mexicanos que intentaron cruzar hacia el vecino país.

En cuanto al desglose por años, en 2019 fueron arrestados por agentes policiales fronterizos 237 mil 78; en 2020, 297 mil 711; en 2021, 655 mil 594; en 2022, 808 mil 339; en 2023, 717 mil 33, mientras que en lo que va de 2024, del año fiscal estadounidense, se alcanzan 319 mil 760.

Como se ve, aún con los “controles migratorios” del Gobierno de México, los ciudadanos mexicanos se dan las mañas para brincar al “otro lado”.

***

PRIMER DEBATE

El INE ya preparó el escenario, 2 de 3 de los actores ya realizaron sus ensayos, todos los involucrados incluida la Guardia Nacional y el Ejército tomaron nota de sus posiciones, listos todos para la tercera llamada y dar inicio al primer debate presidencial 2024.

El salón de debates del Consejo General del INE que fue habilitado como set de televisión de este primer debate presidencial, se destacó que cada candidato sólo podrá ingresar al mismo con una persona de apoyo, no pueden apoyarse con teléfonos o dispositivos electrónicos, pero sí de documentos.

El primero de los actores en llegar el día de ayer al ensayo fue un afónico ÁlvarezMáynez, quien como pudo dijo estar preparado para confrontar a las candidatas, ya veremos si la voz le alcanza.

Por su parte la candidata Xóchitl Gálvez asistió poco después del emecista acompañada de dos de sus coordinadores de campaña se dijo lista para el debate.

Pero, sin duda, quien dio la nota fue la morenista Claudia Sheinbaum quien no asistió a la cita. La razón de su inasistencia no se dijo, pero hay quienes consideran esta acción réplica a Andrés Manuel LópezObrador, quien no solía acudir a los ensayos, sino presentarse en el lugar hasta el día del encuentro.

Así transcurrió el preámbulo del debate, con mucho movimiento y ausencias. Ya veremos que nos tienen preparados el día de hoy los contendientes, esperemos que los tres estén a la altura de lo que se juega.

