***

SE DESPLIEGA LA BANDERA ROJINEGRA

Pues no hubo acuerdo y ayer en punto de las 17:00 horas el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) desplegó la bandera rojinegra en la entrada a la máxima casa de estudios del estado.

Dicen que sobre aviso no hay engaño y el sindicato cumplió lo que prometió. Desgraciadamente no llegaron a los acuerdos esperados, aunque las pláticas continuarán y en los próximos días quizá puedan encontrar un punto medio y beneficioso para ambas partes.

Las autoridades universitarias tendrán que mejorar la oferta si quieren que el impasse laboral que comenzó ayer no dure más de lo esperado. Por lo pronto, los universitarios sienten que viven el cierre de semestre adelantado.

Ya veremos si sigue pintada de rojinegra la entrada de la Unison o cambian a verde en los próximos días.

***

CAMIONES HELADITOS

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y, a partir de ayer, los sonorenses viajan “heladitos” una vez que ya están funcionando los aires en las unidades de transporte público.

Y para garantizar su cumplimiento, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora realizó operativos de supervisión en la capital sonorense así como en otros municipios de la entidad, para verificar que efectivamente las unidades cuenten con el servicio para los usuarios.

Según la Ley de Transporte para el Estado de Sonora los aires acondicionados en las unidades de transporte público deben estar funcionando del 15 de abril al 15 de octubre.

Si bien los operativos no abarcan todo el radio requerido, sería bueno aumentar la frecuencia y cobertura para que no sea, como bien dice el dicho, “arrancada de caballo y parada de burro” y al cabo de unos meses los usuarios anden sufriendo con las deshidratadas en pleno calor.

Por ello será importante, para evitar que esto suceda, la implementación de sanciones efectivas para los choferes y empresas que incumplan con la ley.

Es importante que las autoridades del transporte en Sonora tomen medidas más serias para garantizar que la ley se cumpla y que los usuarios tengan acceso a un servicio de calidad. La salud y el bienestar de los ciudadanos dependen de ello.

***

RIESGOS PARA EL ÁRBITRO ELECTORAL

Ahora fue el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el que advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta riesgos y desafíos que urgen ser atendidos para mantener su fortaleza y autonomía.

Así que, de cara a los comicios de junio próximo, el IMCO destacó en su estudio “El INE en la Democracia” que hay riesgos internos y externos que si no se atienden pueden afectar la contienda y sus resultados.

Y pone como primera problemática la falta de acuerdo en el nombramiento de varios funcionarios de alto nivel que, de no darse, existe el riesgo de que una fracción política capture el control del organismo... Algo que varias voces ya alertaron.

Además, destacan las irregularidades administrativas en las unidades descentralizadas del INE y su poca fiscalización, así como el manejo de la nómina y la plantilla laboral.

Entonces, si se quiere que el INE se mantenga como una institución confiable, efectiva y técnica en el futuro, debe responder a estos riesgos y procurar la solución de sus causas.

Así pues, se debe poner orden para acabar con estos inconvenientes que pueden afectar la jornada electoral.

***

LA GUERRA POR LAS AFORES

Diputados morenistas y aliados han andado muy moviditos con el asunto de las pensiones y propusieron una manera para darle forma al fondo semilla a través de las Afores.

Así, con sus votos a favor y las críticas de la oposición, la Comisión de San Lázaro avaló ayer el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El plan maestro presentado por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, consiste en tomar el fondo de retiro de trabajadores de más de 70 años que no haya sido reclamado.

Estaríamos hablando de alrededor de 40 mil millones de pesos, pues según la iniciativa dicho fondo será financiado, principalmente, con los recursos de las cuentas inactivas que administran las Afores.

Y esto es lo que reclama la oposición, que se confisque este dinero, no tanto la reforma a las pensiones.

Si bien es cierto los defensores comentaron que a quienes reclamen su fondo se les regresará el dinero ahorrado... ¿Entonces, los ancianos de más de 70 años tendrán que verse envueltos en un engorroso proceso de reclamación para hacer uso de lo que es suyo?

Son unos genios.

mrx@expreso.com.mx