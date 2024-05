#LoQueDiceMrX No es por alarmar, pero más vale que tome previsiones para el día de la votación, pues para el próximo domingo se pronostica una temperatura...

JORNADA CALUROSA

No es por alarmar, pero más vale que tome previsiones para el día de la votación, pues para el próximo domingo se pronostica una temperatura que rebasará los 40 grados poco después del mediodía.

Así lo advirtió el jefe del Servicio de Meteorología en Sonora de la Comisión Nacional del Agua, Gilberto LagardaVázquez, quien señaló que en Hermosillo se registrará una temperatura máxima de 41 grados centígrados a las 15:00 horas, cuando regularmente existe mayor afluencia de votantes.

Y aunque habrá algunos nublados, no serán suficientes para que mengüen la intensidad del Sol. Por ello, se recomienda acudir a las casillas con vestimenta clara, prendas de manga larga, gorras, sombreros o sombrillas y, sobre todo, mantenerse bien hidratado.

Entonces, si quiere evitarse el calorón, más vale acudir temprano, pues a la hora de la apertura de las casillas, que es a las 8:00 de la mañana, la temperatura andará en los 25 grados, la cual llegará a los 38 grados para el mediodía.

Avisados estamos, pues.

DICEN NO A LA ‘LEY SECA’

Bares y Cantinas en Sonora consideran lapidaria y extremista la “Ley Seca” que se implementará durante dos días este fin de semana (sábado y domingo) con motivo de las elecciones.

Representantes de estos comercios se quejaron por la decisión de establecer dos días de prohibición de venta de alcohol en estas votaciones, ya que viene a mermar fuertemente la actividad de poco más de 20 mil establecimientos y alrededor de 20 mil familias que dependen directa o indirectamente de bares y cantinas en el estado.

Pues la queja ahí está, habrá que ver si las autoridades dan un paso atrás y sólo dejan la “Ley Seca” para el día de las votaciones.

Además, como ya es sabido, tradicionalmente los consumidores de bebidas embriagantes incurren en compras masivas en el día previo al que marca la prohibición de venta.

CAMPAÑAS NEGRAS

Con el término de las campañas, viene el balance. Resulta que durante la temporada electoral la agrupación civil Sonora Cibersegura recibió siete reportes por parte de candidatas y candidatos por campañas negras en redes sociales.

Así pues, las benditas redes sociales también han figurado en este proceso.

Los reportes recibidos hacen mención sobre noticias falsas o contenidos alterados que dañan la imagen de los candidatos.

Sin embargo, los reportes sólo se quedan en quejas pues no proceden ya que Sonora Cibersegura no tiene la manera de validar lo dicho por ninguna de las partes. En otras palabras, no pueden verificar si lo publicado en Internet realmente sea falso. Esto debido a que no tiene las facultades para indagar más, entonces, las denuncias sólo sirven para dejar un precedente.

Las campañas negras no son algo nuevo en los procesos electorales, aunque con el desarrollo de las AI y las redes sociales el impacto de estas es mucho mayor de lo que era antes.

La cosa es que generan en los electores incertidumbre y falta de confianza en los distintos candidatos y candidatas que participan en las contienda. Por supuesto que de eso se valen quienes las echan a andar para manipular el voto.

Ahora sí que ni cómo estar 100% seguros, por ello es importante reflexionar bien el voto para no dejarse llevar por los rumores.

VAN Y VIENEN

¿Se acabó lo que se daba? Este viernes, después de un largo periodo, se cierra el módulo del Repuve en Guaymas debido a que la mayoría de los solicitantes ya regularizaron sus autos “chocolate”.

Por ello, los trámites para poner en orden los vehículos usados de procedencia extranjera se realizarán en Hermosillo hasta el día que concluye el programa, el próximo 30 de septiembre.

De acuerdo con números de organizaciones afiliadoras de este tipo de autos, en un periodo de dos años (2022-2024) se han legalizado más de 17 mil unidades en la región de Guaymas y Empalme... Un número elevado, si se analiza.

Así pues, en lo que se llega el cierre del programa de regularización, la unidad móvil del Repuve recorrerá distintos municipios para facilitar los trámites a quienes no pudieron realizarlos en todo ese tiempo.

Sin embargo, cabe preguntarse por qué se da este gasto de recursos en la movilización del módulo si ya la gente no acude.

¿O es que más autos de este tipo “aparecerán”? Sería cuestión de revisar los padrones de las organizaciones “pafas”.

