#LoQueDiceMrX Si una política de la que se ha reiterado bastante dentro de la administración federal como la estatal y también en la municipal, es que no se permitirán más actos de corrupción -ni por acción u omisión-, ante lo cual no se puede entender que aún haya quienes buscan enriquecerse con...

***

NO ENTIENDEN QUE NO ENTIENDEN

Si una política de la que se ha reiterado bastante dentro de la administración federal como la estatal y también en la municipal, es que no se permitirán más actos de corrupción -ni por acción u omisión-, ante lo cual no se puede entender que aún haya quienes buscan enriquecerse con recursos del erario.

Ahora es casi imposible que no salga a la luz un caso de esta naturaleza, aunque este ocurra en el más recóndito lugar y, en ese sentido, en Sonora han salido a relucir al menos dos presuntos “hackeos” de cuentas financieras de los ayuntamientos de Nácori Chico y Pitiquito y de eso se encarga ya la FGJE de Sonora, al mando de Claudia Indira Contreras Córdova.

Hasta ahora, de acuerdo con los avances de las investigaciones, presuntamente en el caso de Pitiquito serían alrededor de 3.5 millones de pesos, mientras que en Nácori Chico se desconoce la cifra que los ladrones cibernéticos “se llevaron”.

La funcionaria citó que se han impartido capacitaciones a los ayuntamientos para que tengan prevención con sus cuentas financieras y ha sido el Gobierno del Estado el que ha llevado ese tipo de acompañamientos.

En estas pesquisas también tiene intervención la delegación de la FGR en Sonora, donde precisan que en el caso de Pitiquito fueron sustraídos recursos federales que le habían proporcionado al Ayuntamiento.

La advertencia es clara: se va a proceder en contra de quien corresponda, no habrá miramientos para proceder en contra de quien cometa este tipo de acciones inapropiadas. Entonces a qué se exponen quienes incurren en estas prácticas.

***

ACTUAR MÁS QUE LAMENTARSE

Sin duda que es preocupante el hecho de que se haya registrado un caso de rabia en el municipio de Hermosillo, específicamente en Bahía de Kino, donde un perro fue atacado y mordido por un animal silvestre.

El asunto se tornó aún más grave cuando se estableció que la familia dueña de la mascota está conformada por al menos siete miembros y, se dijo, eran susceptibles de contraer dicha enfermedad. El caso de la rabia en el can fue corroborado más no así en las personas.

Qué bueno que fue así, pues no se tienen registros de rabia humana en México desde el inicio de este siglo (allá por 2005), pues la letalidad en humanos es de casi 100%.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño descartó ayer que exista un problema mayor, ya que se trata de un caso aislado que se tiene bajo control y no existe la posibilidad de un brote masivo por este incidente.

Las autoridades estatales de Salud actuaron de forma adecuada y se tiene controlada la situación, además de que hay el número de vacunas antirrábicas necesarias en la entidad.

Debe entenderse que para prevenir la rabia canina se debe asumir una actitud de ida y vuelta: las autoridades organizar jornadas de vacunación y las personas llevar a las mascotas a los módulos. No hay de otra.

***

SONORA, CADA VEZ MÁS ATRACTIVO

Hay quienes quieren hacer eco de que en México no existen las condiciones propias que detonen el desarrollo y no se incentiva la inversión nacional mucho menos la extranjera. Eso es una posición más partidista que consecuencia de una política gubernamental.

Para ejemplo basta un botón y veamos el caso de San Luis Río Colorado -por mucho tiempo conocido como el rincón perdido de Sonora-, donde esta semana el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) y Nueve Uno Integradora, S. A. de C. V., firmaron un contrato de crédito por un monto de 14.2 millones de dólares, con el objetivo de financiar el proyecto del complejo médico OSME.

La meta es ampliar los servicios médicos de primera necesidad y especializados tanto a ciudadanos de San Luis Río Colorado como a trabajadores agrícolas estacionales y sus familias que residen al otro lado de la frontera. Es decir, su trascendencia es binacional.

El director general del NADBank, Calixto Mateos Hanel, puntualiza que es el primer proyecto en edificios sustentables en el que el organismo financiero participa y -viene lo bueno- se espera que las instalaciones usen 43% menos de agua que los establecimientos médicos convencionales y 18% menos de electricidad.

Eso, sostienen, aumentaría el acceso a los servicios de atención médica asequibles y sustentables en la región. De entrada, son bastantes los beneficios y de los detalles será conveniente precisar en otra entrega.

***

A DONDE FUERES HAZ LO QUE VIERES

Vaya que “levantó ámpula” la reacción de Susana Zabaleta cuando ofrecía el concierto operístico dentro del Festival Internacional “Alfonso Ortiz Tirado”, celebrado el miércoles anterior y donde tras la imberbe actitud de uno de los asistentes al evento que tuvo como escenario el Palacio Municipal, pidió que lo sacaran del recinto.

Y es que -según nos contó un testigo- mientras la artista hacía lo propio para deleitar a los exigentes melómanos, una persona no dejaba de hablar, pero además no lo hacía quedito, sino que sus diálogos hacían eco ante una atenta audiencia que escuchaba estoica a la cantante nativa de Monclova, Coahuila.

Tal actitud no pasó desapercibida para Zabaleta, a quien “le salió lo norteña” y le recriminó acremente al despistado espectador, quien al parecer no atinó a captar el reclamo y a la cantante no le quedó más que pedir que lo sacaran para que no perturbara el tan especial espectáculo que forma parte de la fiesta anual que se celebra en la llamada Ciudad de los Portales.

La máxima reza: "a donde fueres haz lo que vieres" y es que parece que hay personas que de respeto no entienden nada y se comportan como les da la gana aquí y acullá, cuando a veces hay reglas marcadas para ciertos escenarios a los cuales uno se debe circunscribir por respeto al espectáculo y sus espectadores.

Afortunadamente este tipo de incidentes no manchan lo trascendental de este evento denominado FAOT, cuya calidad capta la atención de propios y extraños, nacionales y extranjeros.

mrx@expreso.com.mx