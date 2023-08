#LoQueDiceMrX Con el anuncio de la captura de Sergio Armando “N”, alias “El Checo” o “El Payaso”, como presunto autor material del asesinado del exprocurador general de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, se demuestra que en Sonora no hay impunidad.

RATIFICA EL GOBERNADOR CERO IMPUNIDAD EN SONORA

Con el anuncio de la captura de Sergio Armando “N”, alias “El Checo” o “El Payaso”, como presunto autor material del asesinado del exprocurador general de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, se demuestra que en Sonora no hay impunidad.

Así lo aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien agregó que en la entidad los criminales pagan con todo el peso de la ley y quien atente contra la paz social será castigado.

En la conferencia de prensa de ayer, se informó que el 19 de agosto se detuvo a “El Payaso” en la colonia Constitución de Cajeme y actualmente se encuentra en un Centro de Readaptación Social.

Como se recordará, el 13 de mayo de 2021Murrieta Gutiérrez, candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme, realizaba un acto de campaña en las calles Guerrero y California, cuando el ahora detenido le quitó la vida utilizando un arma de fuego, lesionando además a una mujer de nombre Lizeth “N”, hecho que conmocionó a la sociedad sonorense y fue nota nacional e internacional.

SUBEN BONOS DE PANISTAS

Con la declinación de Santiago Creel Miranda de continuar en el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México, se acomodaron las calabazas para ciertos grupos políticos en Sonora.

Y es que al estar sólo Xóchitl Gálvez en la contienda final, los bonos de algunos sonorenses subieron como la espuma, como son los casos de Moisés Gómez Reyna y Eduardo Romero Campa.

Y es que el exsecretario de Economía en el sexenio panista, es uno de los personajes muy cercanos a la candidata hidalguense y, de triunfar la Senadora en las elecciones de 2024, su futuro podría ser tan prominente como él quisiera.

Otro caso similar es el del ex titular del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), Eduardo Romero Campa, recientemente nombrado coordinador estatal en Sonora del equipo de Xóchitl Gálvez.

ACUSAN DE CORRUPCIÓN A TITULAR DEL BIENESTAR

Definitivamente las cosas no andan nada bien al interior de Morena y una muestra es la denuncia que la diputada Inés Parra Juárez presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

La legisladora morenista se le fue “a la yugular” a Ariadna Montiel y a la Secretaría del Bienestar de la que es titular, por un presunto desvío de cerca de seis mil millones de pesos de los programas sociales otorgados entre 2018 y 2021.

"Contra quien resulte responsable, y no me queda la mayor duda que posiblemente sea ella (Ariadna Montiel), porque ella es la titular, no creo que un titular de una secretaría de Estado desconozca del tema, porque al final, ellos son los que administran", fueron las palabras que justificaron su denuncia.

Sin duda fuertes las palabras de la diputada morenista, lo interesante será el proceder que le dé a la denuncia María de la Luz Mijangos Borja, Fiscal anticorrupción, pero de que hay fuego amigo… lo hay.

CRECE INCERTIDUMBRE EN PRODUCTORES DEL YAQUI

Los números en cuanto a almacenamiento de las presas traen en jaque a los productores del Valle del Yaqui, quienes desconocen qué tipo de cultivos se podrán establecer en el próximo ciclo agrícola.

Así lo informó Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego, quien manifestó que actualmente el sistema de presas El Oviáchic, El Novillo y La Angostura tienen 40% de almacenamiento.

“Cuando tenemos buenos niveles en las presas como el año pasado la cédula de cultivos la pedimos desde el 10 al 15 de septiembre, pero ahorita está muy estrecho el panorama, nos vamos a esperar hasta lo último para hacer un panorama adecuado”, informó.

De acuerdo a los pronósticos, agosto sería un mes llovedor, pero hasta la fecha se tiene el registro de 126 millones de metros cúbicos de agua, mientras que en el mismo periodo del año pasado el almacenamiento fue de dos mil 121 millones de metros cúbicos.

