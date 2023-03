#LoQueDiceMrX Los que han desenterrado “el hacha de guerra” son algunos optometristas, quienes piden la intervención de las autoridades correspondientes para evitar la proliferación de negocios de este giro...

OPTICAS ‘PATITO’ ¡UY!

Los que han desenterrado “el hacha de guerra” son algunos optometristas, quienes piden la intervención de las autoridades correspondientes para evitar la proliferación de negocios de este giro, pero que operan -afirman- no sólo sin las anuencias correspondientes, sino sin las credenciales oficiales que certifiquen que están capacitados profesionalmente.

Y bajo el argumento de que no le temen a la competencia del mercado per se, hay quienes ante lo que consideran una falta de supervisión, van más allá del enojo y señalan que esta actividad (del optometrista) se ha “prostituido”.

“El negocio se ha chafeado”, reiteran, pues hay quienes al ver la necesidad de pacientes que requieren de lentes, ven esa oportunidad y se ponen a venderlos sin tener la capacidad completa. Es decir, lucran con la necesidad de la población vulnerable.

No se trata de una molestia por temor a perder clientes o rezagarse en el mercado, es enojo profesional y solicitan que las autoridades tomen cartas en el asunto para controlar ópticas de este tipo conocidas como “patito” o “pirata”, quienes hasta realizan ventas por cambaceo.

En parte, más bien tienen la razón completa, pues en caso de que resulten situaciones de negligencia, los clientes condenarán al gremio completo. Sostienen que el único afán de los negocios irregulares es vender pero no les preocupa la salud visual de los pacientes. La situación está expuesta y corresponde a la autoridad correspondiente evitar se convierta en un problema que escale a otras dimensiones.

PLANES PARA NOGALES

Animados están en el Gobierno de Sonora, luego de que tras “un arduo jaloneo” lograron recuperar el libramiento de Nogales sin haber requerido recursos para ese proceso legal.

Quizás de alguna manera sabían que era cuestión de tiempo, y por ello ya tenían planes de inversión pues se ha informado que destinarán 500 millones de pesos para su rehabilitación y volverla una vialidad de primer mundo.

Eso lo afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y reiteró que el Estado es propietario de un porcentaje de la obra que es parte de los planes de infraestructura que se están desarrollando en la frontera norte de la entidad.

“El gobierno del Estado es ahora propietario del 49% de ese libramiento sin haber puesto ni un solo quinto, que es lo más importante”, expresó el Jefe de Ejecutivo estatal.

Ahora ese optimismo debe permear entre la comunidad nogalense pues seguramente este proyecto generará empleo, y además tendrá una rúa moderna que habrá de impactar en su calidad de vida.

Por ese y otros grandes proyectos se espera un repunte en la actividad de Nogales. Ya era hora.

SE CUMPLEN EXPECTATIVAS

En cantidad de asistentes, calidad de ponencias, y por supuesto de convivencia, los objetivos de la Expoagro Río Sonora 2023 se cumplieron. Durante dos días, propios y extraños fueron partícipes de exposiciones y conversatorios con expertos en materia de agricultura y ganadería.

Trabajadores del campo y ganaderos conocieron de herramientas y estrategias que pudiesen utilizar para lograr mejores rendimientos durante los procesos de producción, y en el caso de los rancheros tuvieron la oportunidad de acceder a métodos de prevención de enfermedades en el ganado bovino.

Y como los procesos de producción en el tema agropecuaria requiere de muchos materiales, en lo referente a la carga y transportación conocieron de ofertas accesibles de vehículos que garantizan -según los proveedores- más amplitud y ahorro de combustible.

Incluso saben ahora también de opciones para buscar créditos, por lo que ya tienen elementos que pueden tomar en cuenta para una mejor planeación de cada uno de los proyectos.

No paró ahí la cosa, dentro de las actividades recreativas, muchos tuvieron la oportunidad de degustar bacanora, bebida ampliamente conocida por aquella región, aunado a que admiraron cuadros artísticos encabezados por el grupo de Danza Folclórica, Tradición Mestiza, y la participación del Grupo de Country Jesús Johnson “Chamizo”.

No hay queja, muy bien les fue a organizadores y participantes en la Agroexpo Río Sonora 2023. Seguramente se piensa ya en otra edición.

DÍA DE LA FAMILIA: ES FUNDAMENTAL MANTENER EL RESPETO

Todos los gozos, todos los problemas, logros y angustias se deben disfrutar, o sufrir, en familia. Decirlo es fácil pero si no es así, algunos de los miembros de ese núcleo buscarán compartirlos en otros entornos, a veces con desenlaces que no son los deseables.

Y no es que sea ese el camino a seguir, pues no existe la “receta perfecta” para lograrlo. Hay sí, roles que cada uno de los integrantes de una familia debe adoptar para mantener la unidad, y quizás uno de los elementos esenciales, o fundamentales sea el respeto. Entiéndase éste como una actitud en común y no que se deba dar de forma vertical.

No siempre resulta o se da así, será por la misma naturaleza del ser humano, pero está en el núcleo familiar hacer hasta lo imposible para convivir en un entorno agradable, y más allá de confortable, amigable.

Se puede leer sobre infinidad de experiencias o recurrir a terapias, pero en tanto no haya voluntad para alcanzar un bien común, pobre será el resultado.

Es pues el Día de la Familia que se celebra hoy en México, una oportunidad de replantearse cómo queremos que transcurra el día a día.

