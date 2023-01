#LoQueDiceMrX Hace algunos ayeres, por allá en 1986, 87 y 88, el camino carretero que va de Hermosillo a Puerto Libertad era una rúa con bastante tránsito...

***

RESCATAN CARRETERA ECHADA AL OLVIDO

Hace algunos ayeres, por allá en 1986, 87 y 88, el camino carretero que va de Hermosillo a Puerto Libertad era una rúa con bastante tránsito, pues era vía única para llevar material para la construcción de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, e insumos para obreros, ingenieros y demás personas que se emplearon para la edificación de la magna obra, así como residentes de esa entonces recóndita comunidad.

Sin embargo, al paso de los años el camino asfaltado sucumbió ante el desgaste que generaron al peso de los camiones cargados, así como a las broncas aguas que de vez en vez (sobre todo en verano) reclamaban el cauce de los arroyos y se llevaban tramos enteros de la carretera, no se diga algunos puentes y como consecuencia era imposible avanzar. Por supuesto que la obra en construcción también se atrasaba ante la falta de material.

Después, concluida la obra, el camino Hermosillo a Puerto Libertad -de unos 250 kilómetros- se volvió más un camino comunal y las autoridades se olvidaron de mantenerla en condiciones adecuadas y, por allá cada caída de agua se implementaba, si acaso, un programa de bacheo.

Esta situación está a nada de dar un giro, pues ayer el Gobernador anunció que se invertirán, con recursos del Gobierno de México, 350 millones de pesos para la rehabilitación de la carretera Hermosillo-Puerto Libertad.

Esto, asevera Alfonso Durazo, además de mejorar la movilidad de los habitantes de esa región permitirá aprovechar todo su potencial turístico. Altura de miras se le llama a este tipo de iniciativas.

***

INFLACIÓN A LA BAJA... PRECIOS AL ALZA

De acuerdo con el reporte del Inegi, en la primera quincena de enero la inflación en Sonora fue de 0.29%, promedio menor al nacional que fue de 0.46%, sin embargo, o más bien dicho en contraposición, ese lapso hubo productos que aumentaron entre 1 y hasta 13.7%, es decir, subieron muy por encima de la inflación en el país.

Dicen quienes saben que el primer factor (inflación a la baja), beneficia a la macroeconomía, pero para el común de la gente eso no se entiende, ya que por ejemplo entre los productos de la canasta básica que aumentaron su precio en Sonora está el limón, el pepino, los pasteles a granel, el atún en lata, el durazno y los plátanos.

La inflación anual ascendió a 7.94% y los productos que más subieron a nivel nacional son la gasolina, cigarros, refrescos, plátanos, electricidad y tomate verde.

Debe entenderse, pues, que la inflación se traduce como un alza continua de productos y servicios por un cierto periodo y una pérdida del valor adquisitivo del dinero para poder adquirirlos, derivado de un desequilibrio existente entre la producción y la demanda.

De eso saben los economistas y asesores financieros y, por lo pronto, para el ciudadano de a pie lo mejor es ahorrar o gastar con cautela.

***

MULTAS ONEROSAS POR CONDUCTAS SIMPLES

Una crítica común contra policías de Tránsito es que a veces asumen una actitud con fines recaudatorios antes que preventiva, e ingratamente casi siempre se mide a todos los oficiales con el mismo rasero.

Sin embargo, hay actitudes de ciudadanos que tampoco se entienden y con justa razón son objeto de una multa y una práctica común es el hecho de estacionar sus vehículos en zonas prohibidas, tales como franja roja o incluso en áreas destinadas para personas con alguna discapacidad.

El lugar donde se repiten este tipo de prácticas es en los alrededores del Centro de Gobierno, la zona de los palacios, Estatal y Municipal, así como a un costado del Congreso del Estado o el edificio del Supremo Tribunal de Justicia.

Una cosa también es cierta, no hay suficientes estacionamientos ni públicos ni privados para atender la demanda de los automovilistas que buscan un aparcadero; lo que no se entiende de muchos es que siempre quieren quedar frente a la puerta de la oficina o el lugar a donde vayan y no son capaces de caminar lo necesario para no crear inconvenientes a otros conductores.

Esa perezosa actitud los hace creerse intocables y se paran donde “les pega la gana”. La consecuencia es una multa de mil 700 pesos y el retiro del automóvil del corralón y, tan sólo la semana pasada, el personal del Departamento de Tránsito Municipal aplicó 886 infracciones, situación que se ha convertido en una falta muy común en calles de Hermosillo.

Ni hablar, hay que reconocer errores.

***

FRÍO: FORTUNA Y ADVERSIDADES

A pesar del intenso frío que azota en la región a consecuencia de la cuarta tormenta invernal provocada por el frente frío 27 -de la cual se dice ya pasó lo peor-, el saldo es blanco ya que no se registraron pérdidas humanas, no así en cuanto a interrupción en algunas carreteras debido a las nevadas o cristalización en la cinta asfáltica, la cuales por cierto han sido reabiertas.

La pronta actuación del operativo encabezado por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil fue factor fundamental para este saldo blanco.

Sin embargo hay imponderables donde la mano del humano poco puede hacer y dentro de este gélido temporal, quienes sí reportaron pérdidas son los agricultores del Valle del Yaqui, donde señalan que registran daños parciales en casi cuatro mil hectáreas, principalmente en el maíz, frijol, tomatillo y calabaza.

A la intemperie el frío cala más y las ventiscas hicieron merma en las parcelas, pero los agricultores esperan que los daños no lleguen a ser totales… ojalá que así sea, aunque las autoridades de Protección Civil en Sonora han confirmado que las bajas temperaturas van a continuar para los próximos días en todo el estado. Entonces, en situaciones como éstas sólo resta esperar.

mrx@expreso.com.mx