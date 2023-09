#LoQueDiceMr.X Desde tierras taiwanesas reportan al gobernador Alfonso Durazo Montaño con noticias importantes para Sonora en los temas del aprovechamiento de herramientas tecnológicas y conocimiento en innovación, transición energética y desarrollo de electromovilidad.

***

LOGRA ADM OTRO ACUERDO EN TAIWÁN

Desde tierras taiwanesas reportan al gobernador Alfonso Durazo Montaño con noticias importantes para Sonora en los temas del aprovechamiento de herramientas tecnológicas y conocimiento en innovación, transición energética y desarrollo de electromovilidad.

En lo que fue su tercer día de su gira de atracción económica por el país asiático logró un acuerdo para el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el prestigiado Instituto de Investigaciones de Tecnología Industrial (ITRI por sus siglas en inglés).

El ITRI es un organismo pionero que cuenta en su haber con más de 30 mil patentes en innovación tecnológica, recientemente participó en Las Vegas, Estados Unidos, en los premios de innovación CES 2023 con su IA Aquarium, que consiste en el primer acuario inteligente del mundo que utiliza tecnología de fusión virtual-real.

El Gobernador aprovechó lo que fue su último día de promoción por Taiwán para reunirse con directivos y miembros de la Asociación de Circuitos de Impresión de Taiwán (TPCA por sus siglas en inglés), a quienes les presentó el Plan Sonora para fortalecer el intercambio con una de las economías más innovadoras y vanguardistas del mundo.

***

INICIA EL PROGRAMA CIUDADES EN MOVIMIENTO

A otro que reportan muy activo, pero por rumbos de la Ciudad de México, es al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien participó en el lanzamiento del Programa Ciudades en Movimiento.

Como se recordará, la Ciudad del Sol fue elegida con el proyecto Parque de la Vida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Iclei-Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, Resilient Cities y The Institute of The Americas.

La apuesta del Gobierno municipal es la de aprovechar un terreno de 39 hectáreas al norponiente de Hermosillo, conocido como el "antiguo basurón”, para convertirlo en un espacio recreativo, deportivo, de generación de energías limpias y nuevo pulmón de la ciudad.

“Toño” Astiazarán participó en un taller que tiene como propósito fomentar conexiones, compartir experiencias y describir los resultados de proyectos, abordaron temas relacionados con la Economía circular, Fenómenos meteorológicos extremos, Soluciones basadas en infraestructura verde y naturaleza, Vivienda segura y justicia ambiental, Mitigación del clima y energías renovables y Cuencas hidrográficas y recursos hídricos, entre otros.

***

AMPLÍAN HASTA DICIEMBRE LEGALIZACIÓN DE 'CHUECOS'

Como dijo Molotov: “ya se veía venir” y ayer el Gobierno federal anunció con “bombo y platillo” ooooooootra ampliación al programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, fijando como fecha límite el 31 de diciembre del presente año.

De su ronco pecho, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal, explicó que por instrucciones de su “Tlatoani tabasqueño” se decidió darle otra “chancita” a los dueños de carros “chuecos”.

En su argumento, detalló: "Dada la buena aceptación del programa, así como los recursos económicos obtenidos para la mejora de vialidades de los municipios de las entidades federativas participantes, continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”.

La funcionaria federal informó que desde que inició la legalizada de automóviles “chocolates” se han regularizado un millón 803 mil 58 vehículos, lo que representa una recaudación de más de cuatro mil 500 millones de pesos que se han destinado a la pavimentación de calles en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

***

PRÓXIMO SEXENIO, CON FINANZAS DÉBILES: MOODY´S

Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de la calificadora Moody's, mencionó que quien encabece la próxima administración federal estará en desventaja a las condiciones que enfrentaron sus antecesores.

Y es que la visión de México del analista es que se tendrán cuentas fiscales más débiles producto de mayores gastos ocasionados por el apoyo otorgado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y por el pago de pensiones.

Por su parte Ariane Ortiz-Bollín, vicepresidenta y analista soberana de Moody's, estableció las perspectivas económicas para México de la calificadora, para el presente año, con un crecimiento de 3.3% resultado de mayor consumo interno y el incremento de inversiones tanto públicas como privadas.

Pero para el próximo año la estimación no es nada favorable, porque fija el crecimiento nacional en 2% derivado del rezago en la política monetaria, desaceleración de Estados Unidos y las tasas de interés de doble dígito, entre otros.

mrx@expreso.com.mx