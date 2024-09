#LoQueDiceMrX Sonora está viviendo un momento de gran auge económico y estratégico, consolidándose como un líder en inversión extranjera...

***

INVERSIONES

Sonora está viviendo un momento de gran auge económico y estratégico, consolidándose como un líder en inversión extranjera tanto a nivel nacional como en la frontera norte. Bajo la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el Plan Sonora de Energías Sostenibles, el estado ha atraído inversiones proyectadas por más de 17 mil 100 millones de dólares durante los primeros tres años de su gestión, según el Registro Nacional de Inversión Extranjera 2023 (RNIE 2023).

Esta cifra no sólo destaca a Sonora por su notable recepción de capital extranjero, sino que también subraya la relevancia de la región en la nueva economía global.

Además está fomentando la formación de talento local, incentivando la innovación y reforzando la posición del estado en las cadenas de suministro globales. El Plan Sonora de Energías Sostenibles y la infraestructura de apoyo continúan siendo clave para potenciar el desarrollo económico y sostenibilidad en la región, marcando un capítulo prometedor en su historia económica.

***

AÚN HAY ESPERANZA

Por otro lado, en temas no tan favorables, el panorama hídrico en Sonora no es el que se esperaba, dado que las recientes lluvias no lograron mejorar significativamente el nivel de las presas. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las captaciones de agua han sido insuficientes y se encuentran muy por debajo de la media histórica.

En el sistema Río Yaqui, por ejemplo, solo se ha captado un 31% de lo esperado, con apenas 942 millones de metros cúbicos en comparación con una media de 2 mil 009 millones. La situación en la presa Mocúzari es igualmente desalentadora, con solo un 32% de captación respecto a la media.

La esperanza ahora recae en la tormenta tropical Ileana, que podría traer un alivio significativo si se materializan las previsiones de lluvia. La directora técnica subrayó que el 90% de probabilidad de lluvia asociado a Ileana podría ser la última oportunidad para mejorar los niveles de agua en las presas durante el mes de septiembre.

***

INICIATIVAS VERDES

Una iniciativa innovadora es la reciente instalación de la primera planta tratadora móvil en Nogales. Con una capacidad de procesamiento cercana a los 40 mil litros diarios ayudará a preservar el agua destinada a los hogares y también desempeñará un papel crucial en proyectos de reforestación y mantenimiento de áreas verdes.

Así pues, este nuevo sistema priorizará el uso de agua tratada para alimentar los bosques urbanos y camellones, además de contribuir a la lucha contra incendios.

Esta iniciativa no sólo permitirá plantar cerca de 25 mil árboles, sino que también servirá como modelo para futuros desarrollos habitacionales, promoviendo un uso más eficiente y sostenible del agua.

Sin duda es un paso adelante en la gestión ambiental y en el impulso de la vegetación urbana, lo cual será beneficioso para los residentes de la región.

***

INFLACIÓN

Casi al cierre del sexenio, los intentos de bajar la inflación no han fructificado del todo, pues desde principios de 2021 los mexicanos enfrentan una tasa de más de 4%.

Y es que de acuerdo con analistas esta es la racha más prolongada por arriba de 4% en los últimos 22 años. Por ello, advierten que entre más tarde el Banco de México (Banxico) en llegar al objetivo considerado con precios bajos y estables, más duro será el golpe para el bolsillo de los mexicanos... y como siempre, afectando más a los más pobres.

En pocas palabras, no se ha cumplido con la proyección del Banxico, que establece una meta de inflación anual de 3%... O como dicen los analistas: subió rápidamente por el elevador y bajó a paso lento por las escaleras.

Para rematar, en su último reporte el Inegi lo deja claro: la inflación fue de 5% en agosto, luego de llegar a más de 8% en el brote inflacionario posterior a la pandemia.

