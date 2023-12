#LoQueDiceMrX A pesar de los esfuerzos conjuntos de los gobiernos de Sonora y Arizona, todo parece indicar que la apertura del cruce fronterizo que divide a Lukeville, Arizona y Sonoyta, Sonora...

MANTIENEN TRABAJO POR REAPERTURA DE GARITA

A pesar de los esfuerzos conjuntos de los gobiernos de Sonora y Arizona, todo parece indicar que la apertura del cruce fronterizo que divide a Lukeville, Arizona y Sonoyta, Sonora, se dará hasta el próximo año.

Ayer se informó que los gobernadores Alfonso Durazo Montaño de Sonora y Katie Hobbs de Arizona se reunieron para reafirmar el compromiso de trabajar de forma coordinada para la pronta reapertura de la garita en mención.

El objetivo común de ambos mandatarios estatales es que se retome la actividad económica, turística y social en esa franja fronteriza, en la que según estimaciones al mes cruzan cerca de 25 mil personas.

Durazo Montaño informó que acordó con su homóloga arizonense mantener una comunicación permanente y continuar con las mesas de trabajo para impulsar acciones que conlleven al reordenamiento óptimo de los flujos migratorios.

APRUEBAN PRESUPUESTO 2024 PARA HERMOSILLO

En sesión extraordinaria, integrantes del Cabildo de Hermosillo aprobaron el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento para 2024, el cual asciende a cinco mil 433 millones 849 mil 854 pesos.

Lo destacable de esta cantidad que ejercerá el Municipio hermosillense es que no se contemplan la suscripción de créditos ni la incorporación de deuda, lo que es una buena noticia para la administración entrante porque no tendrá deuda heredada.

La sesión la encabezó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez y, según lo expuesto, el presupuesto se enfocará en sectores estratégicos del desarrollo de la capital del estado como son calles, parques, soluciones viales, el fortalecimiento de la seguridad y los servicios públicos municipales.

Además, se aprobó que adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras tendrán descuentos en los diferentes rubros y contribuciones, tanto en la Tesorería Municipal como en Agua de Hermosillo.

REALIZA AMLO PRIMER RECORRIDO EN TREN MAYA

Pues como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, ayer el presidente Andrés Manuel LópezObrador puso en marcha la que se considera la obra más importante de su sexenio: el Tren Maya.

Junto a invitados especiales y parte de su gabinete el inquilino de Palacio Nacional realizaron el primer recorrido que partió de Campeche a Cancún, después de develar la placa conmemorativa correspondiente.

Y mientras para AMLO ayer todo fue vida y dulzura, los opositores, en voz del diputado panista Héctor Saúl Téllez, consideraron la puesta en marcha del Tren Maya como una simulación porque representa un despilfarro de recursos y un ecocidio.

El legislador detalló que el cálculo inicial de la obra fue de 120 mil millones de pesos y el gasto oficial acumulado al tercer trimestre del presente año ascendió a 297 mil millones de pesos.

SE AVIZORA TRUENE ENTRE CTM SONORA Y DIRIGENCIA NACIONAL

Donde parece que hay “tiro cantado” es en las dirigencias nacional y estatal de Sonora de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde las “mandan cantar” Raúl Aceves del Olmo y Javier Villarreal Gámez, respectivamente.

Todo inició porque el cetemista sonorense y huestes que le acompañan se pronunciaron a favor de la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, el líder nacional Aceves del Olmo le mandó decir a Villarreal Gámez que le bajara a su ímpetu porque la central obrera aún no decide apoyar a algún candidato o candidata en particular.

Ayer, el líder sindical sonorense emitió un comunicado en el que señala que va derecho y no se quita porque su pronunciamiento está sustentado en encuestas entre la base trabajadora y en el análisis y reflexión de las federaciones municipales y sindicatos de base y que esperan la convocatoria a la gran asamblea en materia política que convoque la dirigencia nacional para expresar sus opiniones “y propuestas por un México más justo y equitativo”.

