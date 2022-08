#LoQueDiceMrX Las que respondieron al llamado del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, para capacitarse e iniciar su negocio propio, fueron 94 mujeres que forman parte de la primera generación graduada quienes recibieron el Maxi Apoyo.

RECIBEN MUJERES MAXI APOYO

Las que respondieron al llamado del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, para capacitarse e iniciar su negocio propio, fueron 94 mujeres que forman parte de la primera generación graduada quienes recibieron el Maxi Apoyo.

El “Toño” Astiazarán, acompañado de su esposa Paty Ruibal, felicitó a las mujeres por tomar la decisión de aprender, en un periodo de tres meses, un oficio y salir adelante por sí mismas.

“En mi campaña hablé de la importancia de apoyar a las mujeres y muy en especial a las jefas de familia, y hoy doy testimonio de esas caras de júbilo, de esperanza, pero sobre todo de dignidad y confianza consigo mismas, y de saber que cuando se quiere, se puede”, mencionó el Alcalde.

Marisol Solís Salazar habló a nombre de las mujeres graduadas que aprendieron el oficio de panadería, belleza, barbería, costura, uñas, gelish y bisutería, y manifestó que siempre hay esperanza y oportunidad para aprender.

LLAMA IGLESIA A NO CONFUNDIRSE

El que mandó decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, fue el padre Omar Sotelo, porque si bien la Iglesia católica habla de paz, no significa que se quedará callada ante las injusticias que vive el país.

La Iglesia, dijo, habla del Evangelio pero también denuncia aquellas injusticias que van en contra de éste y sentenció que una iglesia que no denuncia es una iglesia que sirve para nada.

El padre Omar Sotelo precisó que la Iglesia católica no necesita quedar bien ni adular a ningún Presidente y si hay acciones en este o en otro gobierno que van en contra de las enseñanzas del Evangelio, la Iglesia está ahí para denunciarlo.

"La frase de abrazos no balazos se ha dicho en un contexto que lamentablemente se ha politizado y que me disculpe el Presidente, pero estas frases las ha politizado y ha usado al servicio de sus estrategias, pero tiene que reconocer que las estrategias están expuestas a correcciones. No por el hecho de que él las diga no pueden corregirse", recalcó.

PROBLEMA AÑEJO

En el caso de la vivienda que registró un hundimiento en la colonia Sahuaro Indeco, el problema viene de origen porque se edificó sobre canales embovedados y otras zonas de riesgo.

Sergio Orlando Flores, coordinador municipal de Protección Civil, explicó que el problema no es nuevo para los vecinos y están plenamente conscientes del riesgo que corren.

Las recientes lluvias del domingo pasado expusieron de nueva cuenta la añeja problemática que viven cerca de 16 familias que habitan sobre un canal de desagüe pluvial.

El funcionario detalló que por parte del Ayuntamiento se hará un análisis técnico profundo con el objetivo de dimensionar el potencial de riesgo en que se encuentra cada una de viviendas y definir las obras necesarias para proteger la integridad de los vecinos y su patrimonio.

PERMISO COVID EN LÍNEA

Ante el aumento de casos de coronavirus en el país y en la entidad, el IMSS Sonora exhortó a la población contagiada a que tramite el permiso Covid 4.0 en línea.

Hasta la semana pasada en la entidad se habían procesado, en esta plataforma, dos mil 926 permisos, de los cuales mil 750 corresponden a Hermosillo y 372 a Ciudad Obregón.

Según el instituto el propósito de tramitar el permiso es cortar las cadenas de transmisión y disminuir el riesgo de aglomeramiento, tanto en unidades médicas como en instituciones bancarias, lugares donde cobran el subsidio por incapacidad.

Iván Roberto López Espinoza, jefe de Supervisión de Prestaciones Económicas, manifestó que la liga para tramitar el permiso es www.imss.gob.mx/covid-19/permiso, o bien a través de la aplicación IMSS Digital; para expedirlo solo se necesita la CURP, Número de Seguro Social y cuenta bancaria a nombre del asegurado.

ACIERTO DE LA FISCALÍA

Luego de permanecer prófugo por más de tres años, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal aprehendieron a Isaías Hijineo “N”, segundo responsable del feminicidio de Brenda Guadalupe registrado en Cajeme.

El ahora detenido permaneció escondido en ranchos de Cajeme y Navojoa y se logró su captura en el ejido Bernabé Arana León, ubicado a 57.78 kilómetros al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a la investigación se estableció que el 17 de mayo de 2019, Brenda Guadalupe caminaba por el costado del Canal Alto cuando los tripulantes de un automóvil le cerraron el paso, bajando Blanca Flor “N” marcándole el alto a la víctima para empezar a discutir, al parecer por viejas rencillas.

Esta acción fue aprovechada por un acompañante del sexo masculino, presumiblemente Isaías Hijineo “N”, que sin mediar palabra accionó en repetidas ocasiones un arma de fuego, calibre 9 milímetros, para privar de la vida a Brenda Guadalupe.

