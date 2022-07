#LoQueDiceMrX A los que como coloquialmente se dice les están pegando una “bailada” o “metiendo goles” es a los coordinadores del Repuve en Guaymas al aflorar que les dan gato por liebre o lo que es lo mismo títulos falsos haciéndolos pasar por buenos.

REPUVE SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR

A los que como coloquialmente se dice les están pegando una “bailada” o “metiendo goles” es a los coordinadores del Repuve en Guaymas al aflorar que les dan gato por liebre o lo que es lo mismo títulos falsos haciéndolos pasar por buenos.

Y es que como dicen que de ver “dan ganas”, las denuncias de “coyotaje” no sólo se limitan a agendar citas como se expuso puntualmente en las páginas de EXPRESO, sino que ahora se han extendido a falsificar la documentación de la unidad a regularizar.

Así lo expuso Jesús Fernando Chávez, presidente del Consejo Directivo Nacional de Conapafam A. C., quien señaló que “en Repuve han recibido bastantes títulos hechos en imprenta, documentos falsos, no es posible que no se den cuenta”.

A decir del dirigente, estos documentos apócrifos los consiguen en Hermosillo o Ciudad Obregón por mil pesos. Así que el llamado está para que los encargados del programa se pongan las pilas o, ¿será que alguien “se está haciendo de mulas Pedro?”.

EXPONE VENTAJAS DE SONORA

Dicen que para que todo el mundo se entere hay que cacarear el huevo y eso es lo que está haciendo el gobernador Alfonso Durazo Montaño en su visita de trabajo por los “yunaites”.

En lo que fue su segundo día de gira por Washington, el mandatario sonorense resaltó que con políticas públicas de austeridad, ahorro y combate a la corrupción, el Gobierno que encabeza estabilizó las finanzas estatales y creó las condiciones para atraer mayor inversión nacional y extranjera.

Durazo Montaño se reunió con representantes de empresas como Cargill, Metlife, Chevron y Pepsico, y miembros del Consejo de las Américas y de la Sociedad Americana, en el Centro Woodrow Wilson.

Destacó que Sonora posee una posición geográfica estratégica porque colinda con tres estados fronterizos de la Unión Americana, y tiene el potencial de la industria de la electromovilidad, además de las producciones de litio, grafito y gas licuado. Nada mal para el segundo día de visita.

DESTACA HERMOSILLO EN CIUDADES DE AMÉRICA

Otro huevo para cacarear es el anuncio de que Hermosillo se ubica en el quinto lugar en mayor potencial económico entre las ciudades de América, lo que debe de tener contento al presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

De acuerdo con el estudio elaborado por FDi Intelligence de Financial Times, se recopilaron datos mediante herramientas en línea especializadas en cinco puntos de referencia FDi y FDi Markets. Posteriormente se comparó la ubicación con cinco categorías principales: Potencial Económico, Amistad Comercial, Capital Humano y Estilo de Vida, Rentabilidad y Conectividad.

Al conocer y publicar la noticia en sus redes sociales, la reacción de “Toño” Astiazarán fue “Vamos por más” (hasta parece eslogan de campaña), lo que quiere decir que tiene una clara visión de lo que quiere lograr a su paso por la administración municipal.

De acuerdo con la tabla de resultados en la categoría de tamaño mediano, sólo se encuentran tres ciudades de México: Apodaca, Nuevo León, en el tercer lugar; Hermosillo, Sonora, en la quinta posición y Celaya, Guanajuato, en la octava.

PIDEN EL FIN DE 'ABRAZOS NO BALAZOS'

Los que se le pusieron bravos al presidente Andrés Manuel López Obrador fueron los legisladores panistas que le solicitaron poner fin a la estrategia de “abrazos no balazos”.

Integrantes de la bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentaron un punto de acuerdo exhortando al Presidente y al gabinete de Seguridad la conclusión de esta política.

Entre los argumentos, expusieron que “el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a tres años y siete meses de gestión, ha demostrado su absoluta incapacidad para dar resultados positivos en materia de seguridad a las y los mexicanos”.

Según los panistas, en lo que va del sexenio se han cometido más homicidios dolosos que en el mismo lapso de los dos últimos gobiernos: 51 mil 301 con Felipe Calderón Hinojosa, 73 mil 14 con Enrique Peña Nieto y ya suman 118 mil 189 en la actual administración.

SUBEN LOS CONTAGIOS

En la llamada quinta ola de la pandemia, este miércoles en la República Mexicana, según lo informó la Secretaría de Salud, se alcanzaron los 31 mil 116 contagios de Covid-19 y 60 fallecidos.

En lo que se refiere a la estadística, el acumulado arroja que suman seis millones 152 mil 924 los casos positivos totales, mientras que el número de muertos en México alcanzó ya los 325 mil 928.

De acuerdo con lo informado por la dependencia federal, Sonora está entre los primeros diez estados en casos confirmados acumulados junto con Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Puebla.

Estas entidades en conjunto conforman el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país. En lo que se refiere a la edad, en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los contagios corresponden a los grupos de 18 a 29 años, 30 a 39 años y 40 a 49 años. Reiteramos, hay que cuidarse.

