***

NUEVA VIGILANCIA FRONTERIZA

Los que inauguraron un nuevo sistema de vigilancia en la frontera entre México y Estados Unidos fueron los encargados de la oficina de Administración de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Se trata nada más y nada menos que el primer aerostato que entrará en operación en el área de Tucson que tiene 22 metros de longitud y 6.8 toneladas de peso, el cual está abastecido de helio.

Este nuevo dispositivo estará operado y tripulado por agentes de la Patrulla Fronteriza las 24 horas del día los siete días de la semana y proporcionará vigilancia aérea continua de la frontera.

Su sistema incluye cámaras diurnas y nocturnas, su alcance será de 900 metros sobre el nivel del suelo, y más allá de detectar ilegales, servirá también para salvarles la vida a aquellos que se queden perdidos en medio del desierto.





***

BUENAS NOTICIAS PARA LAS PYMES

Ayer fue un día de ganar, ganar para el Gobierno del Estado porque de cada peso que aporte en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno federal lo multiplicará por 17.

Así lo anunciaron el gobernador Alfonso Durazo Montaño y Luis Antonio Ramírez, director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, al firmar el convenio del Programa de Impulso Sectorial para la Reactivación Económica.

“En este caso, hemos acordado iniciar con una aportación de 20 millones de pesos, que no son nada pero que se multiplica por 17. Esto significa que Nacional Financiera pondrá a disposición para proyectos productivos aquí en el estado 340 millones de pesos”, indicó el funcionario federal.

Las buenas noticias no terminaron ahí porque el mandatario estatal indicó que a la par de este convenio se están analizando otros proyectos productivos con Nafin y Bancomext, como son la construcción de un centro de convenciones en la Unión Ganadera, la conclusión del Home Port de Puerto Peñasco y la reactivación del proyecto Kino Mágico, así como la construcción de naves industriales.





***

DESMIENTE RUMORES

La que salió a aclarar rumores de “radio pasillo” e indirectas del “fuego amigo”, fue la fiscal general de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, al señalar que su segundo de a bordo sigue en el barco de la dependencia.

La dama de hierro mencionó que todos sus subalternos siguen firmes en su puesto y que no hay ningún cambio en la estructura de la institución, como se ha manejado en diversos “mentideros políticos”.

“No, no hay ningún cambio en Fiscalía de Justicia, me enteré por alguien que me comentó sobre redes sociales, debo decirles que las instituciones como la Fiscalía de Justicia se deben de fortalecer y no debilitar de ninguna manera”.

De esta forma pone fin a la especulación que se dio en días pasados en donde se mencionaba la salida del vicefiscal Gustavo Bustamante como el primer paso al reacomodo de las calabazas de la institución.





***

PROMOVERÁN SONORA EN WASHINGTON

Para atraer turistas a la entidad de tierras lejanas estadounidenses ayer se anunció que del 6 al 17 de julio se llevará cabo la Semana de Sonora en Washington.

Le correspondió a la secretaria de Turismo, Célida López Cárdenas, dar los pormenores de este evento internacional que constará de exposiciones fotográficas, muestra de productos regionales y además se proyectará el cortometraje “El Casino del Diablo”.

Será también la oportunidad de demostrar las artesanías de las diversas etnias de Sonora y que estén en condiciones de vender sus productos de baqueta y talabartería que son distintivas de las tribus originarias.

Esta actividad forma parte de las acciones que el Gobierno del Estado llevará a cabo en su visita a los Estados Unidos, la cual tiene la intención de presentar proyectos de interés que puedan aterrizarse en Sonora.





***

AMBIENTE DESFAVORECEDOR

Los que están preocupados porque las lluvias que se han registrado en Sonora no han sido halagüeñas, son los agricultores del sur de la entidad que ya no saben si sembrar o no sembrar.

Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, consideró como crítico el panorama, sobre todo porque los informes que reporta la Comisión Nacional del Agua para los meses de julio, agosto y septiembre ubican al estado por debajo de la media histórica de lluvias.

Aunque en el mes de junio se haya superado la media histórica de 57.4 millones de metros cúbicos de captación de agua, al acumularse 70 millones en el sistema de presas del Río Yaqui, las cosas no pintan bien.

Borbón Valencia mencionó que en caso de que la situación sea más crítica, para el ciclo 2022-2023, se sembrarían alrededor de 70 mil hectáreas que representa una reducción de más del 50% de las tierras cultivables.





mrx@expreso.com.mx