Mientras recientemente los ilustres diputados aprobaron el desuso del cubrebocas, los especialistas recomiendan no abandonarlo y seguirlo usando ante el incremento de los casos en la entidad.

***

LA QUINTA OLA

Si bien la capacidad del virus de afectar el sistema inmunológico es menor, que al inicio de la pandemia, resultado de la aplicación de vacunas, el contagio sigue permanente y al alza.

El incremento del número de contagios en la entidad, sin que haya decesos o aumento en la hospitalización de pacientes, da para pensar que se trata de una quinta ola, como recientemente lo declararon los estados de Sinaloa y Yucatán.

Ante este panorama aunque oficialmente ya no es obligatorio su uso debe de prevalecer el sentido común para protección de uno mismo como la de los seres queridos, si no se siente incómodo, úselo y guarde la sana distancia que le virus no se ha ido.

***

LE ELEVAN DENUNCIA A ALCALDE

Las cosas parecen complicársele al Presidente Municipal de Etchojoa, con el anuncio de ejidatarios que llevar su denuncia por despojo de tierras hasta la misma Fiscalía General de la República.

Según lo declarado por los denunciantes de la comunidad de El Sahuaral, le reclaman a Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela le devolución de 600 hectáreas de terreno.

Originalmente, Renato Montiel Valenzuela y Onésimo Valencia García, interpusieron denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, el pasado 21 de octubre de 2021, pero ante la falta de respuesta han decidido apersonarse en las mismas oficinas de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

Bien haría el alcalde de Etchojoa de aclarar la situación ya que ponerse en el ojo del huracán, no es bueno para cualquier gobernante que debe de ser ejemplo de integridad y justicia.

***

TEMPERATURAS CANDENTES

Si en lo que resta de la semana no tiene que realizar ningún pendiente en la calle evite salir, porque se espera una sensación térmica cercana a los 50 grados centígrados.

Gilberto Lagarda Vázquez informó que para miércoles, jueves y viernes el termómetro rondará en los 45 grados, estimando una disminución para el fin de semana y retornando a los valores normales de entre 42 a 44 grados al inicio de la próxima semana.

Según el técnico de la Comisión Nacional del Agua si se registra una temperatura mayor de 44 grados en Hermosillo, se considera una ola de calor y aunque no representan cifra récord si son más altas que el promedio histórico.

En lo referente a las lluvias el especialista indicó que el pronóstico es optimista esperando que lleguen a la capital del Estado en la segunda quincena de junio, con precipitaciones arriba de lo normal.

***

UNA BUENA Y UNA MALA PARA 'ALITO'

Para el olvido el día que vivió ayer el dirigente nacional del PRI, pues cuando su mayor preocupación era el sentido que tomaría la reunión con expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, fue notificado que la Fiscalía General del Estado de Campeche inspeccionaba sus propiedades y las de su familia.

De lo que hablaron por largas cuatro horas en la sede de Insurgentes, sólo ellos lo saben, pero trascendió que Alejandro Moreno se quedará hasta concluir su periodo que vence el 19 de agosto de 2023, “ni un día antes, ni un día después”.

Mientras tanto en Campeche al exgobernador se le acusa de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades.

Según declaraciones de las autoridades gubernamentales, las inspecciones son el paso previo a un cateo domiciliario, para el cual la autoridad ministerial necesitaría una orden de un juez.

***

UN PENDIENTE MENOS

A pocos meses de cumplir un año al frente de las riendas de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño declaró que está más cerca de tener recursos suficientes para atender las demandas prioritarias de los sonorenses.

Lo anterior derivado de que ya está por pagar los dos mil 600 millones de pesos de créditos a corto plazo que contrató a finales del año pasado para hacerle frente a compromisos administrativos de la administración estatal anterior.

A la fecha, dijo, Durazo Montaño, lleva pagados dos mil 80 millones de pesos, de los dos mil 600 millones contratados originalmente, estimando liquidarlos a fin de mes y estar en posibilidad de disponer de 250 millones de pesos a partir de julio para destinarlos a las y los sonorenses.

Sin duda son buenas noticias que hablan bien del manejo de los recursos de la administración estatal, que si bien se ha apretado el cinturón en un año, le dará liquidez para atender las demandas sociales de acuerdo a su orden de necesidad.

