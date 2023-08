#LoQueDiceMrX Todo está listo para empezar mañana lunes con un ciclo escolar atípico en el que la educación que se enseñe en las aulas repercutirá en la forma de ser de las nuevas generaciones, si se llegan a utilizar los nuevos libros de texto como todo parece indicar que así será.

NUEVO CICLO ESCOLAR ATÍPICO

Todo está listo para empezar mañana lunes con un ciclo escolar atípico en el que la educación que se enseñe en las aulas repercutirá en la forma de ser de las nuevas generaciones, si se llegan a utilizar los nuevos libros de texto como todo parece indicar que así será.

Los padres y madres de familia deberán de “empaparse” del contenido del nuevo material educativo inmediatamente y tener la respuesta correcta a las preguntas que seguramente harán sus hijos sobre ciertas imágenes y temas ahí expuestos.

Decíamos que es atípico, porque aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegure que los nuevos libros de texto estarán en todas las escuelas del país, los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia esperan que proceda su inconformidad de la entrega del material educativo a usarse en el nuevo ciclo escolar.

La utilización de los nuevos libros de texto también representará un reto para los docentes porque no es lo mismo dar una clase a niños, niñas y jóvenes de las zonas urbanas a las de zonas rurales o marginadas de las muchas que existen en todo el territorio nacional.

En fin, la apuesta está echada y sólo el tiempo dirá quién tuvo la razón en cuanto a la integración de los contenidos de unos libros de texto que antes de usarse ya están estigmatizados.

EL FUTURO DE CAJEME

El que seguramente ya se olvidó de ser candidato presidencial o de aspirar a una reelección es el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, porque su municipio no “está para bollos” con tantos sucesos que han ocurrido en los últimos días.

Y es que desde que inició su administración no ha tenido muchos días felices o tranquilos, porque gobernar uno de los municipios más violentos de todo el mundo no es cualquier cosa.

Las recientes manifestaciones por el feminicidio de la empleada de la carnicería a manos de Hilario “N”, y las de apoyo al “Payaso” acusado de ser el autor material del homicidio del extinto candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, ponen al municipio en el centro de atención de todo el país.

El que se hable más de muertos o hechos delictivos que de obras, acciones de beneficio social, inversión o nuevas empresas seguramente será valorado por los cajemenses en la elección municipal del próximo año.

CAMBIAN ESCENARIO DEL V INFORME DE AMLO

Contrario al habitual protocolo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su mensaje del estado que guarda la Nación desde Campeche, el próximo viernes 1 de septiembre, en lugar de Palacio Nacional.

Desde hace unos días se inició con la difusión de los promocionales de lo realizado a cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación, resaltando las acciones a favor del pueblo bueno y sabio.

Los asistentes al V Informe de Gobierno serán los integrantes del gabinete legal y ampliado, invitados especiales, la gobernadora anfitriona Layda Sansores y otros Ejecutivos estatales de la región.

Además, la encargada de entregar el V Informe de Gobierno al Congreso de la Unión será la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en presencia de diputados y senadores.

INSTA A 'CORCHOLATAS' PERDEDORAS A SEGUIR INTENTANDO

A propósito de AMLO, durante su visita al estado de Guerrero, fiel a su estilo llamó a sus “corcholatas” perdedoras de su proceso interno de elección de candidato presidencial de Morena a que “no se pongan muy tristes”.

El inquilino de Palacio Nacional exhortó a no darse por vencidos a la primera intentona y se puso como ejemplo a él mismo, que logró ser Presidente de México en su tercer intento.

"Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento yo le tengo que entregar ya el bastón de mando, dentro de unos días a los que van a quedar sea hombre sea mujer, siempre les digo no se me desesperen mucho porque acuérdense que yo tardé y fueron tres veces, la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir 'no pues no quiso el pueblo ahora’", declaró.

Aunque el objetivo de las “corcholatas” es ocupar el Palacio Nacional y gobernar por seis años al pueblo bueno y sabio, lo cierto es que perdiendo ganan, porque la estructura de la convocatoria señala que los perdedores serán los coordinadores en la Cámara de Diputados y en el Senado, sin descartarse que puedan ocupar una posición importante en el gabinete del triunfador o triunfadora.

