#LoQueDiceMrX El que ya se vio con los más 26 millones de pesos acumulados que lleva la regularización de carros “chuecos” es el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

***

RECURSOS PARA PAVIMENTACIÓN

El “Toño” mencionó que mantiene constante comunicación con el Gobierno del Estado de Sonora para que puedan acceder a los recursos una vez que se presenten los proyectos.

Detalló que a la capital del Estado le toca el 100% de los dos mil 500 pesos que paga el propietario de cada unidad “chocolate”, lo que traducido a pesos y centavos, son diez mil unidades regularizadas a la fecha, por lo que la bolsa acumulada es de casi 25 millones de pesos.

De acuerdo con el último corte de Repuve, en la entidad se han regularizado 47 mil 632 vehículos de procedencia extranjera, lo que significa que en las arcas estatales han ingresado alrededor de 119 millones de pesos para proyectos de pavimentación en Hermosillo, Guaymas, Cajeme, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Nogales y Navojoa.

***

BAJAN HOMICIDIOS EN CAJEME

En temas de seguridad pública, la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova aseveró que en los primeros siete meses del año disminuyeron las víctimas de homicidio en comparación con el mismo periodo de 2021.

En lo que fue sesión de la Mesa de Seguridad Estatal realizada en Ciudad Obregón comentó que de enero a julio del año pasado se registraron 366, mientras que en el mismo periodo del presente año sumaron 296.

La funcionaria estatal detalló que de las personas ejecutadas en 2022, 263 estaban vinculadas al delito de narcomenudeo, de acuerdo con la información recabada durante la investigación y las entrevistas realizadas a familiares.

Contreras Córdova resaltó que por primera vez en los últimos trece años, la tendencia a la baja de los homicidios se ha mantenido durante meses lo que es un avance positivo.

***

PATRULLAS DEL AGUA TIENEN BUENA ACEPTACIÓN

Lo que superó todas las expectativas fueron los reportes recibidos en el primer día del inicio de operaciones de las patrullas verdes, ya que se recibieron 100, que es el equivalente a lo que se recibe en un mes.

Sergio Pavlovich Escalante, director de Servicios Púbicos Municipales, destacó la aceptación que tiene este programa impulsado por el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Recordó que a través de la aplicación móvil o mediante el número de teléfono 662 229 183, los hermosillenses pueden denunciar a aquellas personas que tiren basura en las calles, canales, baldíos o casas abandonadas.

También a los que enciendan fogatas o quemen basura; a las personas, negocios o comercios que desperdicien agua; que hagan tala indebida, que emitan ruido por encima de los decibeles permitidos, así como denunciar los carros en desuso o abandonados.

***

PIDE PÍO COMPAREZCA SU HERMANO AMLO

El que pidió a su abogado que solicite a las autoridades llamar a declarar a su hermano Andrés Manuel, fue Pío López Obrador, quien enfrenta una investigación en su contra por presuntos delitos electorales.

El hermano del Presidente de la República fue grabado recibiendo dinero, material que fue difundido en agosto de 2020, explicando que eran aportaciones para el movimiento del entonces candidato presidencial

“Sólo hay una persona que sabe toda la verdad y es mi hermano”, le dijo Pío López Obrador al abogado Pablo Hernández Romo, quien aseguró que no hay avances sobre las pesquisas.

El 7 de octubre de 2021, el presidente López Obrador señaló en una “mañanera” que, de ser responsable su hermano por delitos electorales “sería castigado”. Y refirió: “Yo no establezco relaciones de complicidad, con nadie ni con los miembros de mi familia”.

***

DELFINA Y SU GESTIÓN

Versiones encontradas han surgido ante la inminente salida de Delfina Gómez Álvarez, al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), toda vez que será la abanderada de Morena para contender por la Gubernatura del Estado de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia mañanera que la exalcaldesa de Texcoco “es una mujer buena, trabajadora, honesta; una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco”.

Para Carlos Ornelas, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, Gómez Álvarez realmente no estuvo en la SEP, no fue protagonista y no dijo nada importante durante los 18 meses que ha estado al frente de la dependencia.

Alma Maldonado, investigadora en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, manifestó que Gómez Álvarez tuvo un papel “absolutamente gris” a su paso por la SEP y consideró que quien sea su relevo no hará gran diferencia; “estamos en la última parte del sexenio y ante esto francamente no sé si podemos estar peor”, afirmó.

