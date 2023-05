#LoQueDiceMrX Mas de 10 millones de casos de enfermedad respiratoria viral atendió personal del IMSS durante la declaratoria de emergencia sanitaria de Covid-19, la cual se prolongó poco más de tres años.

***

RECUENTO TRAS FIN DE LA PANDEMIA

De las personas tratadas en clínicas y hospitales del IMSS, seis millones 937 mil 610 correspondieron a casos sospechosos no confirmados, pero tres millones 811 mil 816 fueron positivos al coronavirus.

Lo anterior se da a conocer tras el levantamiento de la emergencia sanitaria por el virus del SARS-CoV-2 emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de México en recientes días.

De acuerdo a Xóchitl Refugio Romero Guerrero, jefa de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, del 1 de febrero del año 2020 al 5 de mayo de este 2023, de los casos confirmados de Covid-19 a través de todos los métodos de prueba, tres millones 434 mil 195 fueron manejados de forma ambulatoria y 377 mil 621 requirieron hospitalización, además tres millones 671 mil 677 ocurrieron en derechohabientes y 140 mil 139 en personas sin seguridad social.

Es así como se afirma que el IMSS, en esta emergencia sanitaria, demostró un gran liderazgo, su capacidad de respuesta, coordinación y apoyo inter e intrainstitucional para contar con los recursos necesarios a fin de atender a la población tanto de manera ambulatoria como hospitalaria.

Habrá por supuesto casos particulares que critiquen y lamenten la calidad de atención y otros tantos que agradezcan el esfuerzos de enfermeros, enfermeras, médicos, doctores y en general del personal de los nosocomios, quienes se han ganado por siempre el reconocimiento de héroes.

***

AHORA Y SIEMPRE, GRATITUD PARA LAS Y LOS MAESTROS

Los integrantes de otro gremio que merecen el reconocimiento son, en definitiva, los docentes. Hombres y mujeres que cada día se esfuerzan por educar a niños, jóvenes y adultos, a quienes trasmiten desde conocimientos básicos hasta especializados.

Su tarea y los retos no son nada sencillos, sobre todo en las etapas iniciales que son las que marcan la actitud y forjan el carácter de los escolapios, quienes a partir de ahí “agarran” el gusto por la educación y van planteándose qué es lo que quieren ser de grandes.

Quién no recuerda a un maestro en especial, o a varios y de ellos y ellas tienen presente que de algunas manera influyeron en sus vidas y que, de no ser por su influencia, no hubiesen logrado capacitarse para enfrentar la vida.

Como en todo, y por factores diversos, no toda persona llega a concretar estudios universitarios, pero es seguro que la formación inicial les sirvió para desarrollarse en distintos ámbitos, como obreros, como técnicos y demás, pero tienen como base la Educación Básica.

Lastimosamente hay todavía muchos rezagos y por increíble que parezca, también casos de analfabetismo, y es ahí donde se debe poner el foco. Tarea que le corresponde a las autoridades.

Por ahora, es menester destacar el papel de los maestros y maestras que han contribuido en el desarrollo del país. De eso no cabe duda y merecen un amplio reconocimiento; hoy en su día y siempre.

***

CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS CONTRACÍCLICAS

De acuerdo a los resultados de un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, el aumento de las tasas de interés que han llevado a cabo los bancos centrales de diversos países para detener la espiral inflacionaria podría provocar una desaceleración de la economía global en lo que resta de 2023.

"Dinámicas de la inflación mundial: análisis y perspectivas" es el título del documento producto del trabajo que encabezó Jaime del Río Monges, quien explica que debido a la pandemia de Covid-19 fue necesario implementar medidas contracíclicas para mitigar su impacto económico, específicamente, a través de la inyección de recursos para financiar dichas medidas.

Además, precisa, la disrupción en las cadenas de suministro mundiales, sobre todo en China, generaron una serie de retrasos y "cuellos de botella" en el comercio de insumos y productos, lo que provocó presiones alcistas en precios.

Y se citan además otros factores como por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2024, lo que generó una elevada incertidumbre y volatilidad que, aunado a sanciones impuestas a Rusia, derivó en incrementos significativos en los precios internacionales del petróleo.

Y algo que seguramente impactará en México es el tema que apunta a la relación de largo plazo entre los precios internacionales del petróleo y sus derivados, así como los precios internacionales de diversos alimentos; impactos climáticos y medidas proteccionistas de algunos países productores de cereales también contribuyeron a la escalada de precios de alimentos.

La tesis de lo anterior es que, dado que mayores tasas de interés reducen el crecimiento económico, se espera una desaceleración de la economía mundial en 2023 con relación al año anterior.

Expuesto este escenario, a cada uno toca tomar previsiones.

***

BIENESTAR PARA POLICÍAS Y BOMBEROS

“Programa de Bienestar Emocional para Policías y Bomberos” se llama la iniciativa que se impulsa desde el Gobierno municipal y mediante el cual se busca transformar vidas de mujeres y hombres que arriesgan su vida por el bien de los demás, de una comunidad.

El alcalde Antonio Astiazarán ha señalado que conforme cada quien haga lo propio consigo mismo, en esa medida su familia y la sociedad en general lo verán reflejado en sus atenciones.

A su vez, el comisario general de la Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, dijo que todo este esfuerzo se encamina al bienestar y salud mental de quienes a diario se exponen a niveles de estrés muy elevados.

Interesante resulta esta acción, poco se ha escuchado al respecto cuando resulta necesaria para mantener a una corporación sana y es la oportunidad de proporcionar las herramientas para mejorar la salud emocional y la atención que se brinda a la ciudadanía en casos de crisis emocionales. Bien por ellos, que también son héroes.

